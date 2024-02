Chloé Zhao dirigerà Hamnet, dal romanzo di Maggie O'Farrell

La trama del film

La regista statunitense, originaria di Pechino, dirigerà la realizzazione di. Il romanzo, in origine scritto da Maggie O'Farrell, verrà adattato al grande schermo da Chloé Zhao, già vincitrice di tre statuette aglicon la pellicola Nomadland. La sceneggiatura del film è in stesura, e vi sta collaborando anche l'autrice stessa del libro.Il romanzo storico di fantasia, relativo all'ipotetica storia di, moglie di William Shakespeare, darà vita ad una produzione tutta al femminile. Il tema trattato è quello del dolore della madre per la, unico figlio maschio della coppia, si pensa durante l'epidemia didel 1596. Le conseguenze della prematura scomparsa fanno da sfondo, nella narrazione, alla produzione della principale opera di Shakespeare, l'. Il film ripercorrerà la trama del libro e, di conseguenza, la storia della famiglia, trattando le conseguenze emotive e artistiche della perdita del bambino per i due genitori.La regista, nata a Pechino nel 1982, ha ottenuto la cittadinanza statunitense dopo aver studiato a cavallo tra Europa e America fin dai 15 anni di età. Nel 2008 ha avviato la sua carriera con la produzione di cortometraggi, presentati a numerosi festival statunitensi, nei quali ha collaborato con cast interamente composti da attori non professionisti. Dopodiché, la consacrazione professionale è arrivata con Nomadland, il suo roadmovie di maggior successo. Il lungometraggio, prodotto nel 2020, le è valso la conquista di ben tre statuette su sei candidature agli Oscar 2021. Inoltre, la stessa pellicola le è valsa la vittoria del Golden Globe e del premio BAFTA come miglior regista.è la seconda donna nella storia ad aver vinto un Oscar come miglior cast , seguendo Kathryn Bigelow che aveva ottenuto lo stesso riconoscimento nel 2010 con The Hurt Locker. Inoltre, è laa ricevere il premio più prestigioso dell'intero panorama cinematografico. Una carriera in rapida ascesa, che le riserva sicuramente un posto tra i protagonisti del mondo del cinema.Nella storia degli Academy Awards solosono state candidate alla miglior regia: la prima è stata la nostra, premiata con l’Oscar alla carriera nel 2020 e candidata per la prima volta nel 1977 allo stesso riconoscimento; la penultima Greta Gerwig, candidata nel 2018 e battuta da Pinocchio di Guillermo Del Toro.Nel corso del 2021, invece,si è dedicata alla realizzazione del blockbuster Marvel, il quale ha dato vita a reazioni della critica molto variegate. "Quando hai a che fare con un pubblico così grande e globale come quello dell'universo Marvel, è quasi impossibile rendere tutti perfettamente felici" ha dichiarato la registra, raccontando tutta lanel rivolgersi ad un pubblico ampio e variegato come quello degli utenti Marvel.