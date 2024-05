Emma Stone: “Sono una femminista, Bella Baxter è parte di me”

Reduce dall’Oscar come miglior attrice protagonista per il personaggio di Bella Baxter che, a detta della stessa attrice, “è l’unico personaggio che ho portato con me dopo il film”, Emma Stone è a Cannes per la presentazione del terzo film in cui è protagonista per Yorgos Lanthimo, ovvero Kinds of Kindness. “Probabilmente non potrei rivisitarla ma sono stata devastata da lei” dice l’attrice parlando del personaggio di Bella. Come biasimarla, ha devastato molti di noi. E proprio a proposito di quanto è stato detto intorno a Povere creature e alla sua protagonista, alla domanda se crede con i suoi film di essere diventata una femminista attivista, Stone risponde: “Sono femminista, che si tratti di attivismo o meno, per me ha senso”.

E poi ancora: “Non so se sono davvero il tipo di interprete che dice 'devo fare questo film perché ha questo messaggio particolare. Trovo semplicemente che i personaggi siano interessanti. Il mondo è interessante ed è qualcosa che voglio esplorare. Sono femminista e mi piace lavorare con Yorgos Lanthimos”, ha ribadito.

E sulle scene di sesso in Kinds of Kindness ha detto: “girarle non mi ha disturbato. Mi trovo estremamente a mio agio sul set di Lanthimos mi sento come se potessi fare qualsiasi cosa con lui. Mi fido di lui più di quanto mi fido di qualsiasi altro regista”, ha aggiunto. “Sono la sua musa? Lui lo è per me” ha concluso la Stone.