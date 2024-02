Diversity award, votiamo "i campioni dell'inclusione" in tv, al cinema, sul digital, nei programmi per bimbi e nella pubblicità

Le nominations

Miglior film italiano

Miglior serie Tv italiana

Miglior serie Tv straniera

Miglior programma Tv

Miglior campagna pubblicitaria

Miglior programma radio

Personaggio dell'anno

Creator dell'anno

Miglior prodotto digitale

Miglior serie Kids

I giudizi, settore per settore

Serie Italiane

Presentate a Milano le nomination per il, l’iniziativa volta al’assegnazione degli, premio ai contenuti mediali e ai personaggi che si sono distinti per una “rappresentazione valorizzante” della diversità nelle aree di. A introdurre la lettura delle nomination è stata in una conferenza online, presidente di Diversity Italia. Nell’occasionane è stato presentato anche il, con gli esiti della ricerca annuale sulla rappresentazione inclusiva nei media italiani condotta in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia e un pool di esperti delle maggiori università italianePer la sfida all’elezione dei migliori film e serie tv italiana e straniera, programma tv, programma radio, informazione pubblicitaria, serie kids, prodotto digitale e per la scelta del miglior creator e del personaggio, sono state formati gruppi di cinque o sei nominations fra le qualisul sito www.diversitylab.it Sulla base delle graduatorie stilate in seguito i voti della giuria popolare saranno formate le classifiche definitive e assegnati i premi il 19 luglio nel corso di una serata-evento al Teatro Franco Parenti di Milano condotta da Diego Passoni e trasmessa in streaming il 22 luglio sui canali digitali di Diversity e sui siti dei principali broadcaster e publisher italiani. Durante l’evento saranno attribuiti anche i riconoscimenti all’: miglior Tg, miglior articolo stampa quotidiani, miglior articolo stampa periodici, miglior articolo stampa web. Ecco le opere e i personaggi scelti per il settore IntrattenimentoLe sorelle Macaluso (Rosamont, Minimum Fax Media, Rai Cinema - Teodora Film) Ferro (Banijay Italia, Amazon Prime Video – Amazon Prime Video) Volevo nascondermi (Palomar, Rai Cinema - 01 Distribution) Non odiare (Movimento Film, Agresywna Banda, Rai Cinema - Notorious Pictures) La vita davanti a sé (Palomar – Netflix)Skam Italia (TIM Vision, Cross Productions – Netflix) Summertime (Cattleya – Netflix) We are who we are (Sky Studios, HBO – Sky Atlantic) Mental (Stand by me, Rai Fiction - RaiPlay) Vivi e lascia vivere (Bibi Film TV, Rai Fiction – Rai1)Lovecraft Country (Sky Atlantic) Sex Education (Netflix) Love, Victor (Disney+) Mrs. America (TIM Vision) Little Fires Everywhere (Amazon Prime Video) Unorthodox (Netflix)Ogni Mattina (TV8) Quello che è – Nuove storie italiane (laF, Sky 135) Oggi è un altro giorno (Rai1) Tu non sai chi sono io (RaiPlay) Otto e mezzo (La7) Cartabianca (Rai3)Un Passo Avanti (Lines) Libera di osare (Nuvenia) Francesca (Diesel) Senza età (Tena) Goodbye Sterotypes, Hello Zerotypes (Zalando)La versione delle due (Rai Radio2) Ora Daria (Radio Capital) Vittoria (Rai Radio1) Catteland (Radio Deejay) Back to Black (Rai Radio2) Forrest (Rai Radio1)Ferragnez – Chiara Ferragni e Fedez Gianni Morandi Giovanna Botteri Michela Murgia Claudio Marchisio ElodieFrancesco Cicconetti @mehts Giulia Valentina @giuliavalentina Nicole Rossi @iam.rouge Tia Taylor @misstiataylor_ Luca Trapanese @trapaluca Benedetta De Luca @benedetta_delucaPalinsesto Femminista (Irene Facheris) https://open.spotify.com/show/2qH3KiytpTgV2MRltes0Hr?si=A_yCVgGhS_-wAXDsRu5sgg Gli italiani non sono razzisti, ma… (AfroItalianSouls) https://www.youtube.com/watch?v=cre3hN2Fpyw Revenge Porn e narrazioni problematiche (Carlotta Vagnoli) https://www.instagram.com/tv/CHxTha9iklD/ I film e l’immagine che abbiamo degli altri (WILL) https://www.instagram.com/tv/CH0ffLSju-n/ Ma i disabili, fanno sesso? (Marina Cuollo) https://www.instagram.com/tv/B8TxFqili3_/She-ra e le principesse guerriere (Netflix) Kipo e l’era delle creature straordinarie (Netflix) Elena, diventerò presidente (Disney+) The owl house - Aspirante Strega (Disney+) Il club delle babysitter (Netflix) Craig (CartoonNetwork)Nel 2020 in che modo il mondo della creatività muiltimediale è stato condizionato, influenzato dall’emergenza Covid che ha sconvolto il mondo e i cui effetti sono ancora in atto? Il Covid – fanno notare responsabili e operatori di Diversity che hanno coordinato le analisi sulla produzione del 2020, se da un lato hailcon la chiusura delle sale e forte impatto sulle date di uscita di molti titoli, ha offerto slancio a quei media che grazie alle caratteristiche di produzione, distribuzione e fruizione, “hanno conquistato un ruolo preponderante nella”., media “caldi” per eccellenza, hanno consolidato il legame col pubblico.

