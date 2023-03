Nel mondo dello spettacolo in molti si definiscono poliedrici. Una caratteristica di cui Elisa Liistro merita di fregiarsi a pieno titolo perché lei si disimpegna molto bene su più pronti. E’ una influencer con oltre 535mila followers ma è anche cantante e attrice di grande qualità, come ha dimostrato negli ultimi due appuntamenti televisivi che l’hanno vista protagonista. All’inizio dell’anno ha partecipato a uno degli appuntamenti di “Tali e Quali”, lo show del sabato sera di RaiUno condotto da Carlo Conti, poi è stata protagonista della fiction di Canale 5 “Buongiorno mamma” che ha avuto un ottimo successo di ascolti.

Partiamo da “Tali e quali show” dove Elisa ha fatto il suo debutto come cantante e se l’è cavata molto bene. Nella clip di presentazione dove i protagonisti si raccontano, Elisa ha esaltato la sua Torino e sono andate in onda delle bellissime immagini della città. In quella puntata la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ha avuto il compito, con la presenza speciale del “Tale e quale” Renzo Arbore interpretato da Claudio Lauretta, di giudicare tanti bravi partecipanti. Elisa ha proposto la canzone “Duecentomila ore” con la quale la pop star spagnola Ana Mena partecipò al Festival di Sanremo 2022.

“Vestire ufficialmente i panni di cantante in un programma così seguito nella prima serata del sabato di RaiUno non era facile. Diciamo che ero in un territorio molto difficile e non nella mia “comfort zone” – dice -. Ma è andata bene e tanti hanno sottolineato la mia somiglianza con Ana Mena sia a livello fisico che interpretativo”.

Poi la fiction ‘Buongiorno mamma” che è stato un altro impegno qualitativo.

“Lavorare al fianco di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta – sottolinea Elisa – è stata una grande soddisfazione. Sono esperienze che ti fanno crescere perché arrivano tanti consigli e sei spronata a fare sempre di più. Anche nella recitazione sono pronta ad alzare l’asticella e fare ancora meglio”.

In effetti la recitazione è sempre stata il sogno di Elisa Liistro che ha cominciato a studiare ai tempi del liceo artistico-teatrale del Teatro Nuovo di Torino. “E’ un mondo affascinante, che mi attrae. Cerco sempre di studiare per migliorare e crescere e interpretare più ruoli”.

Ma cosa sogna Elisa per il suo futuro?

“Sicuramente continuare la mia attività nel mondo della comunicazione social che mi dà grandi soddisfazioni. Poi avere altri impegni in televisione e nel mondo della fiction. Quello che mi piacerebbe davvero sarebbe una rubrica televisiva sul mondo della bellezza, del benessere e del fashion. Quelli sono i temi che sento più miei”.

La ragazza torinese dopo aver maturato tante esperienze nel mondo della moda, tempo addietro ha conquistato due titoli regionali piemontesi di Miss Italia e tiene un diario da “Beauty influencer” costantemente aggiornato su Instagram. Ora è pronta per la definitiva consacrazione, consapevole del fatto che i grandi traguardi si centrano puntando soprattutto sul lavoro e sul sacrificio.