Verde Giffoni, quando la Gen Z incontra la sostenibilità

Gli obiettivi di Verde Giffoni

ambientale, bensì verrà intesa anche nelle sue accezioni sociali ed economiche, declinata attraverso cinema, cultura, comunicazione e innovazione.

La 'maratona' del prossimo 5 vuole dunque porsi come un momento di riflessione e confronto, in grado di appassionare i giovani a una nuova idea di mondo. L'obiettivo è chiaro: coinvolgere ragazzi e ragazze in un dialogo attivo, pensato per indagare la sostenibilità in ogni sua declinazione, arrivando quindi a promuovere progetti ad alto impatto valoriale, che siano in grado di incidere veramente sul sistema ambientale, sociale, economico e occupazionale.

Giffoni Experience raddoppia: dopo il successo della prima edizione sta per ripartire, l'evento dedicato al tema della sostenibilità. La prima tappa di quest'anno sarà quella di Milano dove a vivere la Deloitte GreenHouse, sede che ospiterà l'appuntamento, ci saranno centinaia di giovanissimi, pronti a confrontarsi con i manager delle grandi aziende. L'iniziativa rivolta alla generazione Z e destinata alla fascia più attenta a questo tema. Non si tratterà, come nella prima occasione, di un evento dedicato esclusivamente alla sostenibilità

Il contrasto alla crisi climatica, più importante sfida del futuro indicata nell'Agenda 2030, il programma d'azione dell'Onu ideato per migliorare il mondo e il futuro delle nuove generazioni, non può che vedere l’impegno di tutti, dalle corporate alle istituzioni, passando per i più giovani e con il coinvolgimento di ogni singolo cittadino.

Il programma completo

L'intera giornata sarà divisa in diversi momenti, tra la visione di short movies, l'utilizzo di bootstrap (raccolta di strumenti liberire per la ralizzazione di siti e applicazioni per il web), numerosi speech, la presentazione dei progetti elaborati dai giovani partecipanti e, infine, un cocktail network conclusivo. Ad aprire le danze sul palco della Deloitte GreenHouse, sarà il fondatore e direttore Claudio Gubitosi. Maggiori dettagli sul programma si trovano sul sito dell'evento . Per chi non potesse prendere parte all'appuntamento in presenza e possibile accedere in remoto su prenotazione al seguente link

Com'è andata la prima edizione

La prima edizione si è tenuta dal 27 al 30 aprile 2022 nella multimedia valley dell’ormai celebre comune di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. N, erano intervenutiUn momento di dialogo che aveva dato vita a un dibattito, tra i 22 leader e i 400 ragazzi presenti in platea, sul futuro del lavoro e sull’economia, l’innovazione e, soprattutto, sull’impatto ambientale e sociale. "È stata una mattinata intensa, una bella emozione pere renderà il 'pianeta Giffoni' ancora una volta punto di incontro per ragazzi di ogni età e nazionalità che vogliono essere protagonisti dei cambiamenti inevitabili e non più procrastinabili in questa complicata e incomprensibile fase storica", dichiarò l'anno scorso, co-founder di Innovation Hub. "Un periodo 'grigio' che ha rischiato, prima con la pandemia e ora con la guerra in Ucraina , di minare la capacità di progettare a lunga scadenza. Il nostro intento è quello di essere porto sicuro per la generazione Z che, siamo certi, progetterà un mondo più verde un mondo più sostenibile", aggiunse. Le premesse ci sono tutte, anche per questa edizione. Non ci resta che aspettare l'inizio della prossima giornata 'verde', colore spesso associato al sentimento di speranza, alla forza e al vigore giovanile.