'Belve' in tv: Paola Ferrari critica Belen e Diletta Leotta. La Fagnani la zittisce: “È sessista"

Il caso Paola Ferrari

Le insinuazioni su Belen Rodriguez

Sotto osservazione, Melissa Satta

Le critiche a Diletta Leotta

La bellezza non è una colpa: "Risposte sessiste"

Il caso Elettra Lamborghini

Le spiegazioni della conduttrice

La nuova stagione di ’’ è appena arrivata al nastro di partenze e già fa discutere. A scatenare gli animi è stata in primis l’intervista a, che attraverso i suoi avvocati ha chiesto a poche ore dalla messa in onda la visione preventiva della puntata prima di concedere il via libera., la conduttrice e ideatrice del format di interviste – diventato cult televisivo nel giro di qualche stagione – si è rifiutata e dunque per ora la messa in onda resta congelata. E così nuova stagione, al via dal 18 febbraio su Ra2 dalle 23, è ripartita con due faccia a faccia inediti, quelli conNon è passata inosservata l’intervista a, durante le quali sono volate critiche su Belen e Diletta Leotta, critiche culminate in una sottolineatura della Fagnani, che ha zittito la giornalista sportiva, accusandola: “È sessista. La bellezza non è una colpa“. “Ci sono donne che non mi sono mai piaciute, ilnon fa per me. Mi ha stancato. Non c’è una persona specifica. Penso che nel mondo dello spettacolo ancora ci siano delle usanze dove le donne usano certe situazioni per trovare dei posti. Questa è la cosa peggiore che possono fare alle altre donne. Quindi sono nemiche delle donne". La giornalista Paola Ferrari è tornato a parlare del programma di Francesca Fagnani su. Dopo il racconto della carriera, Paola Ferrari ha risposto in merito ad alcune dichiarazioni fatte in altre occasioni che hanno fatto “furore” in tv.La prima domanda riguarda la prima donna “criticata” dalla giornalista sportiva: “Ha definitocome furba, ricca e priva di ogni talento“, le parole della conduttrice Paola Ferrari ha provato a sviare: “Belen è molto brava. Pur non avendo un’eccellenza né nel ballo né nel canto è stata brava a. Ho scoperto che Belen è molto più brava di tante altre“. Quindi la Francesca Fagnani prova a fare da paciere ma come farebbe una “belva” vera, chiedendole se avesse quindi intenzione di porgere le proprie scuse alla showgirl argentina. Ma la Ferrari non ha fatto dietrofront e ha continuato ad affibbiare il termine di “furba“, sottolineando che non poteva dire che Belen fosse “. “Ma l’ha detto“, incalzata Fagnani. “Diciamo che non è un’artista straordinaria, ha ridimensionato le sue accuse la giornalista sportiva 61enne.Archiviato il capitolo Belen, le domande sono passate a un altro personaggio femminile del mondo dello spettacolo:: “La funzione di Melissa è solo quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, quello della bella donna che sta lì solo per mettere in mostra le sue belle qualità. Non giornalistiche. Anche tutti quei risolini quando si è tolta la giacca: una scena vecchia, superata,. È ‘’ televisiva che purtroppo fatichiamo a estirpare“. Queste le parole da lei rilasciate da Paola Ferrari circa un anno fa, mentre a ’Belve’ ha precisato che “si riferivano solo alla specifica collocazione in un programma“. Quindi secondo Paola Ferrari è da criticare l’usanza di mettere alla conduzione di programmi sportivi prettamente maschili le donne solo se bellissime.“Però le posso dire una cosa? Leinei suoi confronti su cose fisiche, ma lei non fa lo stesso con la Leotta e con le altre? Parlando degli interventi che avrebbero fatto o non fatto e del successo che avrebbero ottenuto o no ‘se’...“. La nuova domanda scomoda della Fagnani alla Ferrari. “Io penso che lei abbia diritto a fare quello che vuole. Sbaglia chi la mette su un piedistallo come esempio. Lei è molto brava, più brava di quello che ero io alla sua età“. Quindi secondo il volto sportivo non è un modello da seguire Diletta. Ma la giornalista di ’Belve’ ha continuato nel suo martellamento.“Lei è una, trent’anni fa sarà stata una bellissima ragazza. Il suo aspetto avrà giocato un ruolo, no?“. Ed effettivamente agli inizi della carriera è stato così anche per Paola Ferrari che fu fermata daproprio per il suo aspetto fisico. E qui voleva arrivare Francesca Fagnani: “E allora non può diventare una colpa nemmeno per le altre però no?“. Paola Ferrari si è difesa dicendo che persone come la Leotta per lei non sono esempi che darebbe a sua figlia: “Io penso che lei abbia diritto a fare quello che vuole. Sbaglia chi la mette su un piedistallo come esempio Ognuno fa quello che vuole. A me non piace ma è una scelta mia”, ha chiuso la giornalista sportiva. Resta da vedere se Diletta Leotta e le altre artiste citate risponderanno o meno a queste affermazioni sul loro conto.Per quanto riguarda il blocco all’intervista fatta ad, stando a quanto ha spiegato la stessa conduttrice “il tema delle domande pare fosse quello della sessualità della cantante”. “È successo che per l’intervista, l’agente di Elettra Lambroghini mi hae poi di vedere la puntata Francesca Fagnani - . Io ovviamente dico di no, come faccio sempre e per tutti, per rispetto del mio lavoro, di quello della redazione e della professione giornalistica. Poi ci mancherebbe che il girato Rai si possa mandare in giro per il mondo. Io stessa quando sono io l’intervistata, non chiedo mai di rileggere le domande, se accetto mi fido, se non mi piace la mia performance imparerò. Quindi ioalla richiesta. Ma l’avvocato ieri, che era il giorno prima della puntata, ha vincolato la messa in onda previa visione della puntata. Io ho seguito la linea che seguo per tutto. Ma la Rai invece ha poi deciso di bloccarla".“Non c’erano dati sensibili, ed era un’intervista fresca e simpatica - sottolinea la conduttrice - . Mi dispiace per lei e per la Rai perché era molto giovane e divertente. Sinceramente spero che ci ripensi. Ma lei ha chiesto di sistemare due-tre domande che non le erano piaciute. Secondo me, ripeto, ha sbagliato perché faceva una bella figura di persona divertente e spontanea. Devo dire che è proprio. Io l’avrei mandata in onda in ogni caso mentre la Rai ha scelto evidentemente un atteggiamento prudente“.