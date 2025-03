Vanessa Scalera e la sua Imma Tataranni: “Una donna imperfetta, lontana dalla narrazione ‘al maschile’ della televisione”

Vanessa Scalera, a Milazzo – ospite del Milazzo film festival diretto da Mario Sesti e Caterina Taricano – ci racconta di sé, del personaggio di Imma Tataranni, di quello che ha portato, di nuovo, nel panorama dei personaggi femminili della televisione. E di quello – molto – che per le donne e con le donne c’è ancora da fare.

Vanessa, che cosa ha portato, di nuovo, il personaggio di Imma Tataranni agli occhi degli spettatori?

“Una donna che cerca di comprendere gli esseri umani. Una donna che non è perfetta. Una donna che conosce l’umanità. Una donna che vive anche la sua femminilità, il desiderio, l’amore per il marito ma anche l’affetto, l’amore, il desiderio per un altro uomo. Una donna complessa, non monolitica, come forse una narrazione tutta ‘al maschile’ delle donne ha coltivato, in tanti personaggi cinematografici e televisivi, fino ad ora”.

Imma vive anche i suoi desideri, in maniera indipendente, libera.

“E’ quello che dicevo: fino ad ora, le donne sono state raccontate con un corpo che non ci apparteneva. Magari bello, patinato, ma non vero. Imma è uno dei personaggi che cominciano a proporre una narrazione diversa. E allo stesso modo, così come non è monolitica nei sentimenti, non lo è nelle reazioni. È una donna che cammina sul filo, fra la risata e il dramma, proprio come siamo quasi sempre, nella vita”.

Il cammino per l’uguaglianza delle donne passa anche dalla rappresentazione dei personaggi nel cinema, nella tv, nel teatro. Che cosa altro va fatto? “Molte cose: a partire dalla riduzione del gender gap nei salari. Ancora non c’è parità, nel trattamento economico di attrici e attori”.

Lei non ha mai cercato risposte diplomatiche, quando si tratta di commentare le scelte della politica.

“Ho cercato sempre di essere sincera. Non da personaggio pubblico, ma da semplice cittadina ho le mie opinioni, come tutti, e non vedo perché nasconderle. Per esempio, non è un segreto che non ami le idee di Matteo Salvini sull’immigazione, sugli immigrati, il suo modo di affrontare il problema mi sembra sconsiderato”.

Imma Tataranni vivrà una quinta stagione?

“Sì. E sarà l’ultima. Mi mancherà Imma, come una parente molto amata che si allontana”.