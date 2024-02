Gianni Morandi risponde a Matteo, fan 28enne con la sindrome di Down

L'appello a Gianni Morandi

Gianni Morandi ha risposto all’appello di, 28enne con sindrome di Down di Pesaro. Da sempre appassionato dell’ idolo di Monghidoro , il fan sfegatato del cantante emiliano aveva lanciato il suo messaggio social attraverso un post di, 23 anni, suo ex compagno di scuola e amico di una vita, oggi content creator ( @fedifontana ): "Aiutateci, dobbiamo fare arrivare questo video a @morandi_official. Tutti a taggarlo nei commenti, solo con il vostro aiuto possiamo riuscirci!", ha scritto nel suo post accanto al video della storica serata. Ed il messaggio... è arrivato a destinazione.“Ancora io e @mattynobili non ci crediamo! - esulta Federico - Dopo tutto quello che è successo. Posso solo che ripostare questo video (dato che Instagram ci ha tolto l’audio nell’altro video). Grazie a tutte le persone che lo hanno taggato nello scorso video e soprattutto grazie Gianni, ti vogliamo bene! Immenso!““Non lo sappiamo nemmeno noi, in realtà ho pubblicato il video del concerto di Gianni Morandi a Rimini nel marzo scorso, che è stato commentato tantissimo su Instagram e TikTok, chiedendo a tutti di taggare il cantante. Lì per lì non è successo niente poi, l’altro ieri, è arrivato il messaggio di risposta“.“Non se l’aspettava, ne è stato felicissimo: lui ama Morandi da sempre, conosce a memoria tutte le sue canzoni e durante il concerto si è scatenato. Per il mio amico resterà un ricordo indelebile“.“Sapendo della sua passione, abbiamo deciso, con un gruppo di nostri amici comuni, di fare una sorpresa a Matteo, e gli abbiamo regalato il biglietto per il concerto, naturalmente pronti ad andare insieme a lui“.“Spettacolare! Siamo riusciti a renderlo felice, come dimostra il video che ho pubblicato sul mio profilo. Entusiasmo alle stelle“.“Esattamente: ho deciso di postare il video taggando Gianni Morandi, che notoriamente è molto social: nonostante abbia 78 anni sembra infatti un ragazzino, anche sul palco. Una volta pubblicato il post, per un lungo periodo non abbiamo più saputo niente: quando sia Matteo sia io non ci pensavamo ormai più, mi è arrivato il messaggio del cantante in direct". E poi che è successo, Federico? "Quindi ci siamo messi in contatto e da lì ecco il suo saluto rivolto direttamente a Matteo, che si è emozionato tantissimo, soprattutto quando ha visto che anche Gianni in persona l’aveva ripostato in una sua storia su Instagram“.“A volte per fare felice una persona non occorre andare sulla luna: penso che per Matteo questo sia stato il pensiero più bello che abbia mai ricevuto in vita sua; infatti da quel tenerissimo “ti voglio bene“ che dice rivolto a Gianni Morandi, si percepisce tutta la sua felicità“.“Lavora al Conad due volte a settimana e altre due aiuta in una mensa: siamo sempre rimasti in contatto dai tempi della scuola, e per me è un piacere affiancarlo anche in queste attività“.“Direi che è più felice, il gesto di Gianni Morandi è riuscito a lasciare in Matteo un segno positivo“.“E di una persona, una grande persona. Grazie Gianni!“."Aspettiamo un invito a Monghidoro... magari, naturalmente scherzo. Ma se torna in concerto da queste parti, andremo di sicuro".