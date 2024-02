Aiello, il cantautore Cupido: "Riscopriamo il lato 'Romantico' per accogliere l'altro"

"È facile sentirsi un Cupido qualunque, sempre pronto a scagliare le proprie frecce". Per Antonio Aiello, noto semplicemente come Aiello, "Se vuoi raccontare, infatti, devi aver provato”.Non lo si può certo definire un San Sebastiano pop, nonostante la tela del Mantegna su cui ha costruito il concept dell’ultimo disco. Mette in bella mostra i t atuaggi da aitante camionista rotto ad ogni avventura sentimentale, ma l’Aiello trafitto dai dardi della passione sulla copertina di “Romantico” sarebbe un altro. Il cantautore cosentino, trapiantato a Roma, vuole ritagliarsi un posto tra i sentimenti dei fans e getta loro in pasto il nuovo al bum, per sfamare i voraci appetiti del pubblico della Tuscany Hall questa sera, mercoledì 22 novembre. Perché “Romantico”? "Perché viviamo tempi tossici in cui la gente non s’incontra, non corteggia, non si dichiara, non fa sesso per paura di fallire, di sentirsi rifiutare. Ecco, io voglio buttare il cuore oltre l’ostacolo e dire con orgoglio che sono romantico, aperto agli altri, desideroso di prendersi la vita.

Il cantautore classe 1985 riparte con il tour dopo il successo dei concerti estivi