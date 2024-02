Sos erezione: “Pancetta e difettucci? Raddoppiano il rischio di disfunzione“

Pene e trattamenti estetici

Erezione, l'aspetto conta

Richieste e rimedi

e difettucci, un'accoppiata non vincente. Salute e bellezza sono un diritto anche per gli uomini: per migliorare il, che si riflette anche sul benessere della coppia occorre piacersi e non è solo una questione di vanità, perché gli inestetismi dell’intimità maschile, più o meno gravi, possono compromettere la salute sessuale. Anche quando non sono legati a patologie deformative come ad esempio la malattia di Peyronie (l’infiammazione all’interno delcausa la formazione di tessuto cicatriziale). Secondo gli andrologi Sia, Società italiana di Andrologia , questi difetti “raddoppiano il rischio di disfunzione erettile ”. Secondo, presidente Sia e docente di Urologia all’Università Federico II di Napoli, “nel concetto olistico dell’andrologia, che prevede un approccio globale al paziente, non si può prescindere dalla valutazione delle condizioni estetiche, non solo perché spesso legate a condizioni patologiche ma anche perché una migliore percezione di sè ha ripercussioni funzionali sulla vita sessuale ”.L’aumento delle richieste per accedere a trattamenti estetici non chirurgici in ambito andrologico è cresciuto in pochissimo tempo. “Si è passat- specifica, andrologo della Sia ed esperto in trattamenti estetici - I motivi principali derivano da una sorta di imbarazzo nelle situazioni intime dovuti sia a difetti legati a vere e proprie patologie del pene, che all’avanzare dell’età"."Può succedere infatti che, che a causa del trascorrere del tempo, l’non corrisponde più ai desideri dell’uomo e possono emergere frustrazione e sfiducia, che incidono in modo negativo sulla sfera sessuale. “Ogni anno si rivolgono all’andrologo circache chiedono interventi per migliorare l’. Non sempre però la percezione che un uomo ha della sua intimità corrisponde poi alla realtà. ‘’Capita di frequente che i pazienti chiedano di accedere a procedure di cui non hanno davvero bisogno - spiega Stefano Lauretti, co-presidente del congresso, Servizio di Urologia, Andrologia e Riabilitazione uro- sessuale, Casa della Salute Santa Caterina, Asl Roma 2 - perché percepiscono difetti inesistenti o lievi. E’ quello che definiamo dal punto di vista scientifico dismorfofobia peniena. In questo caso il paziente non va assecondato ma va aiutato a comprendere l’errata percezione’’. Per gli specialisti della SIA bisogna‘’E’ indispensabile che i pazienti vengano seguiti da uno specialista che sappia indirizzarli verso le giuste scelte al fine di risolvere in maniera personalizzata la loro problematica estetica’’, osserva Lauretti.Per- riprende Claudio Marino- si può ricorrere ada applicare nella regione genitale. Si va dalle iniezioni di aper ‘rimodellare’ acome iniezioni di plasma arricchito da piastrine (Prp) o il needling, una tecnica innovativa che con un rullo di aghetti stimola la produzione di elastina e collagene”. Tra i trattamenti più richiesti c’è anche, in particolare localizzate in zona pubica. Il grasso ricopre parte della base del pene, ‘rubandogli’ visivamente svariati centimetri, con. “È possibile ridurre la ‘pancetta’ o il grasso pubico in eccesso, con un netto miglioramento estetico-funzionale- rende poi noto Marino- mediante protocolli specifici che prevedono l’ausilio di onde d’urto, onde acustiche ad alta intensità focalizzate e radiali, o criolipolisi, che consente, mediante raffreddamento, la frammentazione degli adipociti, eliminati fisiologicamente nelle settimane successive”. “ Lanon è in questo caso effettivamente più corta- riferisce Marino- ma l’organo appare tale alla vista perché parte di esso risulta mascherato dal grasso. Questa problematica può determinare anche disturbi funzionali, perché l’eccesso ponderale può rendere più difficile la penetrazione, con conseguente disfunzione erettile. Infatti esiste una stretta correlazione tra disfunzione erettile e sovrappeso. Le onde d’urto possono soddisfare anche richieste che riguardano la riduzione e l’appianamento delle cicatrici conseguenti a interventi chirurgici”. Se eseguite da specialisti opportunamente formati, tutte queste procedure sono efficaci e sicure. “Il rischio maggiore- conclude Palmieri- è legato all’ immagine distorta che il paziente ha di sé e a soluzioni ‘fai da te’ del tutto sconsigliate. Ancora una volta l’andrologo riveste un ruolo fondamentale nell’inquadrare il paziente non solo al punto di vista estetico-funzionale ma anche dal punto di vista”.