"Ciao - Rassegna Lucio Dalla": una serata speciale per celebrare l'artista visionario e sensibile

Si intitola "", perché alla fine non ci ha mai lasciato veramente, è stato un salutarsi, un dirsi arrivederci. E in occasione dell'potremmo tutti tornare a salutarenella sua amata Bologna, al Teatro Celebrazioni (via Saragozza 234)., il 2 marzo (anche se lui, lo ricordiamo bene, era nato il 4), nellae a lui intitolata. A quell'artista unico che è stato, curioso, indagatore e allo stesso tempo sensibile come pochi, lui che amava sbirciare da sotto il suo zuccotto per scoprire e celebrare con le sue note la multiforme varietà umana, riuscendo a scoprire al contempo i nuovi talenti, anche quelli più nascosti. La speciale serata sarà infatti un modo sia per celebrare Dalla sia per guardare al futuro (o a Futura, come il titolo un suo celebre brano?), per premiare l’innovazione artistica, incoraggiando idel cantante e portarla avanti in modo inedito. Durante la rassegna, un appuntamento unico in Italia, saranno assegnati diversi riconoscimenti agli artisti più innovativi del panorama attuale, e sarà presentato il" dedicato agli emergenti e destinato a diventare un appuntamento annuale imperdibile per tutti gli appassionati di musica, che si pone come obiettivo quello di omaggiare uno degli aspetti più caratteristici di Lucio Dalla, la capacità di visione."L’idea è arrivata qualche anno fa, ma aspettavamo l’occasione giusta", spiega Daniele Caracchi, presidente di Pressing Line e membro della Fondazione Dalla, che promuovono l’evento col Comune di Bologna e il sostegno di Banca di Bologna e iCompany. La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, mentre media partner della rassegna è invece il gruppo editoriale di Qn-Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!).L'intento della rassegna "Ciao", a pochi giorni da quello che sarebbe stato l'80° compleanno di Lucio Dalla, è insomma quello di premiare non solo gli, ma anche i, le, ie ipiù esperti e lungimiranti del panorama italiano, che hanno saputo portare nuove visioni, nuovi approcci e nuovo valore alla nostra musica. "Lucio non era solo musicista o grande scopritore di talenti: era capace di riconoscere l’arte in ogni forma", aggiunge Caracchi.Vera e propria vetrina per i nuovi talenti, il concorso "CIAO Contest" prevede due categorie a cui candidarsi, '', con un brano scritto e interpretato dagli artisti, e '', con un brano interamente arrangiato (senza alcun vincolo di genere). Spetterà alla direzione artistica selezionare 10 artisti per ciascuna delle due e una giuria, guidata da Massimo Bonelli, sceglierà i due vincitori, che saranno annunciati proprio durante la serata del 2 marzo, che avranno anche la possibilità di esibirsi sul palco del Teatro Celebrazioni.possono essere effettuate entro e non oltre la mezzanotte del 13 febbraio compilando gratuitamente il form sul sitoLa giuria è composta da Massimo Bonelli (presidente di giuria e direttore artistico), Antonio Filippelli (music producer), Carlo Pastore (conduttore radiofonico), dal cantautore Giovanni Truppi, dalla giornalista Giulia Cavaliere, dallo scrittore Marco Missiroli, dalla curatrice d’arte Maria Vittoria Baravelli, da Nina Selvini (ad Astarte), Sara Potente (direttrice artistica di Numero Uno), Silvia Danielli (Billbord Italia) e Valerio Baroncini (vicedirettore del Carlino). Il 3 marzo,pubblicherà le ristampe dei, in edizione limitata e per la prima volta in versioni inedite (colorate e picture disc) e numerate (500 copie).