"Della Gentilezza e dell'Audacia": una mostra sulle violenze di genere che rompe canoni e tabù

L', quella che parla del presente, dello status quo, di ciò che accade. L'arte che parla della, del corpo femminile, dei sentimenti, delle emozioni, dei canoni estetici. Ma che parla anche di dolore, di sofferenza. Perché dinon si può parlare solo a novembre, in occasione della giornata mondiale dedicata al tema. Non possiamo più permettercelo. Anche per questo è importante l’arte, perché è un, un mezzo di comunicazione che non necessita di conoscenze o titoli di studio per arrivare dritto all’obiettivo.È ciò che si propongono di fare Ilaria Caravaglio e Valeria Gatti con la mostra, di cui sono le curatrici. Attraverso le opere esposte, si vuole portare avanti un lavorosulla violenza contro le donne, un tema ancora troppo attuale, su aspetti culturali profondamente radicati nella società. Fruibile da fine 2020 esclusivamente online, a causa delle restrizioni per il Covid 19, dalsarà possibile visitare l'esposizione fisicamente, presso le sale dela Brindisi che apriranno le porte al pubblico. La mostra avrebbe infatti dovuto essere inaugurata lo scorso 25 novembre, in occasione dellama la pandemia ha obbligato gli artisti, gli ospiti e i relatori del tradizionale vernissage a lasciare spazio ad un, in diretta streaming, con la promessa di una presentazione pubblica .non appena fosse stato possibile. Nel frattempo il momento storico ha accentuato l'importanza di un simile impegno: il problema della violenza domestica non solo non è superato ma, anzi, è stato alimentato dallache, in tutto il mondo, ha costretto molte donne in casa con uomini violenti, in spazi che, da rifugi sicuri, si sono trasformati indalle quali fuggire diventava impossibile.In "Della Gentilezza e dell'Audacia"sono state invitate a raccontare i volti della violenza, attraverso lavori dai soggetti più o meno espliciti e dalle, dalla pittura alla videoarte. Cosìhanno presentato nella città pugliese alcune opere realizzate nel corso della loro carriera artistica, che fossero esplicative del tema. Una mostra eterogenea a cui le curatrici avrebbero voluto invitare anche. Perché la violenza li riguarda molto da vicino, non solo come 'carnefici' ma anche come portavoci di uno stereotipo culturale da estirpare al più presto o comunque come testimoni che, molto spesso, non vanno al di là della mera condanna a parole. Ma la verità è che raramente l’artista uomo affronta questa tematica, se non su esplicito invito. All’inaugurazione, giovedì 22 luglio, oltre alle artiste e alle curatrici, interverrà anche l’attriceche leggerà i testi – di Lorenzo Centonze – inseriti nella versione video della mostra, realizzata lo scorso novembre. L’introduzione alla mostra, inoltre, avverrà nel giardino antistante la Caffetteria Letteraria al piano terra del Palazzo, che riapre i battenti dopo mesi di chiusura in una nuova veste e nella cui programmazione culturale si inserisce questa mostra. Perché la cultura e l'arte siano veicolo non solo didopo il lungo periodo di pandemia, ma anche diche così tanto serve alla nostra società.