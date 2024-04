Cascina patria dei diritti con il festival Solo Amore: “Decliniamo la diversità in ogni forma”

Cascina si conferma patria dei diritti. E per un mese animerà le strade con i colori dell’arcobaleno. L’edizione 2024 del Festival “Solo Amore” offrirà momenti di riflessione, incontri, voci e grande spettacolo.

Il festival “Solo Amore”

La rassegna, organizzata e promossa dall’associazione Lungofiume con il supporto di “Leo e i piccoli desideri”, il Patrocinio del Comune di Cascina, della Regione Toscana e della Provincia di Pisa e la collaborazione delle Associazioni Lgbtquia+ nazionali/locali, propone quest’anno otto appuntamenti distribuiti dal 24 aprile al 30 maggio. Una full immersion dedicata al tema dell’amore e della diversità, in tutte le sue sfumature più belle e profonde. Momenti rivolti alla cittadinanza che coinvolgeranno anche il mondo delle scuole, tanti ospiti pronti a raccontare la propria storia più intima e uno show-evento (il 7 maggio alla Città del Teatro di Cascina) con protagonisti di primo piano: “Omaggio a David Bowie e Lindsay Kemp”, sul palco Andy dei Bluvertigo, la sua band (The Bowieness) e i danzatori della Lindsay Kemp Company in un arcobaleno di musica e arte.

“Il programma di questa 2° edizione – commenta Massimo Corevi, presidente Lungofiume e ideatore della rassegna – oltre che ampliare l’offerta di proposte, allunga il periodo temporale della rassegna (oltre un mese) e tende a declinare la parola ‘amore’ in ogni sua accezione. Proveremo anche a comunicare, partendo dai più giovani, che le diversità devono essere rispettate e sempre più considerate un valore”.

Il programma della rassegna "Solo amore"

Il programma

Ad aprire la rassegna saranno mercoledì 24 aprile, alle 18, negli spazi della Casa di Lungofiume (via Tosco Romagnola 183, Cascina), una mostra di disegni e una speciale conversazione (“For You!”) con il pubblico in cui Lindsay Kemp, grande coreografo, attore, pittore, ballerino, mimo, regista, sarà raccontato dai suoi più stretti collaboratori e da un fiume di video, foto e disegni originali.

“For You!” erano le parole che Lindsay Kemp usava più frequentemente, esortando i suoi danzatori ed interpreti, a fare di ogni gesto, di ogni movimento un regalo per gli altri. David Haughton, braccio destro di Lindsay per quasi 50 anni, e Daniela Maccari, sua prima ballerina, coreografa e strettissima collaboratrice nell’ultima decade della sua vita, racconteranno tra aneddoti, storia e sorrisi questo artista. Un viaggio leggero tra creazioni di grande impatto visivo e musicale che hanno segnato la Storia del Teatro, tra tripudi di luci, stoffe colorate, effetti speciali e soprattutto tanto amore. La giornata del 24 aprile sarà anche l’occasione per inaugurare la mostra di disegni; i personaggi sono gli stessi di cui Lindsay amava circondarsi nei suoi spettacoli, marinai, ballerine, acrobati, circensi… Ingresso libero. Il programma prosegue domenica 28 aprile (ore 18.30, Casa di Lungofiume) con il critico musicale e storico del pop rock Marco Masoni che presenterà “Introducing David Bowie”, incontro-racconto competente e ironico con video famosi, rarità, curiosità e tanti vinili. Martedì 7 maggio, alle 21, evento-clou a La Città del Teatro di Cascina (sala Franca Rame e Dario Fo): “Omaggio a David Bowie e Lindsay Kemp”, sul palco Andrea Fumagalli, in arte Andy (cofondatore dei Bluvertigo e musicista di grande sensibilità), che regalerà un concerto dedicato al repertorio di David Bowie mentre Daniela Maccari e Ivan Ristallo della Lindsay Kemp Company danzeranno su alcune canzoni, rievocando le atmosfere dello storico concerto Ziggy Stardust del’72 al Rainbow Theatre di Londra, quando Lindsay Kemp fu chiamato a fare la regia e ad esibirsi sul palco con i suoi danzatori, trasformando per sempre la presentazione dei concerti rock. Un momento epico che catturò l'essenza della creatività esplosiva di quegli anni rivoluzionari. A Benedetta Giuntini, diretta da Massimo Corevi, il compito oltre che di introdurre lo spettacolo con una poesia di Davide Rondoni, anche quello di leggere ed interpretare i testi (tradotti in italiano) di alcune delle canzoni in scaletta. I biglietti sono in vendita sul circuito vivaticket.

E ancora: mercoledì 15 maggio, alle 18 alla Biblioteca Comunale di Cascina “Fiori dei Balcani”, presentazione libro di Denata Ndreca; giovedì 16 maggio, alle 11, alla Casa di Lungofiume “Bullismo e rispetto: da che parte stai?” a cura di Annastella Giannelli con i ragazzi delle scuole; lunedì 20 maggio, alle 18, alla Casa di Lungofiume “Parole in Transizione” con il poeta Alessandro Scarpellini; giovedì 23 maggio, alla Biblioteca Comunale di Cascina “Vi racconto la mia storia” con protagonista Francesca Lenzi, scrittrice, giornalista, attivista. Infine giovedì 30 maggio, gran finale alla Casa di Lungofiume, con “Mi dispiace per le hostess-Poesie d’amore prima dello schianto” con Patrizio Luigi Belloli e Francesco D’Amore accompagnati da Valentina Grigò.