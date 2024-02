Annalisa, la versione inedita di "Movimento Lento" con Federico Rossi certificata d'oro. Un estratto dal backstage del videoclip

: un estratto del backstage, in esclusiva per, registrato durante le riprese del videoclip di, l’ultimo singolo di Annalisa nella versione inedita con Federico Rossi.

Il brano, scritto insieme a Jacopo Ettorre con la produzione di Studio Itaca (Merk & Kremont), dopo aver debuttato ai vertici delle tendenze musicali di YouTube con il videoclip, ha di recente conquistato la certificazione oro. Il videoclip, per la regia di Mauro Russo e la produzione di Borotalco.tv, vede come protagonisti Annalisa e Federico Rossi e ha superato 15 milioni di views.

Il video completo è disponibile sua questo link:Continua ildi "Movimento Lento", il nuovo singolo di Annalisa con 8 milioni e mezzo di stream, stabile nellae nella Top10 Shazam, uscito anche in una versione inedita con Federico Rossi, ovvero. Dopo il debutto ai vertici delle tendenze musicali di YouTube con il videoclip, il brano ha conquistato la certificazione oro. Le voci dei due artisti si erano già incontrate in passato, grazie alle collaborazioni con il duo, tra cui quella della hit estiva del 2016 "Tutto per una ragione". Il singolo, nella sua versione originale, è contenuto inuscito subito dopo la partecipazione della cantante ae già disco d’oro, con 66 milioni di stream. All'album sono stati aggiunti(tra cui il singoloportato sul palco dell'Ariston, certificatocon oltre 27 milioni di stream totali) tra inediti e rivisitazioni, ed entrato direttamente ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk (alla seconda posizione). Il videoclip della canzone, per la regia di Mauro Russo e la produzione di Borotalco.tv, vede come protagonisti Annalisa e Federico Rossi e ha superato. "Movimento Lento" racconta una tipica, sui meravigliosi scorci dell'Andalusia. La cantante savonese, in merito, ha detto: "È un, che porta a ballare e a far muovere la testa. È un brano in cui sono presenti moltissime immagini cinematografiche,che nell'immaginario diventano dei. Inoltre, la collaborazione con Merk and Kremont e la sintonia immediata che si è creata, davvero naturale, ha fatto sì che la storia raccontata nel singolo fosse perfettamente congruente con il suo suono"."Conosco Annalisa da tempo, c'è un grande- aggiunge Federico -. Dopo 5 anni dalla collaborazione in 'Tutto per una ragione', ho voluto partecipare al suo progetto per condividere un nuovo tassello del nostro percorso insieme. Entrambi(Rossi ha recentemente esordito da solista con il suo, ndr) ma con la stessa voglia di fare musica che possa emozionare. 'Movimento Lento' per me è, l'ultima canzone della serata che rappresenta allo stesso tempo un nuovo inizio, vissuto con lae con la consapevolezza di essersi divertiti. Poi si vedrà", conclude il 27enne di Modena.