“Amo le donne da sempre”: Billie Eilish parla di sesso e masturbazione senza censura

Dice di essere “Innamorata delle ragazze da sempre”: Billie Eilish torna a parlare della sua sessualità e in particolar modo di una consapevolezza solo di recente acquisita.

In una lunga intervista a Rolling Stone la cantante americana, 22 anni, ha raccontato di avere avuto una rivelazione l'anno scorso mentre lavorava al suo ultimo album, “Hit me hard and soft”, in uscita il 17 maggio.

Parla di sesso

Gli argomenti toccati durante il suo racconto sono molti, si va dalla musica alle vacanze che non ama fare (“Sono una truffa”), dal colore dei capelli all’attività fisica che pratica quasi in modo ossessivo, compreso il ballo. Ma quando si rilassa, perché ci dovrà essere una pausa anche nella sua vita frenetica – beata gioventù – cosa fa? “Sesso – risponde alla giornalista –. E praticamente parlo di sesso ogni volta che posso. È letteralmente il mio argomento preferito. Ma nella mia esperienza di donna questo viene visto in modo strano. Le persone si sentono a disagio a parlarne e sono stranite quando le donne sono a proprio agio nella loro sessualità e lo comunicano. Mi sembra che parlare di questo tema sia disdicevole e credo che le cose debbano cambiare. [...] Quella roba può davvero, davvero salvarti a volte, tanto per dire. Non potrei raccomandarlo di più, a dire il vero”.

...e di masturbazione

La cantante si sofferma anche sul tema masturbazione, che secondo lei è un tabù anche per le donne. Eppure l’ha resa più sicura di sé: “Sono un po' troppo esigente, ma rappresenta una parte importante della mia vita e un aiuto enorme, per me", dice. “La gente dovrebbe masturbarsi: non lo dirò mai abbastanza, ma è fondamentale per una persona come me con gravi problemi col proprio corpo e la dismorfia che mi accompagna da tutta la vita”.

A Billie Eilish, anche per questo, piace masturbarsi davanti a uno specchio. “Da una parte perché è eccitante, dall’altra mi fa anche avere una connessione così reale e profonda con me stessa e provare un amore per il mio corpo che non ho mai avuto”, ammette. “Devo dire che guardarsi allo specchio e pensare ‘sto molto bene in questo momento’ è molto utile”.

“Amo le donne da tutta la vita”

Il tema del rapporto con il proprio sé si lega, inevitabilmente, a quello della salute mentale, a leui particolarmente caro tanto da averlo affrontato anche sul palco dei Golden Globes 2024. La promozione del nuovo album “Hit Me Hard and Soft”, dice a Rolling Stone, sarà quindi improntata dando priorità alla sua salute psicologica, alla sua privacy e al suo benessere.

Ma come si sta preparando ad affrontare le domande dei giornalisti sull'argomento? E in particolare sulla sessualità cantata nel brano “Lunch”. “Quella canzone è stata parte fondamentale del percorso che mi ha aiutato a diventare ciò che sono, a essere reale” spiega Billie Eilish. “Ne ho scritto un pezzo ancora di fare qualcosa con una ragazza, e poi ho scritto il resto dopo. Sono stata innamorata delle donne per tutta la vita, ma non capivo, fino all’anno scorso: ho capito che volevo la mia faccia in una vagina. Ma non ho mai pensato di parlare della mia sessualità, nemmeno in un milione di anni. È davvero frustrante per me che sia venuto fuori (l’argomento)”.

L’outing sul red carpet

Billie Eilish

La 22enne si riferisce all'intervista rilasciata a Variety lo scorso autunno, in cui ha detto di essere attratta dalle donne, rispondendo a domande in merito alla canzone in cui descrive una cotta tremenda per una ragazza e paragona fare sesso con lei al divorare un pasto. Galeotto fu proprio “Lunch”, perché proprio durante la registrazione l'artista si rese conto di ciò che realmente era e soprattutto perché, incauta, parlando coi giornalisti disse di essere “attratta dalle donne per davvero”.

L’esclusiva rivelazione, uscita durante un evento di Variety, diventò virale e in seguito le fu chiesto se avesse fatto coming out. Rispose di no, poi si chiese, “Non è ovvio?”. In un post su Instagram in cui ripercorreva l’incidente la cantante scrisse: “Grazie a Variety per il mio premio e anche per avermi fatto outing su un tappeto rosso alle 11 del mattino invece di parlare di qualsiasi altra cosa importante.Mi piacciono i ragazzi e le ragazze, lasciatemi in pace, e letteralmente, ch se ne frega?”.

Con il senno di poi si è resa conto di aver reagito forse in modo sproporzionato. “Il mondo intero ha deciso all'improvviso chi dovevo essere, senza che io potessi dire qualcosa o avere il controllo. Nessuno dovrebbe essere messo sotto pressione per ciò che vuole essere. Credo che si vogliano mettere troppe etichette. Conosco gente che viene a conoscenza della propria sessualità dopo i 40, i 50, i 60. Non trovo sia giusto, il modo in cui internet ti costringe a parlare di chi e cosa sei”.

E per quanto riguarda la dichiarazione che ha fatto notizia, Eilish afferma che in quel momento ha cercato di pensare a una risposta che fosse divertente per i suoi fan; solo dopo si è resa conto che “non era ovvio per me”. Ripensandoci ora, trae una lezione da quel momento: “So che tutti hanno pensato questo di me per anni, ma io mi sto scoprendo solo ora – precisa –. E onestamente, quello che ho detto è stato divertente, perché in realtà stavo solo dicendo quello che hanno detto tutti”. Alla fine, se avesse avuto l'opportunità di rivivere quell’episodio, è sicura che non avrebbe risposto alla domanda, ma riconosce che sarebbe potuta andare peggio: “Sono abbastanza fortunata da essere in un momento in cui posso dire una cosa del genere e stare bene”.