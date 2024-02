Una Startup inclusiva, nasce il Premio Luce! Aperte le candidature

Il Premio e i partner

A chi si rivolge

Modalità di partecipazione

Selezione delle finaliste

Premiazione

I candidati

Diritti civili e sostenibilità ambientale. In vista del terzo compleanno di Luce!, il Gruppo Monrif istituisce il "" che sarà assegnato all’interno del programma del Festival del progetto editoriale dedicato alla coesione sociale, all'unicità alla diversity. Da oggi,leche si sono distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca nei campi dell’inclusione sociale, la battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili possono candidarsi al link luce.news/premiostartup La premiazione avverrà in occasione del festival di Luce! sabato 21 ottobre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Il premio è in collaborazione con Rekeep , award partner, e StartupItalia dedicato ai temi della diversity, dell'inclusione, dell’unicità e della coesione sociale, è un canale di informazione trasversale che parte dall’attualità per analizzare i fenomeni di una società moderna e inclusiva, facendo delle persone il suo principale focus di dibattito ed è curato dai giornalisti dei quotidiani storici QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.In occasione del, il Gruppo Monrif ha deciso di fare qualcosa in più, istituendo il Premio Luce! Startup Inclusiva che sarà assegnato all’interno del programma del Festival, a ottobre 2023, nella cornice di Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze e luogo iconico per la sua storia e le opere d'arte che racchiude. Un riconoscimento importante, realizzato in collaborazione con, il primo gruppo in Italia nell’Integrated Facility Management, e, la media company fondata nel 2013 con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione per creare valore e generare un impatto positivo sul mondo del lavoro e dell'impresa in tutto il Paese. La collaborazione con la piattaforma, nata lo scorso novembre proprio in occasione del secondo compleanno del canale, ha permesso di avviare il progetto lungo un anno che si concluderà con la premiazione durante l'evento del 2023.Il “Premio Luce! Startup Inclusiva” nasce con uno scopo ben preciso: quello diche si sono distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca nei campi dell’inclusione sociale, in ambito lavorativo, partecipando attivamente alla 'battaglia' contro il gender gap , impegnandosi in tema di sostenibilità ambientale , con un occhio sempre puntato ai diritti civili , tutti temi in perfetta sintonia con il progetto editoriale e i suoi partner.Possono candidarsi al bando, aperto da martedì 23 maggio fino al 7 luglio 2023, sia le società già costituite (startup innovative con prototipo validato o con un prodotto sul mercato, SIAVS, S.r.l.) sia realtà ancora in fase di costituzione. Per candidarsi occorre compilare il form disponibile su luce.news/premiostartup Dal momento di chiusura delle candidature verrà fatta una scrematura di tutte le aziende che avranno inviato la scheda di partecipazione, dall’8 al 22 luglio, per selezionare le finaliste. Entro settembre queste startup verranno comunicate e rese visibili sul sito.La premiazione avverrà sabato 21 ottobre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, in occasione del Festival di Luce! 2023. La startup vincitrice riceverà un riconoscimento che prevede visibilità sul canale, branded content con visibilità sui social e sulla newsletter di StartupItalia, video intervista dedicata dopo la premiazione e campagna di comunicazione sui media del Gruppo Monrif . L'invito, aperto fino al 7 luglio. è rivolto a realtà italiane che si sono distinte per progetti altamente innovativi e di ricerca nei campi dell’inclusione sociale, la battaglia contro il gender gap, la sostenibilità ambientale e diritti civili. Luce! , il newsbrand del Gruppo Monrif dedicato ai temi della diversity, dell’unicità e della coesione sociale, è un canale di informazione trasversale che parte dall’attualità per analizzare i fenomeni di una società moderna e inclusiva, facendo delle persone il suo principale focus di dibattito ed è curato dai giornalisti dei quotidiani storici QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.Possono candidarsi al bando sia le società già costituite (startup innovative con prototipo validato o con un prodotto sul mercato, SIAVS, S.r.l.) sia realtà ancora in fase di costituzione. La startup vincitrice riceverà un riconoscimento che prevede visibilità sui canali media di Luce!, branded content con visibilità sui social e sulla newsletter di StartupItalia, video intervista dedicata dopo la premiazione e campagna di comunicazione sui media del Gruppo Monrif.