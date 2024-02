Un cuscino a forma di cuore dono speciale per le donne operate di tumore al seno

Il progetto “Un cuore per le donne”

Ungrande fatto dima anche di solidarietà, vicinanza e. Quei sentimenti di cui hanno tanto bisogno leche si accingono ad affrontare il delicato momento dell’intervento per la rimozione dele il percorso terapeutico successivo. Alle pazienti deldi Porta a Leone, a Prato, i senologi consegnano prima dell'operazione un cuscino a forma di cuore, cucito e confezionato a mano con stoffe di colore e fantasia diversi. Ognuno di questi è un dono speciale, simbolo di vicinanza e aiutoA fare donare loro una speranza in più, anche solo con un gesto simbolico, sono le volontarie di oltredella provincia di Prato che partecipano al progetto, nato nel 2019 grazie all’attività del, proposto da Enza Pregnolato, che conta oltre 70 mila iscritte in tutta Italia. A Prato l’idea è stata raccolta da, un'insegnante che fa parte del gruppo Facebook, e dall’che si occupa dei bisogni e del sostegno alle donne operate di tumore al seno. Iper realizzare questi preziosi oggetti sono stati messi a disposizione gratuitamente dall’azienda Donadei di Montemurlo, dalla Manifattura Johnny di Montemurlo e dal negozio Arredoidea di Paolo Pagli di Prato che hanno subito creduto e sostenuto il progetto. Un'iniziativa del tutto gratuita e senza alcuno scopo di lucro, in cui tante donne di tutte le etàhanno iniziato a confezionare i cuscini e le borsette da donare ad altre donne come segno di amicizia e sostegno ma anche con l’intento di informare e promuovere laIl morbido regalo viene consegnato alle pazienti il giorno prima dell’intervento di linfadenectomia ascellare. E nonostante l'aspetto simbolico della forma questa ha anche unavera e propria, adagiandosi perfettamente nell’incavo ascellare e dando loro beneficio nella delicata. Inoltre, appoggiando il braccio sottoposto a svuotamento ascellare al cuscino si allevia la tensione del peso corporeo, assumendo così una posizione corretta per diminuire la formazione di sieromi che rappresentano una complicanza in questa tipologia di intervento. Non solo, perché il progetto “Un cuore per le donne” prevede per le degenti anche una, sempre confezionata e cucita dalle associate, che possano. La maggior parte delle pazienti dimesse dall’ospedale dopo l’intervento al seno, infatti, dovrà tenere per qualche giorno un drenaggio, che sarà poi controllato e rimosso durante le medicazioni successive. Grazie a questa pratica borsetta, quindi, la sacca di liquidi viene '' e le donne possono portarla in giro tranquillamente, sentendosi a proprio agio anche durante una passeggiata o mentre fanno la spesa, come se fosse un accessorio qualsiasi.Le associazione che hanno aderito al progetto sono: La Sartoria di Vaiano, Auser di Vernio, Prato e Montemurlo, Il Laboratorio delle nonne a La Briglia, Caritas di Vaiano e di Prato, Gruppo Parrocchiale di San Quirico di Vernio, San Vincenzo de’ Paoli di Montemurlo, Pro Loco di Montemurlo, Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Montemurlo, Movimento Culturale Teatrale “I Formaggini Guasti” di Montemurlo, Capitombolo di Montemurlo, Associazione Aurora di Montemurlo, Gruppo Storico di Montemurlo, Avis di Montemurlo, SPI di Prato e Montemurlo, Io Creo di Carmignano, Viva di Poggio a Caiano, MOICA di Prato, Conferenza Donne Democratiche di Prato, oltre a tante altre donne che partecipano singolarmente.Una storia di altruismo che non può che arrivare nella, celebrata ogni anno il 4 febbraio su iniziativa della Union for International Cancer Control (UICC). In Italia, come riporta, si stima vi siano ogni anno 377mila nuove diagnosi di tumore, circae circa. Secondo le statistiche, quindi, nel corso della vita circasi ammalerà di tumore. Le tipologie di carcinoma in assoluto più frequenti tra la popolazione italiana sono quelli della(14,6%) e del(11,6%), seguiti da quello del(10,9%) e da quello della(9,6% solo nel sesso maschile). Per il World Cancer Day 2022 lo slogan pensato è “”, cancellare la disparità e le disuguaglianze nell’ambito delle cure. L'obiettivo principale degli oncologi italiani e dei medici è infatti quello di unificare gli sforzi comuni, ciascuno per la propria parte, così da ridurre l'impatto che la malattia ha sulle vite delle persone.