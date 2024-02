"Tutti i bimbi hanno diritto di essere curati. Io lo faccio, aprendo ospedali nelle zone più povere del mondo"

"Curarsi non è solo per ricchi"

Sostegno da fondazioni e genitori

Frugalità nelle spese, contributi da chi può

I voli della speranza sono in India, Armenia, Pakistan

La storia. "Non ho giocato al ribasso con la vita"

"Ho lavorato al Meyer dal 1995 al 2008. Ho contribuito a far nascere il laboratorio dei trapianti di midollo. Ero un giovane specialista con entusiasmo e voglia di fare. Ma col passare del tempo mi sono reso conto che non ero felice, non crescevo né personalmente né professionalmente. La prospettiva di una carriera anche accademica non c’era… beh è anche vero che di indole non sono uno ubbidiente. Così mi son detto: andiamo dove ti porta il cuore, oltre che il cervello. In pochi lo avrebbero fatto... Creare una fondazione senza una prospettiva certa".

"Mai. Neanche quando sono andato in aspettativa non retribuita. Nel 2010 mi sono dimesso. E mi sono detto che ero un medico qualificato, in India intanto ero responsabile di un centro trapianti. Se il progetto di Cure2Children fosse andato male un lavoro l’avrei ritrovato. Il sogno ho potuto metterlo in pratica. Non ho voluto giocare al ribasso e ha funzionato".

L’ultimo sos è arrivato ada Timor Leste, nell’isola a sud dell’Indonesia e a nord dell’Australia. Una mamma cercava unper suo figlio diche soffre di: non è facile sperare in un trapianto di midollo osseo perché possa guarire. Abitano in un luogo remoto, conattrezzato per questo tipo di cure, racconta, co-fondatore della onlus che ha messo in piedi nel 2007, compiendo un salto nel buio ma inseguendo un sogno, dopo averdi pediatra oncoematologo in un ospedale pubblico. Digno, il bambino di Timor Leste è solo il caso più recente tra le centinaia di bambini in mezzo mondo che hanno avuto una nuova possibilità di vita grazie a questo medico toscano e a Cure2Children. Sono tutti piccoli pazienti destinati a non sopravvivere o ad avere una vita spesso breve e di sofferenza per la leucemia o per altre diffusissime malattie genetiche del sangue, come la talassemia e altre forme gravi di anemia.Lawrence Faulkner, 62 anni e nome british per un pediatra in realtà fiorentinissimo, è riuscito con la sua fondazione a offrire a questi bambini pari opportunità di cure. L’unica terapia attualmente efficace per la guarigione, il, è, ma non lo è con la stessa facilità e soprattutto con costi sostenibili per tutti gli altri. Faulkner,con una robusta esperienza ospedaliera in gran parte ale una specializzazione lunga sei anni negli Stati Uniti allo, anni fa decise di voler cambiare vita professionale, ma senza abbandonare il camice. Dal 2008 a oggi quella sua idea un po’ visionaria si è dimostrata vincente e riconosciuta a livello internazionale: creare le condizioni perdi origine invece di portarli in Italia. Cure2children ha colto così anche un secondo obiettivo: contribuire a creare e sosteneree per il trapianto di midollo, non funzionavano o erano riservati soltanto alle famiglie con adeguate disponibilità economiche.Oggi la onlus arriva a occuparsi di 2-300 trapianti all’anno rispetto ai 20-30 degli inizi. Ha rapporti consolidati con ospedali e medici in vari Paesi, può contare su finanziamenti in Italia (tra questi anche la) e all’estero (la ong tedescacon la quale Cure2Children collabora e che ha finanziato il più grande registro al mondo di donatori di midollo), ma anche sul supporto e la generosità diffusa di chi apprezza e conosce l’opera della onlus, a partire dalla stessa Firenze dove ha sede, tiene a sottolineare Faulkner. Il gruppo che ha promosso la nascita dell’associazione, composto in gran parte deie che hanno vissuto la gioia per la guarigione o il dolore per la perdita del figlio a causa di una malattia onco-ematologica, è attivissimo nell’organizzazione di eventi e iniziative di raccolta fondi. Ottimi anche gli ultimi risultati ottenuti con ilche segnano una media di 50mila euro all’anno.Cure2Children, Faulkner la racconta così: ."L’azione di Cure2Children è molto attenta all’aspetto economico. Il principio della frugalità, del non dover sprecare risorse mantenendo standard di sicurezza e adeguatezza delle cure, si estende- rimarca Faulkner – ma anche acome le costose camere sterili per evitare il rischio di infezioni post trapianto. E un altro punto fermo è cheeconomiche potrà essere chiamato a, chi non ne ha otterrà le cure gratis.E proprio grazie alla possibilità di operare anche a distanza Faulkner e Cure2Children non si sono fermati neppure durante questo anno di Covid. Ci sono bambiniper il trapiantoe altri che lo faranno nel nuovo e attrezzato centro inanche questo sostenuto e seguito dalla onlus fiorentina. E se chiedi quale piccolo paziente gli abbia lasciato un segno particolare nei suoi ricordi, ti parla della prossima bambina,, africana,, che attende di essere salvata anche lei in Armenia: stanno raccogliendo i fondi e ci sarà una newsletter per tenere tutti aggiornati. Ma c’è anche il piccolo di 3 anni di Lagos,, che è stato curato a, dove è rimasto sei mesi con i suoi genitori. Come dimenticarli? Il dottor Lawrence per la pandemia non è più potuto andare di persona a vedere i suoi pazienti, ma ècon i colleghi che li hanno in cura: nel suo database ha a disposizione in tempo reale tutte le informazioni sulle condizioni di salute delle centinaia di bambini che hanno ricevuto o dovranno ricevere il trapianto, comedi Timor Leste giàda mesi per creare le migliori condizioni per il trapianto e la piccolache presto partirà per l’Armenia. Grazie a Cure2Children."Un privilegio, perché avevo un bagaglio di esperienza internazionale acquisito grazie a mio zio pediatra, Gaetano Pasquinucci, che mi aveva spinto ad andare già durante il periodo di studi in medicina negli Stati Uniti. Un’esperienza che mi folgorò. Poi sono tornato sei anni per specializzarmi in pediatria e in oncoematologia. Sei anni che hanno influito tantissimo anche sul mio futuro professionale. Grazie anche alla padronanza dell’inglese ho potuto creare tanti rapporti internazionali, che poi si sono rivelati importanti. L’azzardo era che non avevo idea di quale esito potesse avere il progetto della fondazione, di Cure2Children. E invece è andato ogni più rosea aspettativa".