I legami di sangue sono ancora il fondamento della famiglia?

Dalla sua famiglia arcobaleno per raccontarle tutte

Madre genetica, "La donna non è solo uno strumento, ma una relazione"

Che influenza ha l’orientamento sessuale del genitore sul benessere del bambino? Quali sono i confini della sua famiglia? I legami di sangue ne sono ancora il fondamento? Possiamo ancora affermare che per il bambino il legame genetico sia emotivamente più importante della cura di un genitore? Attraversando grandi domande, ildi Marco Simon Puccioni racconta la crisi di una famiglia d'elezione e gli effetti che, Paolo e Simone, ha sul figlio Leone. "per un figlio,, perché le leggi attuali faticano a seguire l’evoluzione dei diversi tipi di famiglie". Focus del film, la separazione che mette in crisi la famiglia arcobaleno (ma anche della Mulino Bianco, come si vedrà già dal trailer) interpretata dagli attori Filippo Timi, Francesco Scianna e il giovane Francesco Gheghi. Per una famiglia d'elezione, basata su scelte e non su legami di sangue, non è solo la mancanza di leggi a rendere più complicato il divorzio ma "psicologicamente", racconta il regista nella conferenza stampa di presentazione: "il figlio di genitori che, per generarlo, hanno dovuto scavalcare confini, barriere e censura sociale, ha". Prodotta da Valeria Golino e Viola Prestieri, la pellicola debutterà al cinema il 21 febbraio e sarà disponibile su Netflix dal 4 marzo.Le risposte, nei 90 minuti di girato, arrivano una dopo l'altra: "Credo - osserva l'attore Francesco Scianna - che,, avvertire la presenza e la cura di chi gli sta intorno. Quante creature vengono messe al mondo senza che i genitori siano veramente pronti a farlo?"., aggiunge il coprotagonista Filippo Timi,"e io per amore andrei in guerra, solo che non posso farlo perchè in amore contano solo gli abbracci". La rappresentazione, anche in questo caso, è più avanti della realtà: "Ogni Paese deve evolversi - dice ancora Timi -, io, forse, sono privilegiato perchè conosco persone con apertura mentale,, è lì che ho trovato la forza e la base per esprimermi". Di sicuro, continua invece il regista "oggi si tende a categorizzare meno, non prevalgono più solo i pregiudizi, ma non è nemmeno vero che la nuova generazione sia tutta fluida".Il regista, che nella realtà ha dato vita a una famiglia arcobaleno con il produttore- grazie a due madri surrogate, le due "zie" dei due figli Denis e David - non è nuovo a questo tipo di imprese. Nei due documentari Prima di tutto e Tuttinsieme (2012) aveva già ricostruito la storia della sua famiglia. Ed è di nuovo alla sua famiglia che si ispira per Il filo invisibile: "Quando ho scelto di diventare padre ho dovuto fare una riflessione sulla genitorialità. Scegliere questo tipo di famiglia fa riflettere davvero su, sulla portata deie di quelli".Altro tema declinato in commedia, la procreazione medicalmente assistita, che Puccioni tocca tramite Tilly, la madre genetica e "portatrice" di Leone che vive in America, ma "partecipa alla vita del suo ragazzo"."È un film costruito intorno alle implicazioni deie pone delle domande su cosa ci definisce come esseri umani, come figli e come genitori - ha spiegato il regista Puccioni - La procreazione medicalmente assistita interessa sempre più coppie e in particolare può assumere caratteristiche particolari per le coppie omosessuali. Negli ultimi anni si è molto dibattuto sul matrimonio e la genitorialità delle coppie gay, sollevando più di un interrogativo su cosa sia la famiglia contemporanea". Riguardo alla figura della mamma genetica, il regista ha detto: "La donna non è solo uno, ma la persona con cui si costruiscono, quasi sempre a lunga distanza considerando la necessità di espatriare per avere un figlio - ha sottolineato - sono, relazioni che si prolungano nel tempo".Il regista si oppone a chi, sottolinea "vorrebbe rendere questo percorso un crimine universale. Se ci sono brutte storie è un conto, lo sfruttamento non ci piace ma nella maggioranza dei casi si ha a che fare con vere relazioni. Di questo passo allora si dovrebbe considerare un crimine anche il matrimonio, considerando le vicende delle spose bambine". Il fatto che la sua commedia vada ad alimentare il percorso cinematografico "fluido", abbondantemente rappresentato dai film italiani al festival di Berlino non lo sorprende: "Significa che la società sta evolvendo, le persone provano a vivere sentimenti e sessualità che vanno oltre le etichette".