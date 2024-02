Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi. Verso la separazione? E i social piangono la fine della favola

I dubbi

Il gossip che nessuno si sarebbe mai aspettato sull’ex capitano della Roma e la showgirl Totti-Blasi, rottura vicina. Amore finito dopo 20 anni. galeotto fu il bacio ? Non a un altro uomo, ma quello saffico all’amica Michelle Hunziker (che da poco ha annunciato la separazione dal marito Tomaso Trussardi ) durante la trasmissione “Michelle impossible" e le accuse di "averci messo anche la lingua". Aria di crisi per le bionde conduttrici.Una indiscrezione diconfermata secondo molti quotidiani on line da ambienti vicini alla coppia vede l’ex bomber della Romae la showgirlin crisi, vicini a una separazione. Totti,, e Blasi,, avrebbero avuto problemi di coppia da tempo, e il calciatore ha festeggiato a settembre il suo compleanno senza la moglie. A inizio mese, il 5 febbraio, poi, secondo quanto riferisce il sito di gossip, unaal lago di. “Le cose con Francesco funzionano - ha detto in una recente intervista la Ilary - ma nella vita non si sa mai, tutto può’ cambiare”. Sull’account Instagram di Ilary Blasi tutto tace: l’ultimo scatto con Francesco Totti e la figlia più piccola, Isabel, risale però a settembre scorso: gita con bambina a Disneyland Paris. Per trovare una foto con moglie sul profilo dell’ex numero 10 della Roma bisogna invece ritornare a. Anche negli spot i due appaiono sempre separatamente, lui del tutto lei in conversazione (si presume) con il consorte, che comunque caccia del letto con una scusa. Finzione? A fare intuire che qualcosa non stesse più funzionando nella coppia, avevano contribuito gli strani movimenti fra le abitazioni della famiglia. La madre di lui che va spesso e per parecchi giorni nell’appartamento all’ultimo piano del grattacielo all’Eur dove la famiglia Totti ha sempre vissuto in questi ultimi anni.Le frequenti visite di Francesco Totti alla casa materna a, vicino al lido di Ostia.Le vacanze natalizie di quest’inverno che Ilary ha trascorso in Lapponia, non con il consorte, ma con il coreografo Luca Tommassini. Con lui la soubrette è stata vista anche l’altra sera nel nuovo ristorante di Briatore a Roma e poi subito dopo ad un party in un altro locale romano, la ’Muccassassina’. Un fulmine a ciel sereno, quindi, ma fino a un certo punto: la crisi non risparmia neanche le coppie famose o quelle amate dai tifosi romanisti, e non solo Quelle che erano voci trovano ora una prima conferma sule colonne online del sito. Anche le più belle e grandi storie d’amore finiscono. Il matrimonio che dura ormai da 17 anni tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra essere arrivato davvero al capolinea. Come anticipato da Dagospia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe arrivata il 5 febbraio. I due avrebbero avuto un litigio durante una gita familiare a Castel Gandolfo. Ma già negli ultimi mesi erano stati tanti i segnali di rottura. Uno era arrivato lo scorso settembre, quando durante la festa dei 45 anni di Totti, la moglie Ilary non era presente. Anche sui social erano praticamente spariti i video e le storie alla Sandra e Raimondo. Conferme sulla vicina separazione sono arrivate da entrambe le parti.La loro relazione è una delle più longeve nell’ambiente dello show business e va avanti dal 2002 quando Totti la conquistò dopo essere rimasto folgorato vedendola nel programmaTotti ed Ilary Blasi si sono, e tutti ricordano come le avesse dedicato un bellissimo gol in un derby esponendo la maglia. Poi, nel giugno 2005, si sono sposati, addirittura beneficiando della diretta televisiva. A novembre di quell`anno è nato Cristian, quindi a maggio 2007 Chanel, infine a marzo 2016 Isabel.si erano sposati il 19 giugno del 2005. Lei era incinta del primo figlio,La coppia ha avuto altre due figlie,. In una recente intervista, la Blasi ha ammesso di sentirsi libera di scegliere e di poter andar via da un giorno all’altro, parole che ad oggi assomigliano ad un monito: “Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Voglio essere indipendente e non essere appesa ad un uomo”. Conferme sulla crisi arrivano da più parti. Totti, avvistato sabato allo stadio insieme a De Rossi, ha avuto tre figli da Ilary: Cristian, Chanel e Isabel. La coppia ha vissuto alti e bassi, ma sembrava più forte che mai nei giorni dell’addio al calcio di Francesco nel 2017. Cinque anni dopo potrebbe essere finita. Da tempo Francesco Totti e sua moglie non si facevanoin occasioni ufficiali. Oltre allo screzio avvenuto durante una gita a Castel Gandolfo, aveva colpito la mancata presenza della conduttrice televisiva all'ultimo, a settembre, senza contare che erano divenute molto più sporadiche anche le apparizioni sui social. Nonostante a livello legale si sia già sondato il terreno con gli avvocati, i due vivrebbero ancora sotto lo stesso tetto.La rottura, scrive Il Giorno.it pare sia arrivata l’estate scorsa. “Francesco si è accorto di tante cose che non aveva notato“, hanno detto gli amici di Francesco. E per alcuni tutto sarebbe dovuto al comportamento di lei che “ha voluto prendere il controllo totale della famiglia allontanandolo dalle persone che gli erano più vicine“. L’ex capitano della squadra giallorossa della Capitale non è nuovo ad essere al centro disulla sua vita privata, è sufficiente citare(nel maggio 2015 la showgirl ’confessò’ una serata d’amore a casa sua, all’Eur con il campione della Roma) e la querelle con Fabrizio Corona di Lady Ilary avvenuta in conduzione al Grande Fratello VIP “Ti ricordi che mi hai fatto dieci anni fa?”, un momento entrato nella storia (brutta) della televisione.