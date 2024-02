Dichiarazioni sessiste contro Elisa: "Sei carina, pensa a cantare. Lascia stare la scrittura"

. Avevo quindici anni e quelle parole mi fecero venire una gastrite che durò per dei mesi. Avrei dovuto lasciar stare anche la produzione, gli arrangiamenti, la curiosità per tanti strumenti, perché. Sarebbe bastato sorridere, 'mettermi carina', cantare bene e 'tenermi da conto'. Queste sono state le parole di unin cui sono inciampata prima ancora dei miei esordi. Per me sono state solosi, ma pur sempre buona per spingere ancora più giù l’acceleratore". Frasi scioccanti a comporre l'ennesimo racconto di una donna alla quale è stato detto di. In fondo, cosa può desiderare di più una ragazza bella? Tutto. Eppure, nonostante i passi avanti fatti (o, molto spesso, solo annunciati) in termini di parità, siamo ancora immersi in una società che insegna ad una giovane donna (un'adolescente di 15 anni) a non essere troppo ambiziosa e ad. Una società che soffoca il desiderio e la smania di divorare il mondo, anche se è proprio così che dovrebbe essere a quell'età. Forse non è un comportamento adatto ad una 'signorina ben educata'? Per fortuna, nata a Trieste nel 1977, non si è piegata a queste bieche pretese maschiliste e retrograde ed ha rincorso i suoi sogni. Tanto che è diventata una. Sì, cantautrice, perché i pezzi, oltre a cantarli, li scrive anche. Salita alla ribalta italiana con lacon la canzone Luce (tramonti a nord ovest), è oggi una delle artiste italiane più apprezzate al mondo. Interprete tra le piùdel nostro panorama musicale, è stata capace di imporsi in Europa con brani in inglese e in Italia con pezzi più melodici. Dopo il trionfo sul palco dell’Ariston, Elisa pubblica un terzo album e viene elettadi Francoforte. Tra il 2001 e il 2002 sono tantissimi i premi che riempiono la bacheca dell’artista, insieme alle partecipazioni a importantissimi eventi ed all'uscita di numerosi suoi album. La Toffoli si è anche cimentata neldi alcuni personaggi di film animati, tra i quali il live action Disney Il Re leone e Trolls. Dodici anni dopo quelle parole poco incoraggianti, Elisa va incontro allapiù grande di tutte. Il post sui social in cui ha raccontato la vicenda, infatti, continua: "A 27 anni mi trovavo a Zurigo in studio conper registrare la sua voce, perché ero la produttrice del brano che avevo scritto per il nostro duetto, e ne curavo quindi gli arrangiamenti e tutti gli aspetti tecnici della registrazione. Lei mi disse, donne come te stanno cambiando il mondo. Quando ero giovane io, quello che stai facendo tu oggi qui con me sarebbe stato impensabile.' Non lasciamo che nessuno ci dica che questo non è il nostro posto". Sarebbe bello poter dire, oggi, che lain Italia sia ormai una realtà e che ilsiano un retaggio del passato. La verità, tuttavia, è che le cose non stanno proprio così: nel nostro Paese le donne continuano ad essere, anche se forse in modo più sottile rispetto ad alcuni decenni fa.