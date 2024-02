"Urgente spezzare il circolo vizioso tra conflitti e fame: senza sicurezza alimentare non potrà esserci pace duratura"

Lanon arresta la sua corsa., di uomini, donne e soprattutto bambini, ogni giorno – o meglio, per giorni –. Immagini che appaiono lontane dal nostro quotidiano, ma che non ci possono far distogliere gli occhi da chi, solo per essere nato in un altro Stato, da un'altra parte nel mondo, più povera, più colpita dai cambiamenti climatici, e indebolita dalla forbice delle disuguaglianze che, con il passare dei decenni diventa sempre più ampia,, il quotidiano, e che spesso diamo per scontate. Come un pezzo di pane che avanza, un bicchiere d'acqua che si rovescia, un piatto che non ci piace e che gettiamo via. Non conosciamo l'assenza di cibo per settimane intere, ma non possiamo ignorare che. In occasione della, che si tiene ogni anno il 16 ottobre, laha presentato la 16esima edizione italiana dell’, durante un incontro (è possibile rivederlo qui ) che si è tenuto giovedì 14 ottobre al quale è intervenuto anche, già ministro delle Politiche agricole e attuale vicedirettore generale della FAO. Il Global Hunger Index (GHI) è uno dei principali rapporti internazionali per la misurazione della fame nel mondo,, due organizzazioni umanitarie che fanno parte del network europeo Alliance 2015, così come Cesvi, che ne cura l'edizione per il nostro Paese. L'analisi ha preso in considerazionein cui è stato possibile calcolare il punteggio dell'indice sulla base diIl focus di quest'anno era l'intersezione di conflitti e fame, e i passi necessari per rompere i vincoli tra queste due piaghe. "La lotta alla fame è. È urgentel’un l’altro. Senza pace difficilmente potremo eliminare la fame nel mondo. Senza sicurezza alimentare non potrà esserci pace duratura – ha commentato la presidente di Fondazione Cesvi–. Allo stesso modo è necessario intervenire sullee sugli. Senza perdere l'obiettivo sulle cause profonde, a cominciare da povertà, disuguaglianze e sistemi alimentari insostenibili". L’organizzazione umanitaria ha realizzato anche un video che racconta in concreto quanto riportato dal GHI 2021:

Cosa emerge dell'Indice

Lo stato della fame nel mondo

I conflitti, la prima causa di denutrizione

Gli effetti della pandemia

Quella che è emersa è una preoccupante, tanto che. Dopo decenni di declino, come in effetti emerge dai dati, dal 2000 ad oggi, la denutrizione sta tornando drammaticamente ad. Combinando infatti gli effetti diil rischio è quello di vedere polverizzati tutti i progressi compiuti negli ultimi anni (anche se lenti e difficoltosi) verso l’obiettivo di azzeramento della fame. Nel 2020, infatti, a causa di questa 'combo' devastante, la percentuale di popolazione denutrita nel mondo è tornata a salire:(55 Paesi analizzati, fonte Gnafc, Global Report on food crises 2021 ). Secondo l’Indice Globale della Fame 2021,, il dato sulla fame resta dunque eccezionalmente elevato, con scarse possibilità di ridurlo a livelli bassi entro la fine del decennio. Previsioni a dir poco fosche.Tra il 2006 e il 2012di 4,7 punti. Negli ultimi nove anni, invece, è diminuito di soli 2,5 punti.Quasi dimezzato,, ma comunque in discesa. Guardando ai grafici contenuti nel rapporto, l'e l'sono le regioni con, con punteggi rispettivamente di(fame "grave"). La prima, in particolare, registra i tassi di denutrizione, arresto della crescita e mortalità infantile più elevati, ma a preoccupare è soprattutto il fatto che l’Africa èda qui al 2030, anno in cui si stima potrebbero essere alla pari con l'Asia. Qui l'alto livello di fame invece deriva perlopiù dalla. Nella classifica dei Paesiche registra un livello di fame "estremamente allarmante" (), seguìta da nove Stati con un livello "allarmante" e 37 in cui la denutrizione risulta "grave". È il caso, ad esempio, dell' Afghanistan, di Haiti, dell'India e del Venezuela. Tra i Paesi in cui invece il rischio è "moderato" spiccano i piccolissimi Guyana, Suriname e Capo Verde.Il focus del GHI di quest'anno, come abbiamo visto, riguarda lo stretto legame che intercorre tra conflitti armati e aumento della fame nel mondo., sempre più diffuse,sempre più comuni e prolungate, restano infatti laper gran parte della popolazione globale.e non a casocoincidono con teatri di guerra: dalla Repubblica Democratica del Congo alla Nigeria, dal Sud Sudan alla Siria fino a Yemen e Somalia. Le due piaghe sono legate con un doppio, strettissimo, filo; ogni aspetto del sistema alimentare, dalla produzione alla diffusione al consumo, è inevitabilmente compromesso dalla violenza e dalle armi. E tra le principali eredità di una guerra c'è, purtroppo,, la quale, come un cane che si morde la coda, può condurre a conflitti violenti. "Conflitti e fame, dobbiamo affrontarli insieme per porre fine a questo circolo vizioso, attraversoben coordinati e complementari. Gli interventi che aumentano la resilienza e l'inclusività dei mezzi di sussistenza basati sull'agricoltura e supportano la sicurezza alimentare hanno un ruolo importante nella, poiché affrontano non solo i sintomi ma anche le cause profonde del conflitto", ha dettointervenendo alla presentazione dell'Indice della Fame.Non ne siamo ancora usciti e sicuramente ci vorrà del tempo per avere dei dati assoluti,sull'aumento della fame sono innegabili e già oggi appare evidente come lo shock economico derivato abbia pregiudicato la sicurezza alimentare globale.sul numero di persone in situazione di insicurezza alimentare acuta parla di unrispetto all'anno precedente.Laper effetto della pandemia,, circa 30 milioni in più di oggi. "Secondo l’, entro il 2030 solo ilsembra in grado die solo ildial di sotto del 3% e mantenerlo a questo livello[...] – ha spiegato, advocacy senior specialist di Fondazione Cesvi –. Dati che ci fanno allarmare. In questo scenario la crisi pandemica non fa altro che aggravare la situazione. Lae il conseguente aumento delle persone in situazione di grave insicurezza alimentare richiedono quindi azioni urgenti e consistenti. Tra queste, è necessario". Quello presentato da Cesvi nell'Indice Globale della Fame appare quindi come un panorama a tinte fosche, che vanno scurendosi come, le tre cause principali che condizionano la situazione alimentare mondiale in questo momento storico particolare: conflitti, cambiamenti climatici, coronavirus.. Anche in un ambiente globale ostile è indispensabile rompere i legami tra conflitto e fame, eperinternazionale,, ricorrendo ad esempio alla fame come arma di guerra o inibendo l'accesso degli aiuti umanitari.