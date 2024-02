Dalla discriminazione al "golden buzzer". Elio premia Antonio Vaglica, la voce non ha genere

di Mirto, in provincia di Cosenza, è il primo finalista di: la sua voce, che copre tutte le sfumature del maschile e del femminile in barba al genere, ha incantato pubblico e giudici. Per questo concorrente con(su instragraml, TikTok), è scattata la, culminata nel primoassegnato dal nuovo giudice entrato nella squadra del programma cult di Sky, Elio.

Il talentuoso artista - che ha già partecipato a- ha fatto letteralmente impazzire i giudici con la sua formidabile interpretazione, tanto da assicurargli il primo “Golden Buzzer” di Elio, che lo ha spedito direttamente in finale. “Dal punto di vista tecnico non posso dirti niente, hai un controllo della voce pazzesco, ma non è solo questo, anche l’interpretazione", le parole di Elio., 18 anni, è arrivato accompagnato dalla mamma da Mirto, e si è presentato sul palco di Italia’s Got Talent ‘22 spinto “da una grande passione per la musica“ e per dimostrare il meglio di sé, “. Dotato di una voce sorprendente e di una grande intensità, Antonio ha cantato. “Adesso qui mi sente molto a mio agio vedendo altri talenti e passioni“, le sue parole. Dopo aver ascoltato le motivazioni che hanno spinto Antonio a cantare un brano difficile e molto intenso, e dopo il commento degli altri giudici, Elio ha deciso di premere il pulsante giallo del Golden Buzzer, sottolinenado “per cui…". Quindi ha premuto il pulsante d’oro.– ha detto Antonio – con questa canzone mi sento libero ed esprimo tutto“. “. A Italia’s Got Talent mi sento a mio agio perché vedo altri talenti altre passioni. Il brano ’Sos’ di Dimash parla di un essere umano che non si sente appartenere a questa terra è per questo che lancio questo grido di 'Sos' in cielo".Un grido che ha colpito il pubblico in una standing ovation e soprattutto Elio che ha mandato direttamente il giovane nella finalissima grazie alla suae ad una. “Non so se nel corso di questa edizione potrò assistere a una prova più coinvolgente“ ha detto Elio premendo il pulsante dorato e regalando un. Senza parole"che ha definito l’esibizione del diciottenne “una delle performance più incredibili“, si vede che ci metti il cuore". Ancheha fatto i complimenti al giovane cantante, rivelando che anche lei avrebbe voluto mandare in finale il giovane talento mal’ha anticipata. “Non avevo mai sentito cantare così bene qualcuno e in tutte le tonalità, sei veramente formidabile" ha detto Mara ad Antonio che ha aggiunto scherzando “credo obiettivamente, che per me che non so cantare, sia un po’ discriminante nei tuoi confronti, perché sarebbe solo invidia".Dalla campionessa olimpicaè arrivato “benissimo" per tutto quello che Antonio “voleva trasmettere“ alla giuria e al pubblico: il diciottenne, commosso e felice, ha replicato confidando di sentirsi felice e che si era finalmente liberato di tutto quello che aveva dentro: “, l’augurio di Federica Pellegrini. Come nelle precedenti edizioni ognuno dei quattro giudici avrà a disposizione il “Golden Buzzer” peril proprio talento preferito. Elio ha sfruttato la sua carta premiando proprio Antonio e la sua voce.