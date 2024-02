Beatrice Fiorentino, alla Settimana della critica di Venezia "Ci sarà una visione queer"

La visione queer alla Sic a Venezia

L'intervista a Beatrice Fiorentino

Non ci sono molte registe donne in concorso alla prossima: ma c’è una sezione parallela – la Sic – che propone, al contrario, un ampio panorama al femminile dietro la macchina da presa e uno sguardo molto attento a tematiche Lgbtq+.Su sette film in concorso,. Il corto di apertura, "Incontro di notte", è firmato da una leggenda del cinema come Liliana Cavani. Ne parliamo con, delegata generale della Settimana della critica, sezione autonoma e parallela organizzata dal sindacato dei critici cinematografici."Ci sarà una visione queer oltre le convenzioni, le etichette e le categorie" dice Fiorentino. Ci sarà anche un documentario girato (illegalmente) con i telefoni cellulari all’interno di una prigione. "Ma ci saranno anche pellicole di genere, noir, fantascienza, ragni infestanti: insomma film di intrattenimento popolare. Ma sarà sempre, e come dirlo". "Dopo la pandemia volevamo uscire dal guscio, volevamo cercare film che raccontassero il mondo con sguardi insoliti, spigolosi, precisi. Attenti. Sono film accomunati dalla necessità di", sottolinea. "Abbiamo visto più di cinquecento film, e abbiamo scelto solo ciò che ci entusiasmava"."È un film diretto da tre registe donne – Dunja Lavecchia, Beatrice Surano, Morena Terranova – su tre giovani donne cisgender che vivono alla periferia di Torino. Il film le segue lungo un anno della loro vita: le tre donne si definiscono attraverso amicizie, corpi, la frequentazione delle ballroom, e le scelte di fronte al futuro. Tre donne che guardano tre donne, senza il filtro del desiderio fisico"."Nel 1975 un regista francese, Pierre-Dominique Gaisseau, approdò a Panama per girare un documentario sul popolo Kuna, per il quale le donne sono sacre. Visse con loro per un anno, filmò i loro riti più segreti, ma poi finì i soldi, e una banca sequestrò il girato del film. Il regista Andres Peyrot ricostruisce la leggenda di questo film, di cui si è sempre parlato senza che nessuno potesse vederlo. Adesso le immagini scomparse sono rispuntate fuori…"."È il film della tedesca Julia Fuhr Mann. Parla dei Giochi olimpici come fabbrica di eroi maschili: è un film che riscopre le vicende di atlete emarginate perché non corrispondevano all’ideale 'femminile'. Le Olimpiadi hanno perpetuato le forme di discriminazione nella società. Ma il film racconta l’incontro fra un collettivo di atleti queer, una maratoneta trans gender e un’atleta sottoposta a chirurgia ormonale"."È un racconto corale, un film che nasce dalle immagini registrate dai telefonini delle detenute in un carcere cileno. Sono storie di sorellanza, di maternità negata, perché la vicinanza con i loro figli è consentita per tempi minimi, storie di amore. Il formato verticale del cellulare come gesto politico. Una storia corale, anche se è firmata da un regista. Ma le vere autrici sono queste donne, con i loro telefonini nascosti nelle loro parti intime".