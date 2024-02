Fast Animals and Slow Kids: "Le canzoni sono lo specchio delle nostre vite"

"Salve a tutti, noi siamo ie veniamo da Perugia, stavolta con l’orchestra". Chissà se anche stavolta sarà questo l’urlo di partenza del live della band, che ha preso ispirazione per il nome dal famoso cartone americano "", ma ne dubitiamo, visto che si tratta del loro primo tour teatrale . "Una notte con: Fast Animals And Slow Kids - Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera" sono una serie di concerti in cui laviene affiancata da un formazione di. Gli arrangiamenti sono stati affidati alche, insieme ai Fast Animals And Slow Kids, ha dato una nuova veste ai brani che hanno segnato i quindici anni di storia della band, iniziata nel 2007 sui banchi di un liceo perugino.Ma, torniamo al nuovo tour in cui, accanto ad, alla voce, chitarra e percussioni,alla chitarra, entrambi classe 1988, mentreal basso ealla batteria e seconda voce sono entrambi del 1987, salirà sul palco una formazione allargata che vedrà,al violoncello (Sycamore Age, Motta, Nada),al violino (Sycamore Age, Nada), Matteo Del Soldà alla viola (Quartetto Archimia, Vision con Roberta Montanari),ai legni (Stargaze, Oerknal Ensemble, Sycamore Age),alle trombe e al flicorno e Francesco Pellegrini al fagotto (The Zen Circus, Mobrici). Sarà interessante vedere se i FASK dimostreranno di essere in grado di continuare la loro evoluzione, pur rimanendo fedeli all’ anima rock e a quel punk pieno di dettagli , che è un po’ il biglietto da visita della band. Per ora c’è il nuovo tour che è partito mercoledì 29 marzo da Perugia, dal Teatro Morlacchi, ed è proseguito giovedì 30 marzo a Milano, Teatro degli Arcimboldi. Questi prossimi concerti sono:(Teatro Verdi), martedì 11 aprile a Torino (Teatro Alfieri), mercoledì 19 aprile a Roma (Auditorium della Conciliazione), sabato 29 aprile a(Teatro EuropAuditorium)."Ci sono un po’ di ricorrenze da onorare, anche se quando abbiamo ideato il tour non ci avevamo pensato. Prima di tutto sono dieci anni dal nostro secondo disco 'Hỳbris', in più io personalmente sono diventato papà due giorni fa e ancora non ho smesso di festeggiare. In realtà questa tournée è figlia di un nostro desiderio, che parte da lontano: inserire all’interno dei nostri live strumenti che non sappiamo suonare, come i fiati, gli archi, gli organi e i pianoforti, ma che ci piacciono tanto e che pensiamo possano completare la nostra idea musicale"."Sì, aggiungendo da qualche tempo a noi quattro dal vivo l’estro di Daniele Ghiandoni al piano e alle tastiere. Con l’orchestra stavolta siamo andati oltre e siamo davvero contenti di come stanno funzionando questi live"."Sì, perché abbiamo scelto di dividere le nostre canzoni in quattro gruppi a seconda dei temi che trattano: i legami, il viaggio , il dolore e l’ultimo atto è l’amore"."Infatti, nonostante che siamo partiti un po’ spaventati da questa parola che fa rima con cuore, abbiamo sempre parlato di amore nei nostri pezzi. Usavamo fuoco e qualsiasi altro termine potesse definire il concetto, ma senza parlarne mai davvero perché ci sentivamo (ed eravamo) dei ragazzini spaventati dalle parole. Oggi abbiamo voglia di parlare delle cose per come sono e abbiamo affrontato l’argomento in un modo più chiaro. L’album 'Animali notturni' è stato per noi la svolta da questo punto di vista. Da lì in poi ci siamo ripromessi di parlare delle emozioni in maniera meno criptica, con maggiore chiarezza e abbiamo recuperato tante nostre canzoni che parlano d’amore"."L’unica provocazione che ci concediamo è quella verso noi stessi. Nel senso che ci mettiamo sempre alla prova e cerchiamo di non stare mai nella confort zone, se così vogliamo definirla. Ci piace la sfida a livello musicale e ci piacerebbe sentire la terra che crolla, stando sul ciglio di un burrone. E’ questa è l’unica provocazione che ci concediamo: siamo un po’ autoreferenziali come band e ce ne rendiamo conto, ma è l’unica cosa che ci muove davvero"."Sono argomenti delicati e non ci riteniamo troppo bravi ad analizzare situazioni esterne a noi. I temi quotidiani che trattiamo sono quelli che viviamo in prima persona, le nostre canzoni sono lo specchio delle nostre vite, come se fossero un album fotografico. Se questi temi fossero più vicini a noi non esiteremo a parlarne in qualche pezzo. Ad oggi non è ancora successo, ma non abbiamo nessuna preclusione a trattare temi di questo tipo in futuro"."Forse sì. Nel senso che a circa il 90% dei ragazzi, soprattutto in età scolare, è capitato di aver in qualche modo fatto i conti con il bullismo , con sonore prese in giro. Fa parte, spero sempre di meno, della vita di ogni giovane essere vessato da altri, ognuno a causa di argomenti diversi, chi per l’aspetto fisico, chi addirittura per la musica che ascoltava. A me, per esempio, essere un rocker in una scuola in cui andava per la maggiore la dance, non è stato certo motivo di affermazione. Ad Alessandro, il nostro chitarrista è invece capitato di dover scegliere fra il motorino e la chitarra. Lui ha scelto la chitarra e ha lasciato un po’ sbigottiti i suoi genitori che approvavano fino a un certo punto la sua passione musicale. Il tempo ha sancito che è stata la scelta migliore che potesse fare, ma a 14 anni ci ha pensato molto su. Insomma il bullismo in qualche modo l’abbiamo sperimentato tutti e quattro, ma fortunatamente solo a livello superficiale, abbiamo reagito e nessuno di noi è stato segnato più di tanto dal problema"."Preferiamo dire che si tratta della realizzazione di un sogno. Avevamo in testa da tantissimo tempo l’idea di fare un tour nei teatri con l’orchestra e ora che siamo al dunque dobbiamo dire che è un’esperienza che amplia alla grande i nostri orizzonti sonori ed espressivi. Crediamo sia una delle più importanti esperienze musicali che si possa avere in musica".Super bene. Non sapevamo avrebbe approcciato la dimensione nuova del teatro e invece c’è grande entusiasmo, stanno cantando i nostri brani dall’inizio alla fine. E’ una bella esperienza per noi e per il nostro pubblico. Anche per quello toscano con cui siamo molto legati. La nostra etichetta è la Woodworm di Arezzo, che è ormai la nostra seconda casa e non vediamo l’ora di tornare a Firenze dove abbiamo calcato tutti i palchi, dai piccoli ai grandi club, ai teatri importanti"."In qualche modo sì. Anche se siamo concentrati su questo tour nei teatri, abbiamo la follia di non smettere mai di scrivere, quindi un disco all’orizzonte c’è, ma non sappiamo quando. In ogni caso non ci facciamo trovare impreparati".