Berlinale, il regime vieta ai registi iraniani di partecipare. Censurata "la libertà di parola e di arte"

L'Iran alla Berlinale

I film dei registi Moghaddam e Sanaeeha

Ad una coppia di registi e scrittori iraniani,, che hanno il loro film "" in concorso al festival di Berlino – una delle manifestazioni cinematografiche più importanti al mondo – le autorità iraniane hanno, negando loro quindi l’espatrio e la possibilità di partecipare all'evento per parlare del loro prodotto alla stampa internazionale. Non solo: dovranno affrontare un processo in relazione al loro lavoro come artisti e come filmmakers. Il festival cinematografico di Berlino sta per aprire i suoi dieci giorni di proiezioni, dal 15 al 25 febbraio. È un festival da sempre molto attento ai, in particolare negli ultimi anni agli sviluppi del cinema e della società iraniani: l’Orso d’oro del 2020 a "Il male non esiste" di Mohammad Rasoulof ne è una prova, così come quello 2015 a "Taxi Teheran" di Jafar Panahi e quello a "Una separazione" di Ashgar Farhadi nel 2011. Sul proprio sito, laha lanciato un appello molto netto: "Il festival è sotto shock e sconvolto per il fatto che a Moghaddam e Sanaeeha potrebbe essere impedito di recarsi a Berlino per presentare il loro film e incontrare il loro pubblico", si legge nella home page della kermesse cinematografica."La Berlinale è un festival che si impegna per la libertà di parola,, per tutte le persone in tutto il mondo", aggiungono gli organizzatori. I direttori del festival, l’italiano Carlo Chatrian – già direttore del festival di Locarno – e Mariette Rissenbeek aggiungono: "Chiediamo alle autorità iraniane diche impedisca a Maryam Maghaddam e a Behtash Sanaeeha di raggiungere questo febbraio Berlino e gli altri registi e attori provenienti da tutto il mondo, per poter presentare il loro film ‘My Favorite Cake’ al concorso della Berlinale 2024".Il precedente film dei due registi, "", presentato in competizione al festival del cinema di Berlino del 2021, vinse il premio del pubblico. "" è stato cofinanziato dal Berlinale World Cinema Fund, un fondo di sviluppo per progetti cinematografici legato proprio al festival berlinese. La coppia – lo scrive il sito Deadline – ha scoperto di non potere uscire dal Paese quando si era recata all’aeroporto di Tehran alla fine di settembre, per prendere un volo per Parigi e seguire la postproduzione del film."My Favourite Cake" è focalizzato sulla, la cui solitaria routine viene sconvolta da un incontro inatteso. Lili Farhadpour interpreta il ruolo di Mahin; fa parte del cast anche uno dei più importanti attori iraniani, Esmaeel Mahrabi. Il film è una coproduzione fra Iran, Francia, Svezia e Germania. È sostenuto da molti istituti cinematografici pubblici: lo Swedish Film Institute, il CNC Aide aux cinema du monde, l’Institut Français, Eurimages e da Arte, la catena televisiva franco/tedesca per le produzioni d’autore.