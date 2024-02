Gli auguri di buon anno di Biagio Antonacci da Bertinoro: "Sognami, un 2023 di pace per noi"

Il post di Davide Fabbri

L'amore per la Romagna

Un anno fa (dicembre 2021), il post dedicato al figlio "Benvenuto Carlo"

Il Balcone della Romagna per salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. Anche Biagio Antonacci ha scelto Bertinoro per celebrare il nuovo anno. Il cantautore ha fatto tappa venerdì anche al. Un incontro documentato su Facebook dai: “Lo aspettavamo da settembre 2018, periodo in cui abbiamo inaugurato il Circolo. Ci ha fatto i complimenti per aver realizzato un locale attrezzato per i concerti dal vivo”. Antonacci, che come ricorda Fabbri stesso “vive nelle splendide colline bertinoresi”, ha anche regalato un’emozionante dedica come augurio di un buon 2023, imbracciando la chitarra, inviando attraverso Instagram un bacio al nuovo anno con le note di: “Una preghiera, un evento, una pagina incollata poi restaurata, l’ipotesi migliore del canto di chi ha lasciato. Sognami mancato amore, la mia casa è insieme a te. 2023 di pace per noi”.“Il noto cantautore e chitarrista milanese Biagio Antonacci ci ha fatto una gradita visita a sorpresa - scrive nel post Davide Fabbri, presidente del Circolo culturaledi Bertinoro - . L’incontro è avvenuto il pomeriggio del 30 dicembre, durante il soundcheck dei Bevano Est, trio musicale in concerto la sera stessa. Antonacci è stato così gentile e amichevole con noi dello staff del Circolo che ha deciso spontaneamente di produrre un piccolo video del soundcheck dei Bevano Est e di pubblicarlo sul proprio profilo Instagram seguito da 943.000 follower. Che dire: viva la carineria e la gentilezza di Biagio!“. “A dir la verità lo aspettavamo da settembre 2018, periodo in cui abbiamo inaugurato la nuova gestione del Circolo culturale La Rimbomba Bertinoro - riprende Davide fabbri - . E’ arrivato a fine anno 2022. Meglio tardi che mai! Biagio Antonacci (che vive nelle splendide colline bertinoresi) ci ha fatto i complimenti per aver realizzato un locale idoneamente attrezzato per i concerti dal vivo. Mentre chiacchiero con Biagio, mi torna alla mente un ricordo gradevole: era forse il 2005, il talentuoso cantautore Simone Cristicchi scriveva, cantava e dedicava un brano al nostro Biagio Antonacci, Vorrei cantare come Biagio, che diventerà poi un tormentone estivo“.Milanese di nascita e Elbano d’adozione - il cantautore ama molto la sua casa all’Isola d’Elba - Biagio Antonacci risiede a Bertinoro ormai da 15 anni, è stato anche direttore artistico dell’iniziativa Danteinoro, che ha portato alla scoperta dei luoghi danteschi di quel territorio nel 2021 attraverso la voce di amici come Giuseppe Fiorello, Milena Gabanelli, Moni Ovadia: “Le terzine creano le atmosfere, ecco perché questi amici mi hanno aiutato a raccontare Dante con le loro voci meravigliose. Sono molto fiero di. La Romagna è una terra speciale. Ho conosciuto la terra attraverso la Romagna. Io sono cresciuto a Rozzano, in periferia, e ho vissuto a Bologna; ma per me la Terra è la Romagna”. Molto attento alle tematiche sociali Antonacci ha fatto di ’Palco centrale tour’ un concerto inclusivo, coinvolgente: protagonisti… tutti. “Una precisa scelta. Il concetto di inclusivo mi piace molto. Tutto è uguale per tutti. Il palco è al centro come il fuoco è al centro nelle tribù, ogni energia è al centro di ogni episodio, di unione e di soddisfazione nel sentirsi vicini a qualcuno. Inclusivo vuol dire rendere tutti felici allo stesso modo. L’inclusività è la parola del momento”.“, scrive sui social l’artista di Iris. Antonacci ha altri due figli: Paolo e Giovanni. ei mesi scorsi era trapelata qualche notizia sulla possibilità che Antonacci e Cardinale fossero in dolce attesa, ma i due hanno mantenuto il massimo riserbo sulla gravidanza. Biagio Antonacci è fidanzato condal 2004 e ha avuto altri due figli con Marianna Morandi. Anche Paola Cardinale ha una figlia, Benedetta, nata da una storia precedente. Anche Paolo e Giovanni hanno iniziato a occuparsi di musica come il papà e il nonno: il più giovane è un cantante e presentatore radiofonico e il fratello è autore di testi per artisti comeTra i primi a fare gli auguri per la nuova nascita ci sono stati. Fra i tanti messaggi, anche quello dell’ex suocero e: “Benvenuto in questo mondo Carlo! Viva la mamma!“.