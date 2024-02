Bruce Willis e Demi Moore sono diventati nonni: è nata Louetta

I commenti social

Bruce Willis e Demi Moore, quando vince l'amore

La malattia di Bruce Willis

Bruce Willis e Demi Moore sono diventati nonni., primogenita dell'ormai ex coppia di attori più glamour e chiacchierata di Hollywood, ha partorito una bimba., la piccola, è nata dalla relazione con Derek Richard Thomas, musicista e produttore statunitense. La giovane mamma ha rivelato che la scelta del nome non è stata casuale: "Sono sempre così felice: i momenti frustranti non riescono a spazzare via come mi sento. Ho voluto darle anche il cognome di mio padre, Willis". Una dichiarazione che racchiude non solo la gioia per la nascita della prima figlia della coppia, ma anche le difficoltà che l'intera famiglia Willis-Moore sta affrontando a causa della malattia dell'attore. Da più di un anno Bruce Willis sta lottando contro una malattia degenerativa , la demenza frontotemporale (Ftd), che compromette facoltà di parola, di movimento e capacità di pensiero. Ad oggi, non esiste ancora una cura.Non si sono fatti attendere i post dei parenti sui principali social network, così come le felicitazioni da parte dei molti conoscenti della famiglia allargata. La neo-mamma Rumer Willis ha subito postato una foto della figlia, scrivendo: ". Più di quello che abbiamo sempre sognato". Immediati i commenti delle principali star del cinema, da Hilary Duff a Sharon Stone: "Troppo bella per poterla descrivere a parole". Anche Demi Moore , nonna della piccola, ha dimostrato tutto il suo amore con parole molto dolci: "Amore puro per questa passerottina". Le hanno fatto eco Melanie Griffith e Alyssa Milano, vip molto vicini alla celebre coppia di nonni. "Rumer, sono così felice per te e Louetta. Lei è nata in una", ha commentato Christie Brinkley, amica di famiglia.La relazione tra i due divi di Hollywood, iniziata nel novembre del 1987 e terminata nel 1998, è stata ampiamente raccontata dai principali giornali di settore e non solo. Una scintilla scoccata alla premiere di Stakeout, che solo quattro mesi dopo li ha visti convolare a nozze nella lussuosa cornice di Las Vegas. La coppia ha vissuto una, contraddistinta però da impegni lavorativi particolarmente duri per entrambi. Dopo undici anni di convivenza e tre figlie, Rumer, Scout e Tallulah, la separazione è stata richiesta consensualmente. Da quel momento, i due non hanno mai perso di vista il vero obiettivo da perseguire: il benessere delle figlie. Proprio Rumer, nel 2015, ha commentato la maturità dei genitori: "Hanno sempre fatto uno sforzo per fare, e lo hanno fatto per fare sì che la nostra famiglia fosse una sola unità". Anche Demi Moore è tornata più volte sul divorzio, assicurando che la scelta migliore per il benessere della coppia sia stata proprio la separazione: "La nostra connessione è aumentata solo".Una sequenza di eventi tanto insolita quanto positiva non solo per le due stelle del grande schermo quanto per le proprie figlie, che hanno potuto beneficiare della vicinanza di entrambi i genitori in ogni momento della loro infanzia. Inoltre, quando ilha imposto in tutto il mondo regole di quarantena, la famiglia mista (con i rispettivi consorti) ha deciso di trascorrere il periodo di difficoltà insieme, a testimonianza di quanto il loro rapporto sia mutato in seguito alle decisioni prese in passato.Nel marzo 2022, purtroppo, l'attore principale di Armageddon e Pulp Fiction si è dovuto ritirare dalle scene a causa di una diagnosi di. A darne annuncio è stata proprio Demi Moore, che ha scelto fin da subito die della nuova compagna Emma Heming, top model britannica, per sostenere il suo ex marito e supportare la nuova fidanzata nelle sfide quotidiane che la malattia comporta.La diagnosi di afasia , successivamente, si è evoluta in una diagnosi di(Fdt). Una degenerazione di alcune parti del cervello per la quale, purtroppo,. Gli effetti principali riguardano non solo la facoltà di linguaggio, ma anche quella di parola e la capacità di movimento. L'Ftd è la tipologia di demenza più comune sotto ai 60 anni, e colpisce tra 3 e 15 persone ogni 100mila abitanti, classificandola tra le malattie rare. Una condizione irreversibile, dunque, che l'ex moglie, ma soprattutto amica, proverà ad alleviare stando vicino ad una delle persone più importanti di tutta la sua vita.