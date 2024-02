Emmy Award: RuPaul Charles è la persona afroamericana più premiata nella storia degli oscar televisivi

. La leggenda televisiva,nel mondo dello spettacolo soprattutto, nella notte degli Emmy Awards sì è aggiudicato l’, diventando così l'afroamericano più premiato di sempre agli Oscar della televisione americana.Charles prende il posto del direttore delle fotografica Donald A. Morgan, che deteneva questo record. Il programma condotto da RuPaul ha vinto nella, confermandosi un format di successo senza pari. Sul red carpet prima della premiazione ha detto: ". In realtà la prima volta sono salito sul palco per soldi, nel 1982, e da allora vado avanti. È stata una strada lunga e difficile, ma". RuPaul Andre Charles (questo il nome completo) è nato a San Diego nel 1960 ed è diventato famoso nel mondo dello spettacolo soprattutto come drag queen. Unain cui ha realizzato ben, duettato con Elthon John e, oltre asd essere stato il. Nel 2009 ha creato il format televisivo che lo ha portato allo storico primato, "RuPaul Drag Race", unUn successo mondiale, che vanta più edizioni nel mondo, un tour teatrale e una fiera, il Dragcon, che lo hanno consacrato superstar dello show business, con uni. Nel suo discorso di ringraziamento agli Emmy RuPaul ha voluto(chiamandol* bambin*, in un appellativo di affetto, ndr): "Grazie mille all'Accademia e a tutte voi splendide persone qui stasera - ha detto dal palco - Tutte le persone di World of Wonder e Viacom-CBS che sono state così meravigliose, ma davvero grazie a tutti i nostri adorabili bambini nel nostro show da tutto il mondo. Sapete,. Questo è per voi. E per i bambini là fuori a guardare:. Vi stiamo aspettando, piccoli: venite da Mama Ru. Grazie molte."