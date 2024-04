Diversity Media Awards: le nomination agli Oscar dell’inclusione

La nona edizione degli Oscar dell’inclusione, organizzati da Fondazione Diversity, anche quest’anno andrà in onda su Rai1, con la conduzione di Francesca Michielin ed Ema Stokholma che premiano contenuti e personaggi che si sono distinti per una rappresentazione corretta e valorizzante dei temi di Genere, Etnia, Lgbt+, Età, Disabilità, Aspetto Fisico.

Come ogni anno, i prodotti mediali emersi dal Diversity Media Report – Informazione e Intrattenimento entrano in nomination per i Diversity Media Awards 2024, una serata evento benefica in scena il 28 maggio al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano e trasmessa il 28 giugno in seconda serata sul primo canale della tv di Stato, per il suo alto valore di servizio pubblico.

Durante l’evento saranno attribuiti anche i riconoscimenti all’informazione: Miglior Servizio TG, Miglior Articolo Stampa Quotidiani, Miglior Articolo Stampa Periodici, Miglior Articolo Stampa Web.

Fino al 10 maggio il pubblico potrà votare le nomination su www.diversitymediaawards.it per eleggere i vincitori e le vincitrici nelle seguenti categorie:

Miglior film italiano

C'è ancora domani di Paola Cortellesi -Wildside, Vision Distribution, distribuzione Vision Distribution

Io Capitano di Matteo Garrone – Archimede con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula, con la partecipazione di Pathé, Logical Content Ventures, distribuito da 01 Distribution

L'ultima volta che siamo stati bambini di Claudio Bisio – Solea, Bartleby Film, Medusa Film, distribuito da Medusa Distribuzione

Mi fanno male i capelli di Roberta Torre – Stemal Entertainment, Rai Cinema, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection

Nata per te di Fabio Mollo - Cattleya e Bartlebyfilm, distribuito da Vision Distribution

Stranizza d'amuri di Giuseppe Fiorello – Fenix Entertainment, Ibla Film, distribuito da BIM distribuzione

Miglior serie tv straniera

Blue Eye Samurai – Netflix

Good Omens – Prime Video

Nothing to see here – Netflix

Ragazze Elettriche – Prime Video

The Last of Us – Sky e NOW

What we do in the shadows – Disney+

Francesca Michielin

Miglior serie tv italiana

Gigolò per caso – Prime Video • Amazon Studios, Lucky Red

La legge di Lidia Poët – Netflix • Groenlandia

Love Club – Prime Video • Tempesta

Questo mondo non mi renderà cattivo – Netflix • Movimenti Production, in collaborazione con Bao Publishing.

Miglior serie tv young

Craig – Cartoon Network

D1ar1 – Netflix

Il Cercasuoni – RaiPlay

Il trenino Thomas - Grandi avventure insieme – Boomerang e Cartoonito

Mio papà a caccia di alieni – Netflix

Moon Girl e Devil Dinosaur – Disney+

Miglior programma tv

Casa a prima vista – Real Time • Blu Yazmine

Non sono una signora – Rai2 • Fremantle Italia

Listen to me - RaiPlay • Lovit

Stand-Up Comedy – Comedy Central

Splendida Cornice – Rai3 • Itv Movie

Chesarà... – Rai3

Miglior programma radio

37 e 2 – Radio Popolare

Big Talk – No Name Radio

Le mattine pt 2- Ora Daria – Radio Capital

Non mi capisci – Radio24

Pinocchio – Radio Deejay

Vittoria – Rai Radio1

Miglior podcast

Humor Nero – Laura Formenti

Invertiti – Cathy La Torre e Guglielmo Scilla

Palinsesto Femminista – Irene Facheris

Scelte – Valore D, Piano P

Se domani non torno – Will Media

Sulla razza – OnePodcast

Ema Stokholma

Miglior prodotto digital

Colory.it + Marianna the influenza - Come non fare White Saviorism in vacanza

Dalila Bagnuli, Troppo brutta per essere molestata

IvgStobenissimo - Contraccezione d’emergenza: quello che devi sapere

La tela di Carlotta - Evita di chiedere ai bambini se hanno fidanzati/e

Narraction, L’ADHD (c’è?) nel paradigma della neurodiversità

Ruote Libere + Canal – il Canal, 5 modi per non mettere a disagio una persona disabile

Creator dell’anno

Chiara Bucello e Ludovica Billi – @chiarabucello e @ludovicabilli

Edoardo Mocini – @edoardomocini_

La fisica che ci piace – @therealvincenzoschettini e @lafisicachecipiace

La Tenda in Salotto – @latendainsalotto

Saraaverd – @saraaverd

Shinhai Ventura – @shinhaiventura

Personaggio dell’anno

Amalia Ercoli Finzi

Chiara Bordi

Ghali

Jakub Jankto

Luciana Littizzetto

Paola Cortellesi