Anastasio non è più 'Rosso di rabbia': "Ho smesso di urlare come una volta, mi sono calmato"

Nel 2018 la vittoria alla dodicesima edizione di X Factor , quindi la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 come invitato e poi in gara nel 2020 con '', a cui fa seguito, dopo due Ep, l’album di debutto '', Marco Anastasio, in arte solo, classe 1997 di Meta, in Campania, torna alla ribalta con un' e in questi giorni con il relativo tour in cui proporrà un po’ tutta la sua produzione e un po’ di brani inediti di un repertorio che parte dal rap e dal suo immaginario per abbracciare il cantautorato e, in un riuscito pezzo con, persino il jazz rap. Il tutto per trattare con grinta e passione principi e temi del quotidiano, ma anche in un bel crescendo, sentimenti, poesia e arte. Uno sguardo sulla contemporaneità che evidenzia una maturità creativa ed espressiva che Anastasio vuole condividere con il suo pubblico in questi concerti, in cui si esibisce in trio con un batterista e un polistrumentista.

Anastasio, il Tour 2022 Mielemedicina. Ecco tutte le date

Mercoledì 06 aprile 2022 all’Estragon di Bologna

Giovedì 07 aprile al Viper di Firenze

Giovedì 14 aprile al Fabrique di Milano

Venerdì 15 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino

Giovedì 21 aprile al New Age di Roncade (TV)

Sabato 23 aprile al Sanbapolis di Trento

Giovedì 28 aprile al Duel di Napoli

Venerdì 29 aprile all’Orion di Ciampino (RM)

"Ho avuto la fortuna di essere stato folgorato dal poeta Massimo Ferretti, che mi ha aperto un mondo, grazie a lui, mi sono interessato al genere. Poi ho iniziato a leggere alla ricerca di qualcuno che mi folgorasse di nuovo. Bisogna andare a tentativi perché la poesia è un genere strano, molto personale. Di sicuro, senza la poesia non sarei mai riuscito a scrivere questo album. È un’arte che contribuisce a formare un’identità: a me ha fatto riflettere tanto sul contenuto e sulla forma musicale"."Pasolini, Baudelaire e Thomas Elliot, più di tutti"."La musica è uno sfogo, un rifugio e, a seconda delle emozioni che provo, la faccio in maniera diversa. Il rap rabbioso è stata una parte del mio percorso che non credo abbandonerò, ma nei nuovi brani la rabbia urlata non c’è più come una volta. Ha lasciato spazio anche ad altro. Oggi credo di esprimermi con più maturità. In ogni caso la musica mi aiuta a evocare cose, sensazioni, sentimenti che non riuscirei a esprimere in altra maniera"."Non ho un metodo, ho iniziato a fare rap perché le angosce, la rabbia di tutti i giorni riuscivo a tirarla fuori solo così. Parlare di cose mie, di sentimenti, di fragilità mi veniva difficile a parole, ma mi riusciva in musica, così ho iniziato a dare spazio all’espressione rappata"."Non solo. Anche in passato ho citato l’amore, la guerra, lo scontro, il conflitto. Nella musica c’è bisogno di parlare di grandi temi, sono pochi quelli che cantano le frivolezze. Anche quello è un dono. L’amore unisce, mentre il conflitto separa, anche nei miei moti interiori, nei miei temi. Poi è importante che un artista metta al primo posto la ricerca, sia nei temi, che nei ritmi"."Sono contento se i miei brani comunicano immagini, azioni che si possono vedere. Mi lusinga che le mie canzoni vengano considerate cinematografiche, io provo a portare delle scene, delle immagini, anche astratte, che in qualche modo puoi vedere. Non solo giocando con i video in cui spesso delineo storie parallele, grottesche e colorate. Talvolta divertenti"."Mi piacerebbe essere classico e moderno insieme. Il classico è eterno in qualche maniera: la sfida dell’arte è essere universale. E a me piacerebbe che una mia canzone fosse capita fra cento anni. Il linguaggio del cantautorato è invecchiato come invecchia il vino, è bello tutt’oggi, ma non si possono riproporre le stesse canzoni con gli stessi suoni. A me comunque non piace guardare molto all’esterno, cerco di fare quello che mi viene spontaneo"."I dischi di De André me li sono consumati da ragazzino, poi ho ascoltato tanto rap della mia generazione, da Fabri Fibra a Marracash, a Mondo Marcio. Ho assorbito anche il mainstream di quegli anni e apprezzato anche chi, come Caparezza, ha cambiato l’immaginario del rap"."Non ho mai deciso: è successo perché mi divertivo. Scrivevo pezzi per me non per diventare famoso"."Mi sono calmato, anche se il brano in questione la rabbia la sfotteva, che parlava della posa della rabbia, della spettacolarizzazione, di andare su un palco e arrabbiarsi. Il brano 'La fine del mondo' era molto più arrabbiato"."Niente in particolare, ma in qualche maniera ogni delusione l’ho esorcizzata attraverso la musica".