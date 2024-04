Blake Lively contro il settimanale 'Chi' in difesa dei figli: “Levate queste foto”

Una vera e propria furia, anche se forse è riduttivo chiamarla così, quella che l'attrice Blake Lively ha riversato contro “ Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini . Il motivo della sua rabbia è stata la condivisione di foto che la ritraevano con i suoi figli durante una gita in barca, a Capri. Condivisione che però non aveva avuto il consenso da parte della statunitense, come lei stessa ci ha tenuto a sottolineare.

Cosa è successo

La star americana, diventata famosa con il ruolo di Serena van der Woodsen in Gossip Girl, si trova sull'isola campana per girare un film con Michele Morrone ("Un piccolo favore 2") e, tra un ciak e l'altro, si è consentita una gita in barca con i suoi figli. Proprio durante una di queste gite è stata paparazzata dai fotografi di Chi che hanno pubblicato le immagini di lei e dei suoi bimbi, che fino ad ora non erano mai comparsi sui giornali, scatenando le ire dell'attrice.

"Levate questa spazzatura"

Una volta ricevuta il post della rivista, immediato è arrivato il commento al veleno dell'attrice, con tanto di richiesta di rimozione delle immagini: "Assolutamente no. Levate questa spazzatura. Queste sono immagini di bambini, che sono state scattate a nostra insaputa e senza consenso – ha scritto Lively -. Vergognatevi per averle condiviso ricompensati per questo, smetta di seguire questo conto".