Geppi Cucciari è perfetta: "Occorre trovare un centro e imparare ad amare le proprie insicurezze"

Le date del tour teatrale di 'Perfetta'

(48 anni) è in tournée teatrale con lo spettacoloin cui la poliedrica attrice sarda si propone in scena interpretando con grande verve, con i costumi di Antonio Marras e il disegno luci Luca Barbati, l’avvincente piéce di Mattia Torre.L’ultimo monologo teatrale scritto dal drammaturgo e sceneggiatore romano scomparso nel 2019 si trasforma in un trampolino ideale per Geppi che, sola in scena, accarezza i registri ironici e i tratti malanconici di una piéce resa ancora più contemporanea dalle musiche originali di Paolo Fresu.“Senz’altro mi riconosco nella grinta, un po’ meno nell’imperturbabilità, perché – per esempio – anche in questa edizione di Che succede? più di una volta alcuni incontri mi hanno colpita e commossa. L’ironia prende tante strade. A volte è chiaro che il sarcasmo e la satira prevedano una disinvolta sicurezza in se stessi. Sono aspetti che fanno parte di me, ma c’è dell’altro, e il tutto si intreccia in una maniera scompostamente equilibrato".“Spesso si dice che le donne forti facciano paura. In realtà, credo che sia spaventato dalla forza dell’interlocutore – uomo o donna – solo chi è debole o non sa leggere la forza come una risorsa, e non un modo per invadere le anime altrui".“Mattia ha scelto personalmente il tema da affrontare. Però, credo che nelle sfumature che questa donna porta in scena ci sia molto di me. Mattia sapeva senz’altro leggere dentro le persone che sceglieva come suoi attori".“Questo è un testo che fa anche ridere, ma non unicamente e prettamente divertire, tanto è vero che è inserito nelle stagioni di prosa dei teatri italiani. Non ha niente a che vedere con il cabaret, o alle mie origini nella che non rinnego assolutamente. Sono però passati vent’anni, sono cambiata io ed è cambiato il mondo intorno a me. Continuare a fare le stesse cose era, perciò, impossibile e anche sbagliato. È un monologo più complesso, profondo, dove la malinconia si unisce all’ironia in una strada che è quella della verità, perché nella realtà convivono sempre entrambi i toni".“Non c’è nessuna comunanza biografica tra la donna che porto sul palco, e che è quella che Mattia ha scelto per me, e la donna che sono. Porto sul palco una moglie, madre, che fa un lavoro tipicamente maschile, la venditrice d’auto. Nel carattere, nel modo di vivere le cose e reagire ad esse invece, questa donna mi somiglia più di quanto non si possa immaginare, anche perché questo spettacolo Mattia l’ha scritto per me e lui mi conosceva molto bene".“Non rimanere mai senza parole è una caratteristica umana, anche posseduta da persone che fanno un mestiere diverso dal mio. Amo ascoltare e amo reagire, per cui le due cose si uniscono sia nel mio modo di lavorare sia in quello di vivere".“Credo che nessuno possa mai dire di non essersi sentito in difficoltà. Ci sono momenti in cui capita, ma poi una strada verso l’equilibrio si trova. Bisogna trovare un centro in cui imparare a vivere con le proprie insicurezze, incertezze, e poi andare avanti. Andare oltre".19 aprile – Santa Sofia/Forlì-Cesena (Teatro Mentore) 20 aprile – Firenze (Teatro Verdi) 21 aprile – Torino (Teatro Colosseo) 22/23 aprile – Genova (Politeama Genovese) 26 aprile – Cesano Maderno/Monza-Brianza (Excelsior Teatro) 28/29/30 aprile – Milano (Teatro Lirico Giorgio Gaber) 2 maggio – Adria/Rovigo (Teatro Comunale) 3 maggio – Bologna (Teatro Celebrazioni) 5 maggio – Tempio Pausania/Sassari (Teatro del Carmine) 6/7/8 maggio – Cagliari (Teatro Massimo) 11/12 maggio – Macerata (Teatro Lauro Rossi) 13/14/15 maggio – Roma (Teatro Ambra Jovinelli) 17 maggio – Schio/Vicenza (Teatro Astra)