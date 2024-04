Emma Stone vuole essere chiamata col nome di battesimo. Ma qual è?

Bellissima, talentuosa, divertente: Emma Stone è tutto questo e anche di più. Ma non è Emma. O meglio, l’attrice due volte premio Oscar come miglior attrice protagonista, ha confessato che preferirebbe non essere chiamata così, perché non è il suo vero nome. Ha detto che vorrebbe che le persone usassero il suo nome di battesimo, aggiungendo: “Sarebbe molto bello. Vorrei essere Emily”.

Perché ha scelto il nome Emma

Emma Stone agli Oscar 2024

La 35enne a The Hollywood Reporter ha infatti raccontato che “le persone con cui lavoro” la chiamano col suo nome anagrafico “una volta che mi hanno conosciuto”. Poi la protagonista della nuova serie tv “The Curse” spiega che ha iniziato a farsi chiamare Emma vent’anni fa, quando decise di lasciara la sua città d’origine in Arizona, Scottsdale, per trasferirsi a Los Angeles: qui infatti aveva scoperto che Emily era già stato scelto e registrato da un’altra donna iscritta al suo stesso sindacato degli attori, il Sag-Aftra (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists). Nel 2018, invece, aveva rivelato che il motivo per cui aveva scelto il nome Emma era dovuto alla sua Spice Girl preferita, Baby Spice, Emma Bunton.

Ma durante l’intervista per promuovere lo show ha aggiunto di aver “dato di matto un paio di anni fa” perché non veniva usato il suo vero nome. “Per qualche motivo ho pensato: ‘Non posso più farlo’”. Così ha iniziato a chiedere che almeno i colleghi sul set la chiamino con il suo nome vero. Quando il giornalista le ha chiesto poi come reagirebbe se i suoi fan la chiamassero Emily, l’attrice ha risposto che apprezzerebbe molto.

Chi usa altri nomi

Emily Stone non è l'unica ad aver cambiato nome perché qualcuno nel mondo dello spettacolo lo stava già usando. L'attore ed ex star di Doctor Who David Tennant ha adottato il nome d'arte a 16 anni, perché qualcuno nel sindacato aveva già registrato il suo di battesimo, David McDonald. Lo spunto gli è venuto mentre sfogliava una rivista musicale e ha visto che il frontman dei Pet Shop Boys si chiamava Neil Tennant.

Il cantante canadese The Weeknd ha cambiato il suo nome d'arte eliminando la “e” finale perché esisteva già un gruppo canadese chiamato The Weekend e voleva evitare “problemi di copyright”. Anche l'attrice e regista statunitense Elizabeth Banks ha dovuto cambiare nome perché esisteva già una Mitchell – il suo vero cognome – registrato presso la Screen Actors Guild. L'attrice ha raccontato: “Così ho fatto una lista e poi l'ho messa in ordine alfabetico, e Banks era il primo della lista. Ho chiamato la SAG e mi hanno detto che era disponibile, così ho detto: ‘Lo prendo io!’”.