Drusilla Foer: "Dentro ognuno di noi c’è una parte maschile e femminile". Chi è Gianluca Gori

“Ognuno si veste come vuole, bacia chi vuole, si sente come vuole, è molto semplice“. Ecco l’identità di genere secondo, personaggio frutto della fantasia dell’attore e drammaturgo toscano. “Non capisco dove nasca il problema - prosegue - . Forse dal fatto che ogni libertà presuppone una responsabilità, e più le libertà sono ampie, più c’è il rischio dell’inciampo su chi non ha le stesse consapevolezze. Ci vorrebbe una tale chiarezza su cos’è la discriminazione sul genere“. La? “Un investimento a lungo termine: ci sarà sempre un padre di famiglia che pensa: quel finocchio-quella troia-quel travestito di m.... è importanteche obbliga, o consiglia, o ispira gli adulti, a fare attenzione al linguaggio che usano coi bambini e gli adolescenti nel momento in cui questi iniziano a percepire la sessualità e la fisicità. Io per prima, da piccola, mi sono sentita autorizzata ad avere dei pensieri perché venivano verbalizzati“, ha sottolineato Drusilla Foer durante una recente intervista alla Stampa.Ma vediamo di ricostruire questo iconico personaggio ’esploso’ sul palco dell’Ariston attraverso le stesse parole di madame Foer, ospite nel salotto di, su Canale 5. “Molte cose di me non le conosco. Appena ne avrò preso consapevolezza non mancherò di ammetterle anche a voi tutti”, si descrive così sotto la voce, il suo sito, l’artista, conduttrice, attrice, scrittrice, considerata da più parti come un’icona di stile e di eleganza.Drusilla prende vita intorno al 2010 dalla mente di, attore, cantante, fotografo, nato a. Lei, invece, è nata a Siena, ma è cresciuta a Cuba, dove si trasferì con la famiglia a causa del lavoro del papà, che era un diplomatico. “Provengo certamente da una famiglia privilegiata, ma ho ricevuto un’educazione antiborghese che tende all’essere liberi”, scrive Drusilla. Ha vissuto in tante città, Parigi, Chicago, Bruxelles, Madrid e New York, dove ha aperto un negozio di usato, il, “diventato in poco tempo un punto di ritrovo di artisti, pensatori, rock star”. Da dieci anni vive a Firenze. “Il mio unico lusso è Ornella, assunta anni fa come domestica ma divenuta figura centrale della mia vita. A lei devo tutta la solidità che posseggo. Che è direttamente proporzionale alla crudeltà che la caratterizza”, scrive Drusilla Foer.Drusilla ha iniziato a farsi conoscere con. Nel 2012 ha preso parte adi. È stata giudice di Strafactor. Ed è stata anche opinionista dello show di Piero Chiambretti CR4 La repubblica delle donne e di Ciao maschio di Nunzia De Girolamo. Ha recitato per, nel film. Nel 2021 ha pubblicato il suo libro di memorie, Tu non conosci la vergogna. E nel 2022 ha preso parte alla terza serata del, come co-conduttrice. Oggi porta a teatro il suo spettacolo- il recital.Della sua vita privata sappiamo che è stata sposata due volte: la prima con un “orrendo texano”, la seconda con il belga, da cui ha ereditato il cognome, scomparso anni fa, lasciandola vedova. Di recente, Gianluca Gori parlando di Drusilla ha detto: “Siamo due unicità. Chi lo sa cosa fa quella donna? Non riesco a starle dietro”. Mentre lei l’ha descritto come un “rompiscatole, pignolo, insopportabile”, aggiungendo che sono “in pessimi rapporti”.Durante la terza serata di Sanremo, madame Foer ha manifestato professionalità, sagacia, e una maestria da mangiarsi mezzo secolo di conduttrici e vallette. Se una parte delladefinisce il personaggio un po’ “esclusivo e classista”, l’ampia maggioranza – stando a un recente sondaggio del sito Gay.it – la considera una boccata d’aria fresca. Merito è anche del suo alter-ego, che prende il nome di Gianluca Gori, per gli amici Gigo.Drusilla vi dirà che conci ha preso solo un tè una volta per caso e ora lui si è messo in testa di averla inventata, ma nascondono un rapporto molto più duraturo. Se Drusilla ha un’età che tende a non prendere in considerazione, Gianluca Gori, classe 1967, ha cinquantaquattro anni. Come Drusilla, anche Gianluca ha origini toscane e vanta un’altezza notevole ().Ha studiato presso l’, specializzandosi come fotografo, cantante, attore e performer. La sua prima apparizione con Drusilla risale al 2012, nella trasmissione televisivadi Serena Dandini, e successivamente alloin sostituzione di. All’epoca si chiamava solo Drusilla Gori, ma con l’arrivo dello show Eleganzissima e la partecipazione al CR4- Repubblica delle donne con Pietro Chiambretti, diventa Drusilla Foer (nel frattempo, lei si sarà anche sposata con il noto Hervè Foer, discendente dei Dufour). A differenza di Drusilla,non è una grande fan dei selfie: riservatissimo, davanti e fuori i riflettori, non è dato sapere se sia sposato, se abbia figli, o cosa gli piaccia. Drusilla dice che è uno insopportabile: “Siamo in rapporti pessimi, è rompiscatole e pignolo, mi dice fai questo poi fai quest’altro, mille volte gli dico ma perché non lo fai te invece di rompere le scatole a me?” racconta a Sanremo. La sua sarta lo ricorda come un bellissimo uomo dai capelli bianchi, sportivo ma dotato di innegabile eleganza, che d’estate ama indossare abiti di lino ecrù: “Gianluca ha lo stesso stile di Drusilla, insieme si compensano” dice. I due raramente li abbiamo incrociati insieme. Se Drusilla è francamente molto annoiata dal suo amico, Gianluca ha per lei solo parole carine: “Quando ho scoperto un personaggio così chiaro, così libero, ho pensato che tutti dovessero conoscerla e ho spinto la signora a farsi più visibile”. Così, per la prima volta Sanremo ha ospitato una conduttrice fuori da ogni schema, un attore che non è “en-travesti", ma interpreta un personaggio femminile.Il personaggionasce da un’idea di Gianluca Gori, attore e fotografo fiorentino nato nel 1967 che ha fatto studi artistici a Porta Romana e lavora da trent’anni nel mondo della moda. Nel 2014 crea questa identità che è altro da lui, elegante protagonista della Firenze nobile e colta. Nello stesso tempo diventa una donna di fantasia. Drusilla va in scena da anni con il suo spettacolodel quale cura testi, regia, e sceglie le canzoni, la direzione artistica di Franco Godi. Vestita di nero, i capelli bianchi e fluenti, pianoforte, chitarra le fanno da sfondo. Al successo delle repliche hanno contribuito più che i social il passa parola.“Quando si ha un amore fatto di comprensione e partecipazione e sentimento, dopo bisogna portargli rispetto e io sono ancora– il cognome ereditato dal marito -. Questo matrimonio è durato poco ci siamo conosciuti a New York e ci siamo promessi di fare un periodo di rodaggio, è stato un periodo bellissimo. Poi è venuto a mancare“, ha rivelato Drusilla Foer senza nascondere un filo di emozione nel riparlarne Dopo un’istantanea in bianco e nero di suo("un bellissimo uomo, ma balbettava", ha confidato in trasmissione), la nobildonna non ha potuto far a meno di parlare anche di sua nonna, forse una delle donne più importanti di tutta la sua vita. Ed è proprio da lei, che ha ammesso di aver ricevuto il complimento più bello di tutta la sua vita. “Tu non conosci vergogna. Laè un sentimento che non ci mette in relazione con quello che siamo. Certamente di qualcosa mi sono vergognata, però appena sento questo sentimento lo metto in un altra zona che mi mette nella condizione di ascolto“, ha raccontato la Foer.“Ho ascoltato molto e ho avuto la fortuna di conoscere persone che parlavano di cose che amavano. L’ascolto degli altri nella mia vita mi ha solo arricchita“, ha ammesso. E prima di salutare lo studio di, Drusilla Foer ha risposto a chi le dice che dietro una grande donna come lei c’è un grande uomo con l’eleganza e la spigliatezza che l’ha sempre contraddistinta. “Dietro ogni persona c’è un grande donna o un grande uomo. Dentro ognuno di noi c’è una parte. Dietro di me ci sono più uomini e anche grandi donne”.