Se nel 2020 si rilevava una nuova attenzione nei confronti della disabilità (La compagnia del cigno, Nessuno è perfetto) quest’anno i prodotti seriali si trasferiscono sul terreno della etnia e delle seconde generazioni. Filone che intrecciato ad altri (orientamento sessuale affettivo, identità di genere) ricorre in Summertime, Skam, We are who we are sulla scia delle avanguardie internazionali manifestatesi ad esempio con Watchmen nel 2019. Aumentata anche l’attenzione legata alla salute mentale (menzione per Mental), dedicato a un tema ancora troppo spesso avvolto da preconcetti sociali e culturali.

Età

Cinema

Serie straniere

Bambini

Televisione

Digital

Pubblicità

I telegiornali

Etnia e donne alla ribalta per fatti di sangue

Su questo frontepresidente di Diversity ha mosso una critica, rilevando che la produzione rivolta allamostranell’affrontare ’ il tema diversity, mentre il cambiamento è trattato piùnei media generalisti destinati a“Quasi una dimostrazione di”, ha chiosato Vecchioni. Una forbice che si trasmette dai contenuti agli strumenti impiegati (tv generalista in un caso, piattaforme Netflix e Raiplay nell’altro).Rispetto al 2019, quando la diversità era stata rappresentata in maniera considerevole, nel 2020 buona parte delle pellicole italiane hanno concentrato lo spaccato della realtà problematica al livello(Lacci, Figli, Favolacce, I Predatori), con attenzione alla dimensione interpersonale e relazionale, concentrandosi sulle emozioni (Ferro, Volevo nascondermi), con rappresentazione dellache passa attraverso lacon ridotta inclinazione al ‘lieto fine’. Nel 2020 il cinema italiano si è dimostrato ricettivo alcon “Non odiare”, ma sembra essere ancora in una fase di analisi di quanto si vive nella realtà. .Oltre confine si nota l’avvenuto superamento della ricerca dell’empatia a tutti costi, del giustificazionismo, dell’aderenza ai generi. Ilviene trattato sia in chiave fantascientifica (Lovecraft Country) che come thriller (Little Fires Everywhere). E si sente il bisogno di mettere in discussione ciò che poteva essere dato per assodato e conquistato (Mrs. America, Unorthodox), a dimostrazione che i mediae i bisogni della società. Senza remore la rappresentazione della(Love Victor), con ricercato coinvolgimento di gruppi sottorappresentati, come intersex, aromantiche ecc (Sex Education).Le nomination effettuate da Diversity mettono in risalto il buon livello della produzione Kids (< 14) “ la” dell’intero panorama, con la diversity trattata sotto molteplici aspetti (identità di genere, orientamento sessuale e affettivo, neuro divergenza) son slanci visionari fondendo tradizioni e narrazioni, fra le quali il registro fantastico.La rappresentazione della diversità nei programmi è stata legata al(Tu non sai chi sono io, Quello che è – Nuove storie italiane, Oggi è un altro giorno). Lo sforzo è di ricercare storie differenti, che finora non avevano avuti grandi spazi e testimonianze dirette (etnia, età, identità di genere). Dove il format si apre più alla discussione e all’attualità (Ogni mattina) si ha coinvolgimento di attivistə e fonti dirette di esperienza, per arrivare a un pubblico. Nei programmi generalisti la discussione si fa trasversale e meno legata alla singola esperienza (Cartabianca (nella foto Bianca Berlinguer), Otto e mezzo). “In genere – è l’osservazione emersa nel corso della videoconferenza – con la narrazione di esperienze personali (il disabile alle prese con l’emergenza Covid) si colma un gap che la tv ha manifestato nella fase iniziale della pandemia quando, prediligendo la narrazione deglirispetto al caso singolo di chi soffre per cause estranee alla generale sofferenza scaturita dal Covid”.Col lockdown il digitale è diventato punto di riferimento di: i creator hanno avvicinato molte più persone a una rappresentazione della diversità di qualità. Nel corso del 2020 si è affermato definitivamente il concetto di, rivolto alla diffusione e divulgazione di concetti chiave per la D&. Interessante la tensione a(Gli italiani non sono razzisti, ma...; Revenge Porn e narrazioni problematiche; Ma i?). Si è certificato ancor di più che ormai a faresono i social network.Il settore advertising prosegue la trasmissione ditransformation: brand e aziende stanno adeguando ladi sé e le. Nel primo semestre 2020 molti settori hanno concentrato l’azione sull’emergenza sanitaria, con spot rivolti a die speranza. Non perdendo di vista campagne di qualità dedicate alla diversity. Creativamente coraggiosi spot come Libera di osare, Francesca e Senza età, “che raccontano aspetti legati all’identità di genere abbattendo gli stereotipi. L’impegnarein Libera di osare (Lines) è ritenuto segnale di irreversibile intenzione di scacciare dal mondo pubblicitario discriminazioni e luoghi comuni (Goodbye Sterotypes, Hello Zerotypes).Pagelle anche per l’’informazione, col report 2020 che Diversity ha realizzato con l'ed esperti di vari atenei italiani. Sotto esame iRai, Mediaset, Tg7, Sky, La Nove. Il risultato è che l’informazione ha un atteggiamento giustificazionista e paternalistico, tratta dei temi diversity se la cronaca offre uno spunto e tende a creare empatia, laddove all’estero cronaca e fiction hanno superato il muro del buonismo ad ogni costo. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, su quasi, sono poco meno diquelle dedicate all’emergenza Covid-19 con picchi del 90% a marzo. Ledi presenza (dal 23% del 2019 al 17% del 2020): giù(-2,2%),(-3,05%) e(-3,26%) che comunque rimangono in testa nella categoria staccando disabilità e Lgbt+. Disi è parlato in collegamento con Scienza e Salute (25,5%) e scuola (16,5%) per le conseguenze dellaMentre la trattazione delle altre diversity continua ad essere dettata dalla cronaca, spesso dalla. Etnia alla ribalta coi casie per odio razziale (omicidi die la reazione del). Dinon si parla per il peso della emergenza che ricade su di loro ma per(più di 1 notizia su 10). Circa un terzo delle notizie sulla (Dis)abilità riguarda eventi di cronaca (27,8%), fra cui l’incidente di. Infine, per la Diversity LGBT+ le notizie sono perlopiù correlate a eventi come la giornata mondiale contro l’omofobia o fatti di cronaca nera, come l’