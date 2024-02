Amore Lgbt censurato e 'I love you' tradotti con casti 'Ti voglio bene'. Le contraddizioni del politically correct in tv

L'8 dicembre 2008 Rai2 manda in onda "Brokeback Mountain" tagliando due scene di sesso tra i protagonisti , due uomini

Il 7 settembre 2011 Rai1 non trasmette un episodio di "Un ciclone in convento" in cui si vede un matrimonio omosessuale

Il 1° maggio 2015 al Concertone allo Stato Sociale viene impedito di far baciare sul palco 5 coppie omosessuali

L'8 luglio 2016 Rai2 censura un episodio de "Le regole del delitto perfetto" dove si vede l'amore tra due personaggi maschili

. Qualche giorno fa, durante i "Seat Music Awards", show in diretta su Rai1 condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, giunto ormai al quindicesimo anno, ilha vinto ile saper cogliere le sfaccettature della vita quotidiana". Gli stessi che, in passato, su un'altra emittente, si erano scagliatiesibendosi in un lungo monologo in cui, tra le altre affermazioni, una in particolare aveva fatto gridare da più parti all'omofobia:Così noi dobbiamo combattere l'ignorante e lo stolto. Se vi chiamano ric****ni, voi ridetegli in faccia perché: è l'intenzione. L'ignorante si ciba del vostro risentimento". Dopo alcune settimane di scontri social e mediatici, però, il polverone aveva finito per disperdersi, fino al giorno della premiazione ai SMA. Sul palco, il duo, è tornato a scagliarsi contro uno dei maggiori detrattori, che da un altro palco (il Concertone del primo maggio) aveva denunciato la politica ambiguamente 'censoria' della tv di Stato. Ovviamente parliamo di qui l'approfondimento su Luce! ) I due comici, ricevendo il premio, hanno voluto tornare sulla questione: ", uno poi arriva in diretta e dice quello che pensa, non è che arriva un bodyguard a prenderti e cacciarti dal palco. Qualcun altro avrebbe potuto fare così senza fare tante polemiche, dai Federico (Fedez, ndr) non si fa la polemica e poi 'Op fai swipe' e si vende i prodotti 'compra lo smalto che ho fatto io'… Insomma".Senza entrare nel merito della polemica tra gli artisti, è interessante però portare alla luce quello che passa inosservato dietro, appunto, al polverone mediatico. Qualche giorno prima, su un'altra rete della tv di Stato,, è stato messo in atto un vero e proprio: nel mandare in onda l'episodio 18 della 15esima - e ultima - stagione della serie "Supernatural",è state totalmente edulcorata. L'angelo, praticamente in lacrime, si ritrova a dire all’altro, come sanno tutti i fan che hanno visto la serie in lingua originale. Peccato che,, sebbene l'espressione a seconda del contesto possa essere tradotta in diversi modi,, facendo insorgere online tutta la fanbase di "Supernatural". L’attore che interpreta Castiel,, ha addirittura fatto un video in cui ha tenuto a specificare:. Un caso, è forse un po' eccessivo parlare di censura, si potrebbe pensare. Peccato che non sia affatto un caso isolato, in Rai (per non parlare di altre emittenti). L'utente di Twitterha raccolto vari casi in cui la tv di Stato si è premurata diche riguardano l’amore omosessuale e in generale le identità LGBTQ+. Ecco alcuni esempi:"Purtroppo quello che è successo oggi non è un caso isolato - ha scritto l'utente Twitter che ha realizzato la raccolta - e questi sono solo alcuni esempi, fare finta di nulla peggiorerà questa situazione già preoccupante.". E non possiamo che essere d'accordo con lui.