Il nuovo progetto dell'autrice musulmana Iman Qureshi: "Voglio creare a teatro una Mecca lesbica"

Portare le storie lesbiche sul palco

Iman Qureshi

Il ministero degli affari lesbici

Come cambiare il cuore delle persone

Un gruppo di donne canta insieme My Favourite Things, la vecchia canzone intonata da Julie Andrews in "Tutti insieme appassionatamente", solo che le parole originali sono state sostituite da testi rivisitati in chiave. È la prova chiassosa di uno spettacolo teatrale dal forte valore sociale. Perché siamo nel 2022, c'è una bandiera arcobaleno in ogni vetrina ma nessun bar per lesbiche. Ed è in questo contesto che entra in scena: unin missione per unire una comunità disparata e in declino. A guidarlo una direttrice stanca di stare al mondo, mentre il gruppo amoreggia, spettegola e cerca di farsi strada cantando sul palco principale del Pride. Ma l'armonia è più facile da sognare che da realizzare, in questa commedia commovente, che raccontae ila qualcosa che difficilmente trova riconoscimento Sostenuto dalla Fondazione Cara Delevingne, il nuovo spettacolo diIl ministero degli affari lesbici è un'ironica presa di coscienza di un problema attuale analizzato con una lente tutta femminile. L'idea è nato dopo che l'autrice ha visto, il dramma dello statunitense Matthew Lopez che racconta di tre generazioni dinella New York del 2010. "Ho visto un teatro pieno di uomini gay che si asciugavano gli occhi commossi e si tenevano per mano nel buio - ha raccontato Qureshi al Guardian -. Quell'opera è una specie di rito di guarigione comunitaria". La drammaturga spiega poi di aver visto la stessa cosa in The Normal Heart, di Larry Kramer, e di aver sofferto realizzando di non aver mai visto nulla che, sul palco, desse uno spazio simile alle. "Non credo che alle donne queer siano state date abbastanza opportunità di sedersi insieme in una stanza buia tenendosi per mano, riconoscendo vecchie ferite e sentendo le loro storie raccontate. Sentire che sono importanti", prosegue la scrittrice.Nata in Pakistan e cresciuta in Arabia Saudita, Iman Qureshi si è trasferita nel Regno Unito nel 2003, quando la repressiva(una legge voluta dalla Thatcher che causò la chiusura di molti gruppi di sostegno LGBT e la limitazione delle attività didattiche attraverso la censura o l'autocensura) era appena stata abolita. "A, la cosa peggiore che poteva capitarti era di essere- ricorda al Guardian - Era una, utilizzata dai bulli. La usavano al posto di 'stramba', 'drogata', 'brutta' e 'pervertita', ma si caricava del veleno di tutte queste altre parole". Attraverso la scrittura, lei ha voluto ribaltare queste narrazioni, per mostrare una storia che prova a. "Il cambiamento è avvenuto così velocemente che si sta ancora facendo strada dentro di me". La sua opera prima, il premiato The Funeral Director, ha vinto il premio Papatango 2018 per la sceneggiatura inedita. Il catalizzatore della storia, che trattava il, era una coppia che gestiva un'impresa di pompe funebri che si rifiutava di celebrare un funerale per un giovane musulmano gay. "Da allora, ha avvertito la pressione di scrivere storie orientali e musulmane. Non è il motore principale di questa commedia - dice di Ministry - ma spero che il pubblico possa ritrovarcela, perché è dentro di me".Lo spettacolo si interroga sulla razza, in particolare sull'nei confronti dell'. "Penso che lasia presente in tutto ciò che scrivo - dichiara Qureshi - ma anche l'essere di colore". L'industria teatrale, secondo lei, offre opportunità limitate per gli scrittori non bianchi: "Ricordo che c'è stato un periodo in cui andavo a fare colloqui e vedevo le stesse persone che aspettavano fuori", aggiunge. "Eravamo messi. Perché non c'è abbastanza spazio per tutti?". Il Ministero degli Affari Lesbici fa parte degli sforzi della giovane autrice per affrontare queste. È una commedia piena di canzoni e risate. "Mi interessava esplorare la comunità (lesbica, ndr) ma anche il come si fa a tenerla insieme quando le differenze minacciano di sopraffarla., ma non possiamo permetterci di perdere". Un aspetto del conflitto che esamina è in particolare. "Spero che se la gente arriverà con il pregiudizio nel cuore, poi esca con la sensazione che", dice ansiosa. Usando il veicolo del coro, Qureshi ha creato un mondo - abbastanza piccolo da entrare in una sola sala prove - dove l'inclusione è sostenuta e l'obiettivo finale è l'armonia.La scrittura per lei è un modo per. "Lavoravo per [l'ente di beneficenza per i senzatetto] Shelter, e avevamo un modo davvero progressista di affrontare le questioni: ci chiedevamo, ad esempio, 'come possiamo cambiare il cuore delle persone?'". Ora, quando deve portare in scena uno spettacolo, usa una tecnica simile. "Penso ae a quale cambiamento voglio che avvenga nei loro". "Sono entusiasta di poter", dice a proposito della serata di apertura, "perché le donne queer accorrano e rivendichino quello spazio". In un settore in cui gli spazi femminili queer si sono praticamente chiusi negli ultimi anni, Qureshi spera che la sua nuova opera attiri un pubblico pieno di donne che si tengono per mano, condividendo storie piene di gioia nel buio della sala, permettendo loro di spogliarsi un po' della vergogna che si è fatta strada nei loro cuori.