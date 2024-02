Addio alla Maggie di General Hospital: è morta a Hollywood Lindsey Erin Pearlman

Gli appelli

La carriera

È giallo a Hollywood sulla morte della 43enne attrice, nota in particolare per aver recitato nella seriee nella sitcom. Il suo corpo senza vita è stato trovato venerdì nel quartiere residenziale dei vip dello spettacolo alcuni giorni dopo la sua scomparsa, come ha riferito la polizia di Los Angeles. L’attrice, secondo i media, era stata vista l’ultima volta domenica scorsa intorno a mezzogiorno, ma a diversi chilometri da dove è stato rinvenuto il suo cadavere. Da allora si erano perse le sue tracce. Il suo telefono non dava più segni di vita e non si era presentata a nessun appuntamento nei giorni successivi.I familiari, che vivono a, si erano allarmati e il 16 febbraio avevano avvisato la polizia, denunciando la scomparsa. Le autorità avevano diffuso pubblicamente le sue foto, nella speranza di ritrovarla. Nel frattempo si erano mobilitati anche amici e parenti sui social con diversi appelli. La cugina Savannah Pearlman aveva scritto un post su Twitter: "Abitanti di Los Angeles, mia cugina -- è scomparsa. L’ultimo segnale del suo telefono era da Sunset boulevard. Mio zio offre una ricompensa per chi fornisce notizie utili a ritrovarla, per favore tenete gli occhi aperti".è l’importante e famosa arteria stradale che si snoda nella parte ovest della Contea di Los Angeles, estendendosi da Figueroa Street, nel centro della metropoli, fino alla Pacific Coast Highway che costeggia l’Oceano Pacifico. La parte più iconica e affollata è il Sunset Strip a West Hollywood. Ma ad accrescere il giallo è stato il marito della vittima, Vance Smith, attore, regista e produttore con cui era sposata dal 2013: a suo dire, la moglie è stata vista l’ultima volta il 15 febbraio al punto panoramico di Heceta Head Lighthouse, l’iconico faro di Florence, in Oregon.La causa della sua morte non è ancora stata accertata dall’autopsia, che nelle prossime ore potrebbe aiutare a chiarire il giallo.Lindsey Erin Pearlman è stata avvistata l’ultima volta a, anche se il suo corpo è stato trovato a d. Secondo una guardia di sicurezza che stava lavorando nelle vicinanze, quando la polizia ha trovato il corpo di Pearlman, c’erano presumibilmente delle pillole sparse all’interno del veicolo. Pare inoltre che il corpo della donna fosse avvolta in una coperta. Gli amici e la famiglia di Pearlman, incluso il, avevano chiesto aiuto al pubblico per ritrovarla dopo che non era tornata a casa il 13 febbraio.Figlia di una famiglia agiata, l'attrice aveva iniziato la sua carriera nei teatri di Chicago, poi si era trasferita a Los Angeles, dove aveva fatto anche la modella e lavorato nella pubblicità. Aveva cominciato a diventare popolare interpretando il ruolo di 'nella serie tvnel 2020.Quindi erano arrivate nuove parti, nella sitcome in altre fiction. L’attrice aveva recitato anche nella versione Tv di, la serie cinematografica di genere thriller-azione, ambientata in un futuro distopico, scritta e diretta da James DeMonaco, e nella serie televisiva. Con la sua carriera di attrice aveva accumulato una fortuna di 3-4 milioni di dollari. Era anche una influencer (con un suo canale Youtube), nonché una amante degli animali e una attivista dei diritti umani.