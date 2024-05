Laetitia Casta nei panni di una vittima di violenza: “Quello che mi ha toccato di più è il senso di solitudine”

"Ho ricevuto il progetto e mi sono piaciute le scene in tribunale, i flashback e l'ambiguità del mio personaggio di Carla che credo non si possa giudicare. Sono subito entrata in empatia con lei. Ho visto ultimamente un docu sulla violenza alle donne in cui si dice quanto sia facile per una vittima diventare criminale”. Laetitia Casta è la protagonista di “Una Storia Nera” di Leonardo D'Agostini, un thriller che sarà nei cinema dal 16 maggio, tratto dal romanzo omonimo di Antonella Lattanzi del 2017. La pellicola parla di violenza domestica, di una dinamica molto frequente nella vita reale.

Carla è una donna che si innamora di un uomo all’apparenza meraviglioso, ma che ad un certo punto fa cadere la maschera. Arriva il primo schiaffo, che si tende a giustificare, e poi un altro ancora. Più forte. Da lì è un crescendo, la violenza diventa una costante nel rapporto. Lei ci rimane intrappolata per 20 lunghi anni, poi dice basta. Ma non è così semplice, ribellarsi comporta delle conseguenze e il film mostra anche quello che accade dopo.

La trama

Al centro c’è la storia di una coppia separata da due anni per la forte gelosia e violenza da parte dell'uomo. Il 7 agosto 2012, il giorno del suo compleanno, Mara, la figlia minore, chiede alla madre di riunire la famiglia invitando il padre. A fine serata l'uomo però scompare nel nulla. Carla e i figli maggiori Nicola (Andrea Carpenzano) e Rosa (Lea Gavino) lo cercano disperatamente; e non sono gli unici, perché Vito (Giordano De Plano) da anni ha un'altra donna (Lidia Liberman) e un'altra figlia. Ma ha anche una sorella, Mimma (Licia Maglietta) e un padre potente, in Puglia, i cui amici si mobilitano per scoprire la verità a modo loro. Una verità sarà però la polizia a trovarla, nella convinzione che sia stata proprio Carla ad uccidere l'ex marito violento. Ma sarà vero? Le indagini, più che fare chiarezza, complicano ancora di più il quadro.

Laetitia Casta in "Una storia nera" (Ansa)

La solitudine della donna vittima di violenza

"Questa Carla deve essere sempre forte, la cosa che mi tocca di più è la solitudine di questa esperienza. Il finale pone una domanda: cosa avrei fatto io se mi fossi trovata nella situazione?. Come fare a non arrivare a questo punto di tragedia? Credo che le donne dovrebbero essere più ascoltate – spiega l’attrice – Carla non solo è straniera, ma vive anche con il fantasma di una storia con un uomo violento da cui hai accettato tutto per proteggere i figli. C'è poi anche la sua dipendenza economica, tutto questo la porta fino ad una terribile svolta”.

“In Francia se ne parla di più che in Italia”

Sul fenomeno dei femminicidi in Francia l’attrice dice: "A Parigi ogni giorno c'è una manifestazione ad ogni nuova vittima, è un tabù che è caduto da tempo. E nei nostri film si parla molto di questa situazione delle donne, del patriarcato e del #MeToo, mentre da voi se ne parla ancora troppo poco”.

"Era il tipo di storia che cercavo da tempo - spiega il regista D'Agostini, Nastro d'argento come miglior esordiente con Il campione (2019) -, con personaggi in contrasto anche con se stessi. Fare un film noir-thriller con protagonisti alle prese con problemi impossibili, tra i quali c'è anche la violenza domestica, non è quello su cui puntavo principalmente”.

Per la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi, "Spesso, per non restare vittime, bisogna passare dall'altra parte della barricata. Colpe della polizia? Il fatto è che se un uomo si mette in mente di ammazzarti prima o poi lo fa, al di là della polizia. Diventa purtroppo una cosa ineluttabile”.