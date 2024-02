Festival Gaber quinta serata di spettacolo: Fulminacci e l'eredità cantautoriale italiana. Il video racconto

Il video racconto della quinta serata

Ospite del quinto appuntamento del, nella splendida cornice di Piazza San Bernardino a Camaiore, è stato, protagonista di un interessante, nipote di Giorgio Gaber, da anni impegnato nell’opera di divulgazione del lascito culturale e artistico lasciato dal nonno. Durante la penultima serata di uno dei più importanti eventi culturali e di spettacolo della scena nazionale, che ha lo scopo di diffondere e mantenere viva, è salito sul palco l'artista riconosciuto come uno dei più importanti. Fulminacci ha ripercorso gli ultimi successi musicali, dalla partecipazione al 71° Festival di Sanremo alla pubblicazione dell’album, fino ad arrivare a parlare della dimensione, che lo vede impegnato in quest'estate 2021 con l'omonimo Tour. Dai cantautori della vecchia guardia italiana alla musica del domani, passando attraverso profonde riflessioni sule sul ricordo del Signor G: sono stati molti gli spunti interessanti affrontati dall’artista in un dialogo sincero e piacevole impreziosito da alcuni contributi video d'archivio di Giorgio Gaber. In chiusura, come ormai da tradizione, spazio alla musica, in cui Fulminacci ha portato sul palco la sua, brano in gara all'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana, e "Tommaso", singolo estratto dal suo album d’esordio "La vita veramente". Non è mancato, infine un grande omaggio musicale al Signor G, che il cantautore ha deciso di ricordare esibendosi nel. Il sesto e ultimo appuntamento del "Festival Gaber" nella cittadina versiliese è previsto per sabato 24 luglio: protagonista della serata sarà La Rappresentante di Lista, da anni una delle realtà più interessanti della musica italiana.

L'artista

è un giovane cantautore italiano, nato nela Roma e noto con lo. Già vincitore dellae del, entrambi nel 2019, grazie all'acclamato disco d’esordio, si presenta al pubblico italiano scrivendo, arrangiando e cantando tre singoli: "Borghese in borghese" a gennaio, l'omonimo "La Vita Veramente" a febbraio e il 4 aprile "Una Sera", che anticipano l'album. Questo infatti viene presentato per la prima volta live con un'esibizione nella sua città, il 16 aprile al Largo Venue di Roma, dove è subito. Da allora Fulminacci parte per un, con il passaggio fondamentale per il Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni. Il 26 giugno 2019 pubblica il video musicale del brano "Resistenza", prendendo poi parte a vari Festival, tra i quali anche il "Flowers" di Torino, insieme a, anche loro ospiti delle serate incontro di Camaiore quest'anno. A settembre, terminato il seguitissimo tour, Fulminacci vince anche ilcon il video del brano "La Vita Veramente". Il 6 dicembre 2019, a chiusura di quello che è l'anno di esordio e anche di consacrazione dell'artista, esce la speciale, con due inediti "San Giovanni" e "Le ruote, i motori!". Il giorno prima è partito il primo tour nei club, andato quasi interamente sold out. Nell'autunno 2020 il cantautore è tornato con il branoe a dicembre è uscito il nuovo singolo, entrambi anticipazioni di quello che sarà il suo, pubblicato il 12 marzo 2021. Nell'album è presente anche "Santa Marinella", brano presentato da Fulminacci nella categoria Campioni della 71^ edizione del Festival di Sanremo., spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, viene già considerato erede della migliore tradizione cantautoriale italiana. Nelle sue canzoni si percepisce, che tuttavia rimane fedelmente legata alla quotidianità più ordinaria e personale.