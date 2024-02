Cher si fidanza con il giovane Alexander Edwards? Tra i due ci sono 40 anni di differenza

Sotto l’albero di Natale l’anello con un Cher si fidanza con il giovane produttore musicale, la cantautrice, attrice, produttrice discografica e conduttrice televisiva statunitense, con quasi sessanta anni di carriera, oltre 100 milioni di dischi venduti e una voce dal timbro particolare e subito riconoscibile, sta vivendocon Edwards. Tra i due ci sono ben: lei 76 anni, lui 36. Ma l’age-gapper non è un problema Proprio in queste ore laè cresciuta di livello: sotto l’albero di Natale il giovane fidanzato le ha fatto trovare un anello con un grosso diamante.C’è chi insinua che la donna avrebbe indossato il gioiello all’anulare della mano sinistra. La dea del pop non lo svela ma postando sui social la foto del regalo scatena il gossip con la sua ironia. “” scrive a corredo dello scatto e poi la spiegazione: “L’ho messa perché le sue unghie sono molto cool”, ed effettivamente sono inconsuete le unghie smaltate di verde e di nero dell'impresario musicale che regge l'astuccio con il prezioso dono.È da settembre, da quando si sono conosciuti alla settimana della moda di Parigi, che circolano le voci sullatra Cher e e il giovane produttore musicale. Poi, i due sono stati fotografati a inizio novembre mentre si tenevano per mano e in quella occasione l’attrice premio Oscar per “”, sempre via social, polverizzò le critiche relative alla differenza d’età così: “Non mi importa di cosa pensate. Quello che importa è che”. E la coppia, infatti, sembra proprio felice.Anche in una recente apparizione al programma della Nbc “”, la cantante di Belive (il suo più grande successo del 1998, con una vendita di oltre 10 milioni di copie), commentando la sua relazione, ha detto: “Sulla carta è un po’ ridicolo. Ma nella vita reale, andiamo molto d’accordo. È favoloso.”. Insomma, per Cher l’età è l’ultimo dei problemi. E già in passato ha avuto una serie di incontri e relazioni con uomini più giovani di lei, tra cui gli attori Val Kilmer, Tom Cruise e Rob Camilletti.Nella nuova coppia non ci sono solo 40 anni di differenza: idella fortuna del produttore musicale impallidiscono di fronte ai 360 milioni di Cher. “” sono le parole della cantante a un fan che, su Twitter, aveva messo in dubbio le intenzioni del nuovo boyfriend.Questo è tutto da scoprire, come si dice “se son rose fioriranno”. Certo è che per Cher sarebbe ildopo le brevi nozze con Gregg Allman a metà anni Settanta e prima ancora con Sonny Bono, l’altra metà del duo folk-rock anni Sessanta di “I Got You Baby”.