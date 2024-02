Elisa, annullati i concerti in programma a Pistoia e Bologna: "Contagiata dal Covid"

L'appuntamento rimandato

Elisa e l'ambiente

Comportamenti green

Il concerto di, cantautrice scelta dall’Onu come testimonial e modello in termini di ‘vivere sostenibile’, previsto per domenica 10 luglio a Pistoia sarà rimandato a causa del contagio dell’artista al Covid-19 . La cantautrice ha contratto il virus in forma lieve e tornerà quanto prima sul palco. Il recupero della data verrà comunicato a breve. I biglietti restano validi . Per informazioni i. Martedì2022 alle ore 20.30 al Parco Caserme Rosse di Bologna l'artista friulananell’ambito del tour. L'appuntamento nel capoluogo emiliano dovrà aspettare: pausa forzata per il viaggio in 20 regioni con oltre 30 date in location dal valore paesaggistico e storico, un mastodontico progetto live pensando al pianeta. Anche in questo casoe "appena possibile verrà reso noto quando saranno recuperate", fanno sapere gli organizzatori.Non è più il tempo del “vivere e basta“: oggi, ora, qui ciò che occorre è vivere e fare, a tutela di un pianeta che non ammette più ritardi. Musica vuol dire anche coscienza e azione e ne è convinta, una voce che incanta, un successo lungo vent’anni. Ma non si esibirà domenica nella città toscana l’artista friulana inserita fra gli ospiti di punta del Pistoia Blues 2022 per la rassegna. Al Parco di Monteoliveto, era stato allestito ila corollario del tour. Il concerto in piazza Duomo era previsto poi alle 21. Annullata anche laElisa è stata scelta dall’Onu comenell’ambito della campagna Sdg Action: “È una cosa straordinaria - ha spiegato al quotidiano La Nazione - , ovviamente l’emozione è stata tanta.e cercare di arrivare a quanta più gente possibile“.“Per rendere meno impattante il live tour di quest’estate è stato redatto proprio un ‘protocollo green’ dal Politecnico di Milano insieme a Music Innovation Hub - sottolinea la musicista - . Il merchandising del tour è realizzato con cotone organico e la scenografia è ecocompatibile. Abbiamoè bandita già da due tournée. Inoltre gli avanzi dei catering vengono donati alla Caritas o alle associazioni che aiutano bisognosi. Usiamo anche macchine ibride per gli spostamenti. Inoltre vicino al luogo dell’esibizione verrà allestitasulle azioni concrete che nel nostro piccolo possiamo fare per salvaguardare la natura“.Anche Elisa adotta comportamenti green nella vita quotidiana: “, ho i pannelli solari, la macchina elettrica, la pompa di calore - confida a La Nazione - . Compro più possibile prodotti ecologici, il cibo dai coltivatori locali e in casa cerchiamo di mangiare poca carne e poco pesce, evitando gli allevamenti intensivi“.