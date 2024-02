Big Boys, la scoperta dell'omosessualità al Giffoni film festival

"Big Boys", il film queer di Corey Sherman

Sinossi del film "Big Boys"

"Big Boys": la scoperta dell'omosessualità di un adolescente raccontata agli adolescenti. Il Giffoni film festival , grande manifestazione internazionale di cinema per ragazzi , è un luogo nel quale si incontrano migliaia di adolescenti venuti da ogni Paese del mondo. In provincia di Salerno, nell'omonima città che dà nome all'evento, si apre quindi ogni anno una vera e propria ", dove giovani di ogni età discutono dei film che hanno appena visto, e dove le tendenze, le aspirazioni, le domande che le generazioni future si fanno appaiono in tutta la loro forza.Nel programma dei film di quest’anno, i ragazzi della sezione "Generator +13" hanno potuto assistere a. La storia è quella di un ragazzone – appunto uno dei "big boy" del titolo – Jamie, che prova un sentimento per una cugina. Ma quando stanno per partire per un campeggio sulle montagne della California, si unisce un altro giovane, il fidanzato della giovane Dan.Il primo sentimento del ragazzone è quello della gelosia, una gelosia furiosa, rabbiosa. Ma piano piano scopre che il rivale è un ragazzo intelligente, piacevole da frequentare. I, inaspettatamente,. Un’attrazione sia mentale che fisica, completamente inattesa. Ed ecco che a Giffoni emerge uno dei temi più sentiti dai ragazzi: come gestire il? Che cosa succede se – convinti di provare sentimenti per una persona di sesso opposto – poi incontriamo qualcuno che sembra mettere in discussione tutta la nostra vita?Il regista,, si è intrattenuto a lungo con i ragazzi. Ha raccontato che la storia del film viene da una vicenda realmente vissuta da lui, quando aveva quattordici anni e ha capito di essere omosessuale . "Ho voluto che gli attori si sentissero totalmente liberi di interpretare la storia: la scoperta dell’omosessualità da parte di Jamie doveva risultare come qualcosa di assolutamente naturale, come è accaduto anche a me da giovane" dice il regista.Il regista 29enne racconta, poi, qualche dettaglio della sua esperienza personale: "Nella maggior parte delle storie romantiche, l'oggetto dell'amore del protagonista alla fine ricambia il suo affetto. Tuttavia, per molte persone queer come me, la crescita è stata piena diper coetanei etero o non dichiarati". E ammette: "Il desiderio per qualcuno che non avremmo mai potuto avere era già abbastanza frustrante, ma non vedere alcuna esplorazione di quell'esperienza nei media la faceva sembrare ancora di più un fallimento solitario".Tuttavia, queste esperienze sono estremamente comuni e possono avere un impatto profondo. "Ci portano a scoprire come fare pace con l’idea di. Impariamo a metterci in gioco e ad essere onesti anche di fronte a un rifiuto imminente" spiega il regista.Il campeggio da sogno di Jamie è rovinato, prima ancora di iniziare, quando scopre che l’amata cugina porterà con sé il suo nuovo. Tuttavia, l'iniziale gelosia di Jamie nei confronti del capace e risoluto Dan si trasforma rapidamente in un'amicizia quando cominciano a condividere la cucina, i giochi e l'essere entrambi "". Mentre il fine settimana avanza, nonostante i tentativi del fratello di organizzare per lui un appuntamento con una ragazza del campeggio, tutto ciò che Jamie desidera è uscire con Dan e la sualo porta a litigi imbarazzanti e continue discussioni. Jamie dovrà fare i conti con chi è veramente e chi desidera.