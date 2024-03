Oscar, Emma Stone vince con la naturalezza disarmante di Bella Baxter

Probabilmente non se lo aspettava neppure lei. L’espressione facciale di Emma Stone alla vittoria del premio Oscar come miglior attrice non si può descrivere. Era tra le favorite insieme a Lily Gladstone. In molti puntavano sulla protagonista di “Killers of the flower moon” pensando che l’Academy avrebbe colto al volo l’occasione di premiare la prima attrice nativa americana candidata agli Oscar. Così non è stato. Qualcuno dirà che si è persa, appunto, un’occasione. Così come, se avesse vinto lei, qualcuno l’avrebbe definita una vittoria scontata, prevedibile e anche un po’ ruffiana (nel senso di politicamente corretta). Insomma, in ogni caso qualcuno avrebbe avuto da ridire.

TOPSHOT-US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-ARRIVALS

Ma il punto è che a togliere da un “imbarazzo” quasi fisiologico l’Academy è stata la performance di Emma Stone che, al di là della buona riuscita o meno del film di Yorgos Lanthimos, è stata indubbiamente strepitosa, a tal punto da farci desiderare di essere come Bella Baxter.

"Originale e versatile”

“Curiosa come un cucciolo, affamata come un orso. La Bella brillantissima di Emma Stone, è scatenata, disinibita e completamente originale. Impavida come una poppante, muove i primi passi incerti nel mondo e sveglia nel suo corpo tutte le sensazioni di essere viva senza limiti. E’ un personaggio indimenticabile, accattivante, creata da un’attrice sempre sorprendente, che si rifiuta di farsi rinchiudere in una categoria e come Bella è assolutamente originale”. Queste sono le parole usate da Sally Field per descrivere Emma Stone con cui non possiamo non essere d’accordo.

US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-SHOW

A confermarle è la stessa attrice che accoglie la sua vittoria con l’incredulità e l’emozione di una bambina. Con lo stesso humour naturale e fanciullesco di Bella sale sul palco e la prima cosa che dice è: “Mi si è rotto il vestito e tra l’altro se n’è andata anche la voce”. Poi tra le lacrime e la commozione condivide il premio con le altre candidate, senza fronzoli, ma in modo veramente sentito. Viscerale, priva di artifici.