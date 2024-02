Domee Shi rompe il tetto di cristallo della Pixar: prima regista donna in 36 anni di storia

Rotto il tetto di cristallo: una donna alla regia di un lungometraggio Pixar

Turning Red:cosa significa diventare 'grandi'?

Chi è Domee Shi

È lain 36 di storia dello studio. È di origini cinesi e parla, nel suo film Turning Red, di argomenti che trovano pochissimo spazio nel mondo del cinema, men che meno in quello di animazione.firma unsu tutto ciò che comporta l'arrivo, prepotente e improvviso, dellain una giovane ragazzina: il primo ciclo mestruale, le prime cotte, l'umore impazzito e le emozioni altalenanti; insomma tutte le varie 'seccature' tipiche del passaggio tra l'infanzia e l'adolescenza. Persino nel 2022 si tratta di qualcosa di innovativo per un film d'animazione, specialmente per uno dellaRed è il primo film di animazione della Pixar diretto da una donna. La compagnia, che con il decennale –– vizio di far realizzare i suoi portentosi prodotti solo a uomini, si era infatti attirata più di una critica ed era stata soprannominata. Domee Shi è arrivata alla compagnia come stagista allo storyboarding nel 2011, quando aveva appena 22 anni. È diventata poi assistente, collaborando a film come Inside Out, Toy Story 4 e Gli Incredibili 2. Nel 2018, è diventata la prima donna a dirigere un corto dello studio, il film di otto minuti, una storia tanto breve quanto emozionante, una metafora che esprime gli. Si racconta infatti di quello che, noi italiani, siamo noti conoscere come un "raviolo al vapore", un baozi che prende vita nel piatto della signora che lo ha cucinato. Il raviolo, adottato dalla donna, cresce come se fosse un bambino andando incontro a tutti i riti di passaggio che spaventano ogni genitore, dalla ribellione adolescenziale all'abbandono del nido materno per formare un'altra famiglia, finché si scopre che un figlio in carne e ossa esiste davvero. Questa prima produzione d'autore era valsa a Shi l', permettendole di infrangere un soffitto di cristallo ben più grande della Pixar., uscito in italiano su Disney + semplicemente come Red l'11 marzo scorso, parla delle avventure di una 1, che viene letteralmente travolta dal sopraggiungere della pubertà. "È un lato delle ragazze adolescenti che non si vede mai", ha detto Shi. "Siamo goffe, sudate, eccitate e sensuali come tutti i ragazzi". L'emozione è talmente forte che la ragazzina si trasforma in un enorme Panda Minore (detto anche, ed ecco spiegato il titolo). Al centro della trama c'è ladi Mei e laMing. Domee Shi racconta che, per renderla veritiera sul grande schermo, ha seguito un modello ben preciso: “L’idea alla base di Red era la più personale per me, perché ho preso ispirazione dal mio rapporto con mia madre". La stessa Mei condivide con la sua creatrice (e le sue memorie di timida ragazzina cinese a Toronto) tutta una serie di aspetti. Ad esempio il fatto che tutte le convinzioni, a un certo punto della gioventù, iniziano a crollare, e lei, come Shi, si sente. "Come Mei, sono. Sono sempre stata molto legata ai miei genitori, in particolare a mia madre, dal momento che mio padre era spesso fuori per lavoro – spiega la regista –. Il più delle volte eravamo solo noi due, abbiamo davvero fatto molte cose insieme: facevamo il tragitto per andare lei a lavoro e io a scuola nel centro di Toronto, che era lunghissimo, sia all’andata che al ritorno, e tanti viaggi e vacanze dove mio padre non c’era. Ma poi, come tutti i bambini, ho, ad appassionarmi ad anime e fumetti e a preferire uscire con i miei amici. Ricordo che anche la mia passione per l’animazione le sembrò strana all’inizio, non capiva perché fossi ossessionata da questi personaggi immaginari con gli occhi enormi e i capelli colorati", ricorda la Shi ridendo. "Era come se provassi ad andare in una direzione ma il mio dovere e la mia lealtà verso mia madre mi trascinassero da un’altra parte".Certo per la protagonista di Red c'è un piccolo inconveniente in più: la trasformazione in un gigante panda rosso, metafora di unche però avviene un po' per tutti. "Per Mei, il panda rosso è come una scintilla magica che innesca un conflitto. Fino a quella trasformazione, pensa di sapere tutto, di aver capito come sia e come vada il mondo – continua Domee Shi –. E tutti lo abbiamo pensato, in un momento della nostra vita, prima di svegliarci un giorno e realizzare che all’improvviso n. Abbiamo usato il panda rosso come una metafora di tutti queispaventosi, imbarazzanti e inquietanti che subiamo tra infanzia e adolescenza.Più specificamente, volevamo esplorare le varie sfumature delle relazioni tra genitori e figli, in particolare asiatici, per affrontare anche come il cambiamento sia influenzato dai. Red è un film divertente e surreale, ma in fondo è la storia di una madre e una figlia che finalmente abbracciano il cambiamento in tutte le sue forme, anche se significa dire addio alla relazione che avevano una volta". La storia raccontata da Domee Shi è, quindi, personale ma anche universale. La regista ci tiene a sottolineare quanto sia stata grata per aver avuto l’opportunità di raccontare una storia come quella e che, all'età di Mei-Red, avrebbe desiderato moltissimo un film che "diceva che quella parte della mia vita che stavo vivendo poteva essere, ma che comunque sarebbe andato tutto bene, che non ero sola e che sarei sopravvissuta".Nata in Cina ma trasferitasi coi genitori a, in Canada, quando aveva due anni, Domee Shi da perfetta asiatica è molto brava a proteggere la sua vita privata. Profondamente legata alla cultura orientale d'origine, è cresciuta imparando il gusto estetico dal padre, professore universitario di belle arti e pittore di paesaggi. Ma la sua vera, come emerge anche dal lungometraggio della Pixar che ha rivelato essere ispirato alla sua esperienza personale, è la. Perfetta casalinga orientale disegnata in Bao, quella che taglia l'impasto e fa il ripieno dei baozi, mentre in Red si ritrova nella mamma di Meilin Lee, Ming "che si assicura sempre che non ti allontani troppo", quasi ossessionata nel tenere i figli al sicuro. Nella sua formazione cinematografica si ritrovano, perfettamente bilanciati, i film dello(il suo preferito è La città incantata di Hayao Miyazaki) e – inevitabilmente – quelli della. Anime, manga e primi tentativi di disegni (pubblicati su DeviantArt) hanno fatto il resto. Allo Sheridan College di Oakville, in Ontario, si è diplomata in Animazione. E quando nel 2011 è entrata come stagista alla Pixar Animation Studios in California il puzzle è stato completo.