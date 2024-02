Donne extra-ordinarie sul palco del Lucido Festival per parlare "impunemente" di dis/abilità

saranno loro le protagoniste della settima edizione del Lucido Festival , che quest’anno sarà dedicato alla diversità e alla. "Siamoe, per questa edizione, abbiamo deciso di riservare uno spazio particolare al tema. "Donne, appunto,, che hanno dovuto affrontare sfide quotidiane e che non si sono mai arrese", spiega, regista e organizzatrice del festival, insieme alla partnercon cui forma il duo Le Lucide.Lucido Festival si terràin uno spazio tanto insolito quanto simbolico, l’. "Abbiamo scelto questa location per due motivi: il primo è che i luoghi di spettacolo, con la pandemia, sono sempre più limitati. Inoltre, l’aeroporto rappresenta un non luogo, una metafora del transito dove chi arrivae fare dei bilanci", continua l’organizzatrice. Quattro giornate di incontri digitali, spettacoli dal vivo, proiezioni e laboratori in cui verranno utilizzatiLa programmazione apre con un’esibizione della Bollani Girls: "ha preparato un concerto molto poetico ma anche esilarante" anticipa l’organizzatrice riferendosi alla cantante, musicista, artista a tutto tondo Frida, figlia del pianista Stefano Bollani e della cantante attrice Patrizia Magoni. Ci sarà anche l’occasione di assistere in presenza allo spettacolo Hedy! The Life & Inventions of Hedy Lamarr con la cantante canadesee a L’esperimento di e con l'attrice e regista teatrale, attrice fra gli interpreti del film candidato all’Oscar di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio. E ancora, si potrà assistere (dal vivo e online) ai dibattiti con lasportiva, intervistata da Roberta Celot di Giulia Giornaliste, la. L’attrice(fondatrice della compagnia, composta da persone transessuali, transgender ed eterosessuali) edialogheranno con Flavia Vago sul tema dell’identità di genere, intervistate da Le Lucide. Infine, l’incontro “Libertà, uguaglianza, sorellanza. Le nemiche occulte”. conin dialogo cone Le Lucide, riprendendo un tema molto attuale: "Questo panel si propone di analizzare il fenomeno in cui le donne, sempre più spesso purtroppo, ostacolano le altre donne". Gli spazi saranno allestiti all’interno del business center dell’aeroporto e, grazie alla partnership con Eja tv. "Gli spettacoli, invece, saranno solo dal vivo: non vogliamo snaturare l’habitat del teatro", conclude