Ballando con le stelle, prima coppia gay dello show. Ma la pista di Milly è da sempre nel segno dell'inclusione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALEX (@alex__digiorgio)

Coppie dello stesso sesso

Anche la transizione in pista

Ballando con le stelle 2022

Se nell’immaginario collettivo una coppia di ballo è composta da due persone di sesso opposto, un uomo e una donna, conquesti preconcetti vanno definitivamente in pensione. La prossima edizione di “”, il dance show del sabato sera di Raiuno, in partenza l’8 ottobre, vedrà in pista una: il nuotatore di fama internazionale dichiaratamente omosessuale(32 anni) danzerà, infatti, con un maestro uomo,, anche egli omosessuale. E’ lain assoluto che due uomini gay ballano insieme nella televisione italiana.I due ancora non sono scesi in pista ma già si sono sollevate alcune polemiche e prevedibili lamentele da copione. La presentatrice Milly Carlucci ha spiegato che è stato lo stesso nuotatore, che ha rappresentato l’Italia ai Giochi Olimpici (a Londra 2012, concludendo al decimo posto, e a Rio de Janeiro 2016, arrivando nono nella staffetta 4x200 stile libero), a farle la proposta. “e noi l’abbiamo accolta” dichiara la Carlucci in un’intervista al settimanale “DiPiù”. E sottolinea: “Ha chiesto espressamente che il suo maestro, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento”. In conclusione: “Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre” sono ancora le parole della Carlucci alla rivista.Dopo aver rifiutato la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip nel 2020, l’esperienza di “Ballando con le Stelle” rappresenta ildi Di Giorgio e la sua richiesta, avvallata dalla produzione, assume una valenza ancora più simbolica visto che il nuotatore è stato uno deiin Italia a fare coming out e a rivelare l’omofobia insita all’interno del suo ambiente, ancora profondamente maschilista. Su Instagram, in passato, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse mai subito dellenelle gare, magari da parte di qualche collega invidioso, Di Giorgio disse: “Potrei scrivere un libro intero per rispondere a questa domanda. Ma mi fermo qui”. Il nuotatore nato a Roma il 28 luglio 1990, quindi, è pronto per l’avventura televisiva in coppia con il maestro Moreno Porcu, 34enne sardo e già due volte campione italiano di danza latino americana, new entry dello show.Il programma di Milly Carlucci – arrivato alla 17esima edizione – è sicuramente unodove le distinzioni di genere, da tempo, sono state superate. Basta ricordare che nel 2018hanno già ballato insieme: era la coppia formata dal costumista(ora concorrente del Grande Fratello Vip 7) e dal maestroIn quel caso, con il solo Ciacci apertamente gay, non si può parlare di coppia omosessuale. Ma le polemiche non mancarono. In primis Mario Adinolfi, giornalista e presidente del “Popolo della famiglia” che inviò una lettera alla sede Rai di Milano definendo la scelta “un’operazione vergognosa per attirare l'attenzione sul programma”. Un passo della missiva recitava: “Quella di Ballando è un’operazione ideologica che vuole rappresentare come naturale ciò che naturale non è.”. Polemiche arrivarono anche dal giornalista, uno dei cinque giurati del programma (insieme a Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith ). Le sue critiche, però, non avevano niente a che fare con l’orientamento sessuale. Disse più volte, comunque, che “”. La coppia Todaro-Ciacci, comunque, ha portato per la prima volta sulla tv italiana la cosiddetta, cioè il ballo di coppia (vera e propria disciplina riconosciuta dalle federazioni di danza) con membri dello stesso sesso, la cui particolarità è che i ballerini possono scambiarsi la guida, essendo appunto dello stesso genere.Una coppia dello stesso sesso è scesa in pista anche nel 2020 quando l’attrice– figlia del ‘Molleggiato’ e di Claudia Mori – ha ballato insieme alla maestra danese. Anche in questo caso, nonostante la Celentano sia dichiaratamente omosessuale, il duo tutto al femminile rientrava nella. La coppia di donne – la prima nella storia del programma - è nata casualmente: l’attrice figlia d’arte, infatti, originariamente avrebbe dovuto ballare con, fermato ai box dal Covid-19.Oltre a far ballare molti personaggi omosessuali, la Carlucci ha portato sul dance flower anche un’attrice transessuale,. Nell’edizione numero 15, l’attrice campana ha danzato in coppia con il maestroraccontando, ballo dopo ballo, il suo. Nata Giuseppe, alla fine del 2011 rivelò di aver intrapreso il percorso per cambiare sesso, completato poche settimane dopo, prendendo da allora il nome di Vittoria. In carriera, dunque, ha interpretato sia ruoli maschili sia femminili. E anche trans: nella soap opera “” era Carla, un padre di famiglia che aveva lasciato moglie e due figlie per intraprendere il cambiamento di genere.A “Ballando”, quindi, la Schisano ha sdoganato il tema della transizione. “Il problema è che non se ne parla ancora abbastanza ecco perché ritengo importante la mia presenza a ‘Ballando con le stelle’, proprio per normalizzare e ovviamentesenza liquidarlo in pochi secondi perché è un argomento troppo importante” disse all’epoca del dance show. “Probabilmente chi sta a casa sta facendo il mio stesso tipo di percorso o potrebbero esserci dei genitori che si stanno confrontando con quei figli. Potrebbe anche essere semplicemente il vicino di casa di chi è in transizione. Tutti loro hanno bisogno dihe dopo il momento di show faccia. Finché se ne parlerà principalmente in chiave ‘fumettistica’ o macabra per episodi legati alla cronaca, la transizione continuerà a essere vista come qualcosa di anormale” furono le parole dell’attrice.L’edizione numero 17 - dall’8 ottobre al 17 dicembre in prima serata su Raiuno - vede in gara. Oltre al nuotatore(in coppia col maestro Moreno Porcu), scende in pista anche l’attoreche proprio in tv (ospite di una puntata del Grande Fratello Vip 2020) ha fatto il suo coming out. A “Ballando” fa coppia con la maestra Giada Lini.Le altre coppie:, il modello italo-serbo di 30 anni, noto per essere stato il “bambino delle barrette Kinder” balla con la maestra Tove Villfor, il comicofa coppia con Lucrezia Lando, la speaker radiofonicacon Angelo Madonia, il giornalistacon Veera Kinnunen, l’attore Enrico Montesano con Alessandra Tripoli, la cantantecon Samuel Peron, la showgirlcon Roly Maden, l’attricecon Simone Casula, la conduttrice Marta Flavi con Simone Arena, la giornalista Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca e lo chef (nonché marito della giurata Selvaggia Locarelli)con Anastasia Kuzmina.