Belve, Francesca Pascale: “Le foto paparazzate con Paola Turci? Mi hanno fatto sentire violentata”

“Le foto paparazzate con Paola Turci? Fatte fare da una persona vicino a Berlusconi, di Forza Italia, vicina all'area sovranista, che mi ha sempre particolarmente odiata”. Non si risparmia, Francesca Pascale, nell’intervista a Belve – la prima in assoluto, in onda stasera su Rai2, – e lancia accuse puntuali contro chi, in passato, ha provato a farle del male, a screditarla in qualche modo, magari per semplice antipatia personale.

“Le foto con Paola Turci? Mi son o sentita violentata”

Quando la conduttrice le chiede di queste prime foto, immagini che la immortalavano con la futura moglie cantautrice, quando ancora la loro relazione non era stata ufficializzata né resa pubblica, paparazzate in barca insieme dopo la fine della relazione con Berlusconi, l’ospite lancia la pesante accusa, puntando il dito contro una non meglio specificata persona interna al partito del Cavaliere che l’avrebbe “sempre odiata”.

Francesca Fagnani incalza: “C'era un disegno? ma era un fotografo o un politico?”. Pascale, in risposta, spiega: »erano mandati da una persona vicinissima a Matteo Salvini che voleva regalare tutto il pacchetto di Forza Italia a Salvini. Io questa cosa la sopportavo malissimo. C'è stato un disegno ben preciso per fare di me un problema da risolvere e quindi mi ha seguito e hanno infranto le regole della morale per farmi male”. E infine, alla domanda della presentatrice se a causa di quelle foto “si è sentita solo violata, o anche liberata?”, la risposta è un colpo al cuore: “mi sono sentita violentata” afferma sincera la 38enne.

I rapporti col padre violento

Il racconto della napoletana tocca anche corde più intime, con il ritratto di un padre anaffettivo e violento. Un tema, quindi, quello della violenza, che ricorre nella sua vita. Quando Fagnani le chiede se la sua sia stata “un'infanzia più felice o più infelice”, Francesca Pascale dichiara: “Felice, anche se come tutte le bambine sono stata anche io innamorata di mio padre, ma quella fiducia che una bambina ha verso il proprio papà è stata ingannata, tradita, mortificata dal suo modo violento e disamorato di trattarci”.

La conduttrice insiste sul punto: “Lei mi parla di violenze?” e l’ospite confessa: “Ci sono stati atteggiamenti violenti, ma preferisco tenerlo per me”. Ed infine, alla domanda della giornalista su come sia oggi il rapporto tra i due Pascale ammette: “Non esiste”.

La storia con Silvio Berlusconi

Un'intervista esclusiva ed unica, in cui la donna, First Lady per molti anni al fianco del defunto Silvio Berlusconi, non si risparmia e fornisce il suo racconto sia sul versante politico sia su quello personale, affrontando anche il discorso sulla sua bisessualità.

Ma uno dei temi più caldi del suo intervento a Belve è ovviamente quello che riguarda il Cavaliere. Sul matrimonio con quest’ultimo, Fagnani ricorda a Pascale una sua dichiarazione: “Lei ha detto che chiedeva tutti i giorni a Berlusconi di sposarla” ma l’intervistata replica: “No, affatto, non ho mai sentito la voglia di sposarmi, anche perché poi magari mi sposava ed era finto e francamente piuttosto che finto, meglio niente”.

Una frecciatina all’ultima compagna del leader di Forza Italia, Marta Fascina, che Berlusconi ha ‘sposato’ con una finta cerimonia di nozze pochi mesi prima della morte? La conduttrice rinfresca ancora la memoria di Francesca Pascale: “Lei ha dichiarato che se fosse stata invitata, ci sarebbe andata fumando una joint”, e la showgirl risponde ridendo: “Sì, mi sarebbe piaciuto fumarmi un cannone”. E poi lancia l’ultima, tagliente, stoccata: “Berlusconi era lucido, certe sciocchezze non le ha mai fatte con me”.