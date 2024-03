Anne Hathaway: “Ho avuto un aborto spontaneo, ma sul palco interpretavo una donna incinta”

Pensate di dover interpretare una donna incinta, che ogni sera in cui va in scena lo spettacolo partorisce davanti al pubblico, e nella realtà dietro le quinte aver appena subito un aborto spontaneo.

Non è una sadica fantasia, ma quello che è realmente accaduto a Anne Hathaway che ha raccontato di aver subito un aborto spontaneo nel 2015 mentre recitava in uno spettacolo teatrale in cui aveva proprio il ruolo di una donna che è arrivata al termine della sua gravidanza.

La confessione di Anne Hathaway

In una recente intervista a Vanity Fair, l'attrice 41enne ha semplicemente detto che la sua prima gravidanza “non ha funzionato”.

Hathaway, che poi da è diventata mamma di due figli, spiega che che durante le sei settimane di spettacolo “ha fatto finta che tutto andasse bene” con grande forza di volontà. Ma si è invece lasciata andare con i suoi amici, ai quali ha sentito il bisogno di dire la verità quando sono andati a trovarla nel backstage. “Era troppo per tenerselo dentro”, ha confessato commossa. Un peso troppo grande da sostenere, troppo dolore per una sola persona, che doveva peraltro tenerlo perfettamente nascosto in modo che il pubblico in sala non se ne accorgesse. Hathaway, nella piece teatrale “Grounded” ha interpretato infatti una pilota che rimane incinta e doveva ripetere la scena del parto ogni sera, per le sei settimane di cartellone. E proprio durante questo periodo la star de Il Diavolo veste Prada ha avuto un aborto spontaneo.

Senza vergogna

L’attrice, un anno dopo questo episodio, ha invece dato alla luce il primo figlio, Jonathan, avuto con il marito Adam Shulman. In un post su Instagram del luglio 2019, Hathaway ha annunciato di essere nuovamente incinta. Ma ha anche usato quel post per informare i suoi followers sui suoi problemi di fertilità. “Non è per un film”, ha scritto accompagnando una foto del suo pancione. “A parte gli scherzi, per tutti coloro che stanno attraversando l'inferno dell'infertilità e del concepimento, sappiate che non è stato un percorso lineare nessuno di quelli compiuti per arrivare alle mie gravidanze. Vi mando un po' di amore in più”.

Nell'intervista a Vanity Fair la 41enne ha spiegato il motivo per cui ha scritto quel post: “Visto il dolore che ho provato mentre cercavo di rimanere incinta mi sarebbe sembrato ipocrita postare qualcosa di completamente felice quando so che la storia è molto più complessa di così per tutte”. E poi ha pensato: “Dov’è questa informazione? Perché ci sentiamo così inutilmente isolate? È qui che subiamo un danno. Così ho deciso che ne avrei parlato”.

La star di Hollywood ha raccontato che per anni, dopo il suo post su Instagram, le donne la andavano regolarmente da lei in lacrime. “E io le abbracciavo, perché si portavano dietro questo [dolore] e improvvisamente non era più tutto loro”. Il secondo figlio della coppia, Jack, è nato a novembre 2019. “Quando è andata bene per me, essendo stata dall'altra parte, dove devi sempre trovare il modo di essere felice per un'altra persona, volevo che le mie sorelle sapessero: ‘Non devi sempre essere riconoscente’”.

Ha aggiunto che "non si sarebbe vergognata" di qualcosa che appariva “statisticamente del tutto normale”. Dopo aver vissuto l'aborto spontaneo, Hathaway ha detto di essere rimasta sbalordita nello scoprire quanto siano comuni. Ha anche scoperto che molte sue amiche avevano avuto esperienze simili. “Ti vedo e sono stata te”, ha concluso rivolgendosi ad altre donne in quella stessa situazione.