Festival Gaber, ultima serata a Camaiore con La rappresentante di lista: "Inseguiamo la libertà e siamo una Queer band"

Il video racconto dell'ultima serata

Si è svolto ieri sera il sesto e ultimo degli appuntamenti di Camaiore del ", uno dei più importanti eventi culturali e di spettacolo della scena nazionale che promuove e punta a mantenere viva la figura e l’opera di Giorgio Gaber, anche e soprattutto fra il pubblico dei giovani. Ospite della serata sul palco di Piazza San Bernardino, rivelazione della 71° edizione del Festival di Sanremo, protagonista di un interessante incontro-spettacolo moderato da, nipote del Signor G., insieme La Rappresentante di Lista, si sono addentrati in una stimolante e interessante conversazione sulla poetica intorno al progetto costitutivo della band e al mondo che raccontano attraverso le canzoni scritte e interpretate, affrontando anche temi cari al Signor G, uno fra tutti la. Un dialogo sincero e ispirato, impreziosito da alcuni contributi video d’archivio di Giorgio Gaber in cui gli artisti hanno anche ripercorso anche la genesi die le prossime sfide professionali della band. In chiusura, come ormai da tradizione, spazio alla musica, in cui gli artisti hanno portato sul palco proprio il successo cantato a Sanremo e il singolo, estratto dal terzo album de La Rappresentante di Lista "Go Go Diva". Non è mancato, infine un grande omaggio musicale al Signor G, che la band ha deciso di ricordare esibendosi nel capolavoro. Il prossimo appuntamento con il Festival Gaber è previsto per giovedì 29 luglio a Sansepolcro: protagonisti della serata saranno Mario Capanna, storico leader del ’68 nonché amico personale di Giorgio Gaber, e Giulio Casale, in un incontro dal titolo

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Gli artisti

(noto anche con l'acronimo LRDL) è unche si è formato nelper iniziativa dellae del, ai quali si sono aggiunti poi gli altri musicisti. In questi 10 anni LRDL è diventata una delle realtà più amate dell’underground italiano, anche se non era ancora troppo nota al grande pubblico. Obiettivo praticamente raggiuto quest'anno, con la partecipazione al. Veronica originaria di Viareggio, Dario di Palermo, i due artisti si incontrano a Milano ma decidono di spostarsi, dove si sono uniti agli artisti del Teatro Garibaldo. Il nome del gruppo deriva dal fatto che, nel 2011,e, la versiliese si dovette iscrivere come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici. "L'idea ci divertiva, ci scherzavamo sopra - ha poi raccontato il chitarrista - Un giorno Veronica ha proposto un verso per una canzone che dice 'Quando passo in via degli uomini mi sento sempre la protagonista' e io ho rilanciato con 'alle prossime elezioni sarò io la rappresentante di lista'. Grasse risate, ma poi l’abbiamo tenuto". Nel capoluogo siciliano esce nelsi presenta con sonorità folk e territoriali e contiene anche due brani in lingua tedesca. Nel 2015 è la volta del secondo progetto,che viene candidato al Premio Tenco come miglior disco dell’anno. Trascorrono tre anni prima dell'annuncio sui social e dell'uscita del. Questo viene descritto come "un invito a perdersi, a battersi, a spogliarsi e a cantare con tutta la voce che si ha in corpo". Il 16 novembre esce "Questo corpo", singolo promozionale, che sarà scelto come parte delladi Paolo Sorrentino. Asalgono per la prima volta sul, quando assieme a, accompagnanonella cover di "Luce" di Elisa. Quest'anno invece LRDL ha partecipato alla gara tra i 26 big con una canzone che, raccontano, "parla di corpi, di vita, di comunità, della ricerca di una rinascita, di un senso di libertà e di amore, ovviamente". E proprio aldai vincoli si richiamano definendosi una queer pop band. Il perché è stato svelato in più occasioni; un esempio è quello che hanno dichiarato in un'intervista a Noise Symphony (2018): "ogni volta, ma abbiamo trovato una parolina presa da un altro campo, da una. Se tu vai alla definizione e togli tutti gli aspetti che hanno a che fare con la sessualità, trovi un significato trasversale di questa parola,, che non ha paura di mischiare. Quello che facciamo potrebbe proprio essere queer, quindi queer music, anche se non trattiamo tematiche queer propriamente dette". Il loro ultimo albumè uscito il 5 marzo 2021, dal quale è stato estratto il singolo "Alieno". Nella loro biografia scrivono che "La Rappresentante di Lista è innanzitutto un progetto di ricerca, nato con un: una femmina che. Le canzoni de La Rappresentante di Lista sono un unicum nel quale convivono scrittura, teatro e forma canzone: i loro versi sono frammenti di romanzi, i loro concerti sono spettacoli teatrali, la metrica dei loro versi scalcia violentemente fra un accordo e un altro, la sostanza musicale dei loro brani è brutalmente istintiva, ma più che consapevolmente rigorosa, a tal punto sfiora il rituale